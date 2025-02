Fine vita in Lombardia, arriva il primo caso di suicidio assistito. E la destra litiga

Primo caso di suicidio assistito in Lombardia. È il sesto un Italia di una persona che, avendo i requisiti, chiede di accedere alla procedura con l’assistenza sanitaria dell’Asl, come stabilito da una sentenza della Corte costituzionale. La donna, 50 anni, affetta da una grave malattia degenerativa da oltre 30 anni, è morta qualche settimana fa come volveva. A fornire farmaco e strumentazione è stato il servizio sanitario regionale, dopo nove mesi dalla richiesta. Un fatto che ha scatenato la politica. Fratelli d’Italia ha già annunciato che presenterà un’interrogazione all’assessore Bertolaso per capire come sia stato possibile in assenza di una legge regionale. Bertolaso, in un’intervista oggi pomeriggio ha chiarito la sua posizione:

“Sappiamo bene che a livello politico vi sono divergenze di idee. Noi le rispettiamo e non vogliamo entrare nel merito della discussione. Noi abbiamo dimostrato che anche senza una decisione di giunta e senza una legge regionale il rispetto del dettame costituzionale può essere sicuramente eseguito. Ne ho parlato anche, se devo dirla tutta, con la magistratura ordinaria di Milano che è al corrente e che ha pienamente approvato quello che è il percorso che che noi abbiamo adottato. Per il resto, ripeto, a livello politico saranno le autorità politiche che dovranno decidere la strada da seguire“.

Una legge regionale in Lombardia non c’è perché, nel novembre scorso, la maggioranza al Pirellone ha stoppato la possibilità che venisse discussa. Ora, anche dopo che la Regione Toscana ha approvato una legge in tal senso, la discussione sul suicidio assistito si riapre.

La destra lombarda non è compatta. Se Fratelli d’Italia è contrarissima all’idea, in Forza Italia e nella Lega ci sono posizioni differenti. Il presidente lombardo Attilio Fontana ha ribadito la necessità di una legge nazionale. Ma cosa potrebbe succedere ora in Lombardia? Onorio Rosati è capogruppo di Avs in consiglio regionale: