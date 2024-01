Gratosoglio, dopo l’incendio nel palazzo Aler interviene il Comune

PlayStop Quel che resta del giorno di martedì 16/01/2024 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di martedì 16/01/2024 Il giro del mondo in 24 ore. Ideato da Chawki Senouci Data di nascita: 6 ottobre 2003 (magazine domenicale di un’ora dalle 11.30 alle 12.30) Ogni giorno Chawki Senouci e Martina Stefanoni scelgono alcuni fatti che ritengono interessanti da segnalare agli ascoltatori e li propongono sotto forma di racconto, rubriche, reportage, piccole storie, interviste, approfondimenti e analisi. Essendo Esteri un magazine radiofonico i modi per “comunicare “ sono i titoli, un breve notiziario e i servizi lunghi. Il tutto inframezzato dai cosiddetti “intrusi” (notizie telegrafiche) e da stacchi musicali.

PlayStop Muoviti Muoviti di martedì 16/01/2024 Quando le prime luci della sera… no, non è l’incipit di un romanzo. E’ l’orario in cui va in onda “Muoviti, muoviti” la trasmissione che vi accompagna nel rientro a casa dopo una giornata di lavoro, di studio o di semplice e puro fancazzismo (voluto o subito). Il racconto dei fatti principali della giornata, le piccole notizie che assurgono a tema di interesse generale, gli argomenti più dibattuti sui social, l’andamento del primo anno scolastico in presenza post-Covid, le elezioni (amministrative e del Presidente della Repubblica ma anche quelle dei consiglieri di condominio nel caso…), il presente e il futuro dell’atletica leggera dopo i successi di Tokyo. Tutto questo e molto altro lo trovate in “Muoviti muoviti” dalle 17.30 alle 19 dal lunedì al venerdì su Radio Popolare con Davide Facchini, Luca Gattuso e Marta Zambon.

PlayStop Playground di martedì 16/01/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Express di martedì 16/01/2024 Da Milano a Bruxelles, da Liverpool a Detroit, da Rio de Janeiro a Barcellona. Nuove uscite, concerti, vecchi classici e dischi da salvare. Ogni settimana, un giro del mondo della musica a bordo di Express.

PlayStop Jack di martedì 16/01/2024 Nella puntata di oggi, approfondiamo il sound di Marsiglia nelle sue diverse sfumature

PlayStop Considera l’armadillo di martedì 16/01/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali che oggi martedì ha ospitato Stefano Bettini, direttore divisione europea di LCA EUROPE Last Chance for Animals per parlare della fine dell'industria della carne di cane in Corea del Sud, ma anche dell'associazione e del suo lavoro di inchiesta, ma anche della morte di Enzo il falco pellegrino recuperato e curato da Enpa Milano e Cras Wwf Vanzago e scopriamo che Stefano avrebbe voluto essere una Bufala

PlayStop Poveri ma belli di martedì 16/01/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Cult di martedì 16/01/2024 Oggi a Cult: Valter Malosti dirige e interpreta "Antonio e Cleopatra" di Shakespeare, con Anna Della Rosa, all'Arena del Sole di Bologna; Luciana BIanciardi introduce la nuova sezione inediti del Premio "Luciano Bianciardi"; Federica Manzon parla con Barbara Sorrentini del suo libro "Alma" (Feltrinelli ed.); la rubrica di musica classica a cura di Giuseppe Califano...

PlayStop Il divario tra ricchi e poveri nel mondo si sta allargando L'intervista di Lorenza Ghidini a Misha Maslennikov, policy advisor di Oxfam Italia

PlayStop Tutto scorre di martedì 16/01/2024 Sguardi, opinioni, vite, dialoghi ai microfoni di Radio Popolare.