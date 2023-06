Francia: l’accanimento del governo contro gli ecologisti

Il consiglio dei ministri ha sciolto oggi “Les Soulèvements de la Terre“ il movimento che lotta contro la devastazione ambientale e la privatizzazione dell’acqua in tempo di siccità.

Il ministro dell’Interno francese lo aveva promesso a fine marzo, dopo gli scontri sul

sito dei mega bacini di Sainte-Soline: avrebbe dissolto il collettivo degli ecologisti les

Soulevements de la Terre. Alla fine, la decisione del consiglio dei ministri è arrivata

oggi. A tre mesi di distanza e dopo la manifestazione contro la Tav organizzata lo

scorso weekend e vietata dalla prefettura, che ha riunito circa 5000 persone e si è

conclusa con nuovi scontri tra ecologisti e forze dell’ordine. Il collettivo, che

preferisce la definizione di rete di lotte locali, viene dissolto “Non per sanzionare

delle idee o il impedire il diritto a manifestare”, ha assicurato il portavoce del

governo, ma perché “ha un ruolo fondamentale nella concezione, diffusione e

legittimazione di modalità operatorie violente verso le cose e le persone”.

Insomma, il problema sarebbe il metodo. I Soulèvements de la Terre invece

denunciano una decisione politica. Di fatto, c’è voluto tempo per firmare il decreto

perché mancavano gli elementi giuridici per giustificarlo. Fino a pochi giorni fa,

nessun aderente al movimento nato nell’autunno 2021 sulla ZAD di Notre Dame de

Landes era stato incriminato o condannato per delle azioni promosse dal collettivo.

Le cose sono cambiate con il fermo a giugno di diversi militanti accusati di

un’effrazione in una fabbrica di Lafarge, il cementificio francese condannato tra

l’altro per aver fatto affari con Daesh in Siria. Ma un altro problema per il governo è

che decretare lo scioglimento di una nebulosa di questo tipo, composta da gruppi di

paesani, associazioni ambientaliste come Alternatiba e Extinction Rebellion o

altermondialiste come Attac ma anche da cittadini comuni, non ha molto senso. Les

soulèvements de la Terre (sollevamenti, al plurale) non esiste giuridicamente e non

ha dei capi o dei responsabili definiti perché ha una struttura orizzontale. Difficile

insomma impedire concretamente agli attivisti di riunirsi e di manifestare.

Da quando il ministro dell’Interno ha avanzato la proposta, poi, gli attivisti hanno

ricevuto il sostegno pubblico di oltre centomila persone, più o meno famose. Molte

di loro hanno chiaramente detto che in un contesto di urgenza climatica, sciogliere

il movimento è un’aberrazione e che il governo dovrebbe ascoltare gli ecologisti,

non reprimerli come fossero dei terroristi.

Eppure, secondo il quotidiano economico Les Echos, sarebbe stato lo stesso

Emmanuel Macron a fare pressioni in questo senso. Delle affermazioni che non

sono sfuggite ai militanti, che ci vedono l’ingerenza “dell’agroindustria e della

federazione degli agricoltori” fedeli a un modello di agricoltura intensivo ed

energivoro a cui loro si oppongono.

C’è poi da dire che il governo avrebbe potuto scegliere meglio le tempistiche. Il 21

giugno è la festa della musica, un evento molto partecipato in Francia e seguito da

un pubblico sensibile alle questioni climatiche. I Soulèvements de la Terre hanno

già annunciato che ci saranno oltre 90 appuntamenti di sostegno in tutto il paese e

ha invitato più gente possibile a iscriversi agli oltre 170 comitati locali nati negli

ultimi mesi. Promettendo presto una miriade di nuove iniziative per occupare lo

spazio pubblico con lo slogan: ciò che rispunta ovunque, non può essere dissolto.