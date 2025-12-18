Fuori di cella 2025: gli auguri via radio

Avete un parente, un amico, un vicino di casa ospite delle patrie galere? Volete fargli gli auguri di Natale e buon anno nuovo (auguri di cui ha sicuramente bisogno)?
Potete farlo telefonando in diretta a Radio Popolare (02.33001001) la mattina di Natale dalle 09:00 alle 10:30. E avvisateli che, in quei novanta minuti, possono sentire i vostri auguri sintonizzandosi sui 107.6 di Radio Popolare.
Alcuni collaboratori/amici di Radio Popolare, che lavorano in alcune carceri italiane, hanno registrato gli auguri che alcuni detenuti, impossibilitati a telefonare in diretta, hanno inviato a parenti ed amici. Ascolteremo voci da Bollate, Rebibbia e Lodi. Il Circolo Arci Ghezzi di Lodi sta anche raccogliendo radioline che verranno consegnate ai detenuti del carcere cittadino, in modo che possano ascoltare gli auguri.
In onda sentiremo anche cosa augurano all’universo penitenziario italiano, per il 2026, Patrizio Gonnella e Susanna Marietti, conduttori a Radio Popolare di Jailhouse Rock; gli operatori della Coop. Articolo 3 del Carcere di Bollate e Andrea Ferrari del Circolo Arci Ghezzi di Lodi.