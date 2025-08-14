Approfondimenti

Gaza. Il piano Netanyahu alimenta le tensioni in Israele. Il Generale Zamir rischia il posto

| di Chawki Senouci
Generale Zamir ANSA

L’occupazione totale di Gaza ci sarà, con o senza l’attuale capo di stato maggiore. Il generale Eyal Zamir non è più sicuro di rimanere al proprio posto.
Da quando ha messo in dubbio il piano Netanyahu durante l’ultima riunione del Gabinetto di sicurezza, Zamir è oggetto di durissimi attacchi da parte dei leader suprematisti Smotrich e Ben Gvir, mentre il ministro della difesa Yisrael Katz sta tentando di spingerlo verso la porta d’uscita.

Zamir aveva respinto la proposta di Netanyahu di controllare Gaza City per la paura di mettere a rischio la vita degli ostaggi e per il potenziale incarico di governare milioni di palestinesi da parte dell’esercito. Le tensioni tra Zamir e Katz si sono intensificate dopo la promozione di 20 alti ufficiali da parte del Capo di Stato maggiore senza prima consultare il suo ministro. Secondo Katz si è trattato di un tentativo di cambiare le procedure e ciò “ha causato danni all’istituzione militare”.

Ora Netanyahu è chiamato a fare una scelta: tentare una mediazione tra i due oppure licenziare il capo di stato maggiore. E questo alla vigilia di una nuova tappa della fuga in avanti del governo israeliano. I piani militari sono già pronti.
I giornali locali prevedono la deportazione di ottocentomila abitanti di Gaza, la costruzione di 12 stazioni di distribuzione di aiuti umanitari, la creazione di un cordone di sicurezza intorno a Gaza City e, infine, l’avvio di un intenso fuoco sulla città durante l’ingresso dei soldati per liberare gli ostaggi.

Mancano ancora i dettagli sulla tempistica ma non su quello che aspetta i gazawi. Perché a meno di un miracolo, con o senza Eyal Zamir, il genocidio va avanti.

  • Autore articolo
    Chawki Senouci
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • La bella canzone di una volta

    Lo sentiamo dire ogni estate "quest'anno c'è tutta musica brutta. Una volta si che c'era la musica bella". Ma cosa…

  • Rock in Opposition

    Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio - Popolare Network condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico…

  • A tempo di parola

    Gli audiodocumentari dell'estate 2025 su Radio Popolare.

  • Canzoni

    Canzoni vuole essere un programma sulla musica italiana cantautorale e non, aperta soprattutto a quelle realtà, già molto note a…

  • Ultima Traccia

    Un viaggio musicale tra la fine degli anni '90 e i primi 2000 dedicato a chi ha vissuto l’adolescenza tra…

  • Almendra

    Almendra è fresca e dolce. Almendra è defaticante e corroborante. Almendra si beve tutta di un fiato. Almendra è una…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio giovedì 14/08 12:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 14-08-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve giovedì 14/08 10:30

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 14-08-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di giovedì 14/08/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 14-08-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di venerdì 01/08/2025 delle 19:48

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 01-08-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    Conduzione musicale di giovedì 14/08/2025 delle 13:59

    a cura di Chawki Senouci

    Conduzione musicale - 14-08-2025

  • PlayStop

    Ucraina. Scarante: "L'incontro in Alaska è solo l'inizio, il negoziato sarà lungo"

    Alla vigilia del vertice tra Trump e Putin che si svolgerà in Alaska, i leader di diversi paesi europei hanno parlato con il presidente statunitense per cercare di scongiurare un accordo che venga poi imposto all'Ucraina e all'Europa. C'è grande aspettativa su quanto verrà deciso a ferragosto ad Anchorage, un incontro che viene visto sia da Mosca che da Washington come un dialogo più ampio, che verterà anche sulla cooperazione commerciale ed economica tra i due paesi. Martina Stefanoni ne ha parlato con l'ex ambasciatore Gianpaolo Scarante, docente di teorie e tecniche della negoziazione internazionale.

    Clip - 14-08-2025

  • PlayStop

    "Quando potevamo ancora essere tutto" - 14/08/2025

    Presentazione del libro "Quando potevamo ancora essere tutto". (ed. Feltrinelli). Un libro corale, nato all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile CDE Creta, nel quartiere Giambellino, che raccoglie le voci e le storie di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 22 anni cresciuti nei quartieri popolari della città, attraverso interviste raccolte dall’autrice Nicoletta Bortolotti. Sara Milanese ne discute insieme all’autrice e alcun ragazzə. Il meglio della festa di Radio Popolare, All You Need Is Pop del 6, 7 e 8 giugno 2025

    All you need is pop 2025 - 14-08-2025

  • PlayStop

    La Scatola Magica di giovedì 14/08/2025

    La scatola magica? Una radio? Una testa? Un cuore? Un baule? Questo ed altro, 90' di raccolta di pensieri, parole, musiche, libri,  poesie, insomma di quelle cose che ci fanno resistere al caldo e ai tempi che corrono. La scatola magica è in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 11.30 dal 5 al 30 agosto. In studio Cecilia Di Lieto lascatolamagica@radiopopolare.it

    La Scatola Magica - 14-08-2025

  • PlayStop

    Summertime di giovedì 14/08/2025

    La diplomazia si muove intorno alla guerra in Ucraina: che cosa gira intorno al vertice tra Trump e Putin in Alaska. Con l'ex ambasciatore Gianpaolo Scarante, mentre il nostro collaboratore Sabato Angieri ci racconta cosa sta succedendo sul campo. Il naufragio al largo di Lampedusa: un'altra strage che si poteva evitare. Con Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, esperta di migrazioni. Afghanistan, a quattro anni dal ritorno al potere dei talebani: con Giuliano Battiston, di lettera22. "Giù le mani dalla città": la sfilata di ferragosto contro la gentrificazione di Milano, con Elena del Cantiere Microfono aperto: dove sono finiti gli artisti impegnati politicamente? Ne parliamo con Massimo Bonelli, discografico, è stato direttore anche della Sony, autore su radio popolare della trasmissione Music Revolution. A cura di Martina Stefanoni

    Summertime - 14-08-2025

  • PlayStop

    Apertura Musicale di giovedì 14/08/2025

    Svegliarsi con la musica libera di Radio Popolare

    Apertura musicale - 14-08-2025

Adesso in diretta