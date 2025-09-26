Approfondimenti

Flotilla, trattativa in corso dopo l’intervento di Mattarella

| di Massimo Alberti
Il canale umanitario evocato da Mattarella Flotilla ANSA

Oggi il capo dello stato si è rivolto alla Global Sumud Flotilla: ha espresso apprezzamento per il loro intento umanitario ma ha chiesto di accettare la mediazione del patriarcato di Gerusalemme e non mettere in pericolo le loro vite. Da Roma, Anna Bredice:

La risposta dalla Flotilla è stata molto netta. “Ci chiedete di scansarci ma non siamo noi quelli illegali”. La Flotilla respinge l’appello. “Pronti a valutare mediazioni ma non cambiamo la rotta verso Gaza”.

In questi minuti Maria Elena Delia, la portavoce Italiana della Global Sumud Flotilla, sta tornando in Italia per un dialogo diretto con le istituzioni. La mediazione a cui si riferisce Mattarella è la trattativa che sta provando ad intavolare la chiesa, attraverso il Patriarcato di Cipro e di Gerusalemme, e Sant’Egidio, col cardinale Zuppi, per creare un canale alternativo per gli aiuti.

Il corridoio umanitario evocato da Mattarella oggi non c’è. Gli attivisti: “Vogliono fermarci”

di Massimo Alberti

Il corridoio evocato da Mattarella, ad oggi, sul terreno non esiste. Ma Gaza ha urgente bisogno di cibo. La Chiesa si è messa a disposizione della Flottiglia col cardinale Zuppi, per un tentativo in cui la chiesa di Gerusalemme si faccia garante affiancando i canali ufficiali di governo ed esercito di Tel Aviv. Ma c’è un problema: gli aiuti dell’associazionismo e del governo italiano, sono fermi letteralmente a marcire perché Israele non ha mai accettato questo ruolo della chiesa. E anche gli aiuti raccolti da Music For Peace a Genova, la cosiddetta flottiglia di Terra, proprio in questi giorni sono stati bloccati e smembrati da Israele che vieta ad esempio marmellata, biscotti, miele, perché considerati troppo energetici. Lo stesso patriarca Pizzaballa ha ribadito che a Gaza non arriva nulla, se non con la famigerata Gaza Humanitarian Foundation, anche oggi 11 morti in un centro di distribuzione. Il dialogo tra Zuppi e la Flotilla c’è, lo stesso Pizzaballa ha acconsentito a questo tentativo, ma l’uscita del governo lo ha in sostanza bruciato. L’appello di Mattarella rischia di complicare ancor più le cose perché, come appunto ribadiscono diverse fonti vicine ai mediatori che abbiamo sentito, al momento, quel corridoio evocato dal presidente non esiste. L’arrivo a Cipro degli aiuti, quindi, non garantirebbe nulla che non sia comunque il passaggio attraverso le autorità israeliane con tutte le crudeli limitazioni, e soprattutto modalità di distribuzione, già note. Ed è proprio ciò che la Flotilla vuole giustamente evitare. Da qui il no ad un appello che per gli attivisti non ha consistenza, se non quella di fermare e depotenziare il senso di una missione che per altro non coinvolge solo l’Italia, ma attivisti di numerosi paesi. Ma l’apertura ad un corridoio umanitario, nel momento in cui però possa davvero diventare reale.

Nel frattempo abbiamo raggiunto anche un parlamentare a bordo della Flotilla, Arturo Scotto del PD che conferma che una mediazione è in corso:

  • Autore articolo
    Massimo Alberti
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • Sudedoss

    Sudedoss è il programma di infotainment che ogni domenica sera dalle 19.45 alle 21.30 accompagna le ascoltatrici e gli ascoltatori…

  • Le montagne

    di @Marco Albino Ferrari con L’AltraMontagna, regia di Claudio Agostoni. “Le montagne” è la nuova trasmissione sulle terre alte italiane.…

  • No Manches Guey

    Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

  • L'Orizzonte

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo,…

  • Fuori registro

    Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

  • Volume

    VOLUME è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare. Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00,…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio venerdì 26/09 19:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 26-09-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve venerdì 26/09 18:32

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 26-09-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di venerdì 26/09/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 26-09-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di venerdì 26/09/2025 delle 19:49

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 26-09-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    Slide Pistons – Jam Session di sabato 27/09/2025

    La frizzante trasmissione di Luciano Macchia e Raffaele Kohler. Tutti i sabati su Radio Popolare dalla mezzanotte all'una. In onda le scorribande musicali dei due suonatori d’ottone in giro per la città, assecondate da artisti formidabili e straordinari.

    Slide Pistons – Jam Session - 26-09-2025

  • PlayStop

    Doppia Acca di venerdì 26/09/2025

    Dal 2011 è la trasmissione dedicata all’hip-hop di Radio Popolare.

    Doppia_Acca - 26-09-2025

  • PlayStop

    News della notte di venerdì 26/09/2025

    L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

    News della notte - 26-09-2025

  • PlayStop

    Percorsi PerVersi di venerdì 26/09/2025

    Poesie, liriche, sonetti, slam poetry, rime baciate, versi ermetici, poesie cantate. Ogni settimana Percorsi PerVersi incontra a Radio Popolare i poeti e li fa parlare di poesia. Percorriamo tutte le strade della parola poetica, da quella dei poeti laureati a quella dei poeti di strada e a quella – inedita – dei nostri ascoltatori.

    Percorsi PerVersi - 26-09-2025

  • PlayStop

    Musiche dal mondo di venerdì 26/09/2025

    Musiche dal mondo è una trasmissione di Radio Popolare dedicata alla world music, nata ben prima che l'espressione diventasse internazionale. Radio Popolare, partecipa alla World Music Charts Europe (WMCE) fin dal suo inizio. La trasmissione propone musica che difficilmente le radio mainstream fanno ascoltare e di cui i media correntemente non si occupano. Un'ampia varietà musicale, dalle fanfare macedoni al canto siberiano, promuovendo la biodiversità musicale.

    Musiche dal mondo - 26-09-2025

  • PlayStop

    Sui Generis di venerdì 26/09/2025

    Una trasmissione che parla di donne e altre stranezze. Attualità, cultura, approfondimenti su femminismi e questioni di genere. A cura di Elena Mordiglia.

    Sui Generis - 26-09-2025

  • PlayStop

    L'Orizzonte delle Venti di venerdì 26/09/2025

    A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

    L’Orizzonte delle Venti - 26-09-2025

  • PlayStop

    Esteri di venerdì 26/09/2025

    1) Netanyahu parla all’onu davanti ad una sala vuota. L’isolamento di Israele è evidente, ma la sua presenza all’assemblea generale rappresenta il fallimento del diritto internazionale. (Chawki Senouci, Eric Salerno) 2) A Gaza l’esercito installa megafoni per trasmettere a tutto volume il discorso del premier israeliano, mentre i bombardamenti continuano incessanti. Uccisa anche un’operatrice Oxfam insieme ai suoi due figli piccoli. (Sami Abu Omar, Paolo Pezzati - Oxfam) 3) Una sospensione che sa di ammissione. Microsoft interrompe i rapporti con l'esercito Israeliano: è la prima big tech occidentale a farlo. (Marco Schiaffino) 4) Argentina, Un triplice femminicidio in diretta Instagram scuote il paese. Le femministe chiamano alla mobilitazione. Previste grandi manifestazioni domani. (Marta Facchini) 5) Il contrappasso di Sarkozy. L’ex presidente francese che chiamava feccia i residenti delle banlieue e sbandierava la sicurezza come un’arma andrà in carcere per associazione a delinquere. (Francesco Giorgini) 6) Mondialità. Cina e India alla conquista del primato per l’egemonia del nuovo ordine mondiale. (Alfredo Somoza)

    Esteri - 26-09-2025

  • PlayStop

    Detto tra noi di venerdì 26/09/2025

    Conversazioni con la direttrice. Microfono aperto con Lorenza Ghidini.

    Detto tra noi - 26-09-2025

  • PlayStop

    Guilty pleasure capitalista

    quando presentiamo la nuova imminente pubblicazione di Agenzia X, riproponiamo la prima puntata della radiocommedia Frontiera e infine ci interroghiamo su quale sia il terreno che cediamo alle lusinghe del consumismo

    Poveri ma belli - 26-09-2025

  • PlayStop

    “L’oppressione del popolo palestinese mi ricorda quella dei neri”: Goya Gumbani ci racconta la sua musica

    Fare arte per trovare la verità, liberarsi dal razzismo e ogni forma di oppressione. é questa la visione di Goya Gumbani, che tra hip hop, jazz e nu-soul, è oggi uno dei nomi di spicco della scena musicale londinese. Dalle sue origini a Miles Davis, dalle esperienze a Brooklyn e Londra fino all’attuale situazione palestinese: Goya Gumbani è passato a trovarci a Volume e ci ha raccontato la sua storia in attesa del concerto al Biko previsto domani. Il mini live e l’intervista di Elisa Graci e Dario Grande.

    Clip - 26-09-2025

  • PlayStop

    Vieni con me di venerdì 26/09/2025

    Vieni con me è una grande panchina sociale. Ci si siedono coloro che amano il rammendo creativo o chi si rilassa facendo giardinaggio. Quelli che ballano lo swing, i giocatori di burraco e chi va a funghi. Poi i concerti, i talk impegnati e quelli più garruli. Uno spazio radiofonico per incontrarsi nella vita. Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa o raccontare una storia? Scrivi a vieniconme@radiopopolare.it o chiama in diretta allo 02 33 001 001 Dal lunedi al venerdì, dalle 16.00 alle 17.00 Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni La sigla di Vieni con Me è "Caosmosi" di Addict Ameba

    Vieni con me - 26-09-2025

  • PlayStop

    Volume di venerdì 26/09/2025

    Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00, Elisa Graci e Dario Grande vi accompagnano alla scoperta del suono di oggi: notizie, tendenze e storie di musica accompagnate dalle uscite discografiche più imperdibili, interviste con artisti affermati e nuove voci, mini live in studio e approfondimenti su cinema, serie TV e sottoculture emergenti. Il tutto a ritmo di giochi, curiosità e tanta interazione con il pubblico. Non fartelo raccontare, alza il Volume!

    Volume - 26-09-2025

Adesso in diretta