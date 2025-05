Hamas e Israele smentiscono di aver raggiunto un accordo per una tregua a Gaza

PlayStop Uscita di Sicurezza di giovedì 29/05/2025 La trasmissione in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano che racconta e approfondisce con il vostro aiuto le condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza che si vivono quotidianamente nei luoghi di lavoro. Perché quando succede un incidente è sempre troppo tardi, bisognava prevedere e prevenire prima. Una questione di cultura e di responsabilità di tutte e tutti, noi compresi. con Stefano Ruberto, responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro di Milano.

PlayStop Esteri di giovedì 29/05/2025 1) “Quello che succede a Gaza non ha precedenti”. La testimonianza dalla striscia di un operatore umanitario. Intanto Netanyahu dice di appoggiare la proposta Witkoff per un cessate il fuoco. (Mattia Bidoli - Cadus ong) 2) Il governo israeliano approva la costruzione di 22 nuove colonie in Cisgiordania. L’obiettivo è impedire che uno stato palestinese possa mai vedere la luce. (Emanuele Valenti) 3) Stati Uniti, la casa bianca è pronta a fare ricorso alla corte suprema dopo che un giudice ha sospeso temporaneamente i dazi definendoli illegali. (Roberto Festa) 4) La guerra di Trump contro le università riguarda (anche) la Cina. Rubio annuncia che verranno revocati i visti agli studenti cinesi negli atenei statunitensi. (Gabriele Battaglia) 5) Il gigante della letteratura africana. È morto a 87 anni Ngũgĩ wa Thiong’o, lo scrittore Keniota instancabile voce contro il colonialismo. (Antonella Sinopoli) 6) World Music. Foday Musa Suso, il musicista Gambiano che ha reso grande la Kora nel mondo. (Marcello Lorrai)

PlayStop Licenziata dal Teatro alla Scala per aver urlato “Palestina libera” al concerto con Giorgia Meloni La libertà d’espressione ai tempi del governo Meloni. Una giovane maschera del Teatro alla Scala di Milano è stata licenziata per aver urlato “Palestina libera” prima del concerto del 4 maggio scorso al quale ha partecipato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La maschera ha urlato la sua solidarietà al popolo palestinese all’ingresso di Meloni nel palco reale. La notizia è stata diffusa dal sindacato di base Cub, dal teatro per il momento non è arrivata alcuna replica. Il licenziamento, secondo quanto riferito dalla Cub, porterebbe la firma del sovrintendente del teatro Fortunato Ortombina. Roberto Maggioni ha intervistato Roberto D’Ambrosio, rappresentante sindacale della Cub scaligera.

PlayStop Eugenio Finardi presenta il nuovo disco Tutto "Tutto" è il titolo del nuovo disco di Eugenio Finardi, e se non proprio di tutto, comunque di molto si è parlato con lui oggi nella lunga intervista con Matteo Villaci a Jack. Un ritorno in un luogo che lui, cantore della radio per eccellenza, sente come un pezzo di famiglia.

