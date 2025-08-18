Approfondimenti

Guido Costamagna, detto Talu: la musica italiana ricorda una persona unica

| di Andrea Cegna
Guido Costamagna

Guido Costamagna è morto. Guido è conosciuto dai più come Talu o Big Talu. Era un fonico, era una persona che ha accompagnato la crescita della musica italiana. Afterhours, Marlene Kuntz, Subsonica, Verdena, Modena City Ramblers, Africa Unite, Mau Mau, Bandabardò hanno lavorato con lui. Ma anche artisti più giovani come Ermal Meta e Arisa, negli ultimi anni. Lui è cresciuto con i gruppi, i gruppi con lui.

Talu sorrideva con gli occhi, con la bocca, con il corpo. Ha attraversato il mondo della musica in maniera unica, non solo dal punto professionale ma anche umano. Ha costruito comunità, affetto, passione. E’ stato al fianco e presente nelle lotte sociali, portando il suo materiale alle feste di partito, dei sindacati, nei centri sociali. La sua morte ha scioccato il mondo della musica. Artisti e maestranze si sono uniti alla famiglia, nelle lacrime e nella tristezza ma anche nella necessità di non perdere la traccia da lui aperta. Una persona insostituibile, che mancherà molto.

Noi lo ricordiamo con le parole di Samuel, Manuel Agnelli, Bunna, Ale Nutini, Cristiano Godano, Francesco Moneti, Michele Raffaele, Elio Genzo, Michela Cucco, Andrea Botti, raccolte e montate da Andrea Cegna.

  • Autore articolo
    Andrea Cegna
