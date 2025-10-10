Giovedì 16 ottobre nell’Auditorium Demetrio Stratos: “Brasile-Argentina”

“Brasile-Argentina” è uno degli incontri più iconici della storia del calcio. Non meno intrigante l’incontro tra due delle scene musicali più importanti del pianeta. La controprova ce la daranno i musicisti Sergio Fabian Lavia (argentino) & Dilene Ferraz (brasiliana), proponendoci suoni che riflettono la ricchezza culturale dei loro due Paesi. Un duo in grado di regalare un sound figlio di un insieme di esperienze plasmate da suoni tradizionali fusi con aspetti più sperimentali.
Vi aspettiamo alle 20.30 nell’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, in via Ollearo 5.
Conduce la serata Claudio Agostoni.
Voi ci mettete la presenza e il sostegno e noi tutto il resto: facciamo 50 e 50!
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it