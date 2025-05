“Falla con noi”, il tour di Radio Pop! Mercoledì 28 maggio a Melegnano

PlayStop News della notte di lunedì 19/05/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

"A Rafah valichi vuoti e il rumore delle bombe costante" la testimonianza dai confini di Gaza di Serena Baldini di Vento di Terra Nella striscia di Gaza decine di persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani - incessanti e violentissimi – dall'alba di questa mattina. L'esercito israeliano ha dato il via nel weekend all'offensiva che ha denominato "Carri di Gedeone", con l'obbiettivo esplicito di prendere il controllo di tutta la striscia di Gaza. Oggi ha emesso anche un ordine di evacuazione immediato da Khan Younis, la seconda città della striscia, dove vivono centinaia di migliaia di persone, molte delle quali erano tornate qui, per provare a ricostruire le proprie case, durante la tregua finita a marzo. Nelle scorse ore il governo israeliano ha dato il via libera all'ingresso di aiuti umanitari dopo un blocco durato due mesi e mezzo. Netanyahu però ha specificato che sarebbe entrata solo una quantità minima di cibo. La motivazione per questa concessione è stata che affamare la carestia non aiuta l'esercito con il suo obbiettivo. Ai valichi – chiusi da mesi – sono ammassate tonnellate e tonnellate di aiuti, non solo alimentari ma anche medici, che il governo israeliano ha già detto non potranno entrare. Abbiamo raggiunto Serena Baldini, della ong Vento di Terra che insieme ad una carovana solidale è stata in questi giorni proprio al valico di Rafah.

"Togliete il nome di mio padre dal teatro che ha ospitato i nazifascisti". L'appello di Alessandro Gassman "Togliete il nome di mio padre dal Teatro". Lo ha scritto su Instagram Alessandro Gassman, figlio di Vittorio, in un messaggio rivolto al sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, che sabato ha ospitato il Remigration Summit delle destre razziste europee. Appello rispedito al mittente dal sindaco leghista. Ce ne ha parlato Roberto Morandi di Varesenews.

Esteri di lunedì 19/05/2025 1) Gaza, Netanyahu riapre i valichi per gli aiuti, ma solo in quantità minime. L'obiettivo è continuare e allargare l'offensiva. Ordine di evacuazione anche da Khan Younis. (Sami Abu Omar, Serena Baldini - Vento di Terra) 2) Trump telefona a Putin per cercare di portarlo verso un negoziato sulla guerra in Ucraina. Il presidente Usa sfoggia ottimismo, ma la frustrazione nell'amministrazione americana è sempre più evidente. (Roberto Festa) 3) Weekend di elezioni in Europa. Dal voto in Romania, Polonia e Portogallo emerge la crescita delle destre trumpiane e il crollo delle sinistre. In Romania, però, il candidato europeista riesce a sconfiggere Simion. (Sielke Kelner - Osservatorio Balcani e Caucaso, Daniele Stasi, Univ. di Foggia) 4) Argentina, il partito di Milei vince le comunali di Buenos Aires. Un segno importante per il partito di governo verso le elezioni di mid term di ottobre. (ALfredo Somoza) 5) Serie Tv. Mad Man compie 10 anni. Il cult ambientato negli anni 60 si può recuperare su Netflix. (Alice Cucchetti)

Radio Popolare Minilive - Cleo T. "Des Forêts et des Rêves" è il titolo del nuovo lavoro di Cleo T., un lavoro figlio di un mese di residenza presso la Fondation Martell di Cognac tra poesia, performance e musica. Oggi ne ha parlato a Jack con Matteo Villaci, dove ha anche suonato due brani dal vivo.

"Dentro Lorenzo Lotto", la mostra all'Accademia Carrara di Bergamo Nel 500° anniversario della partenza di Lorenzo Lotto da Bergamo, dall'11 aprile al 31 agosto 2025, Accademia Carrara presenta "Dentro Lorenzo Lotto": un progetto di tutela e valorizzazione dedicato alla Pala di San Bernardino, arricchito dalle fotografie di Axel Hütte. [...] In Carrara, la Pala di San Bernardino è inserita in un itinerario in tre tappe che ha lo scopo di metterla in dialogo con il patrimonio qui conservato e con l'importante lascito del maestro veneziano nelle chiese cittadine, fino alla straordinaria impresa pittorica dell'Oratorio Suardi a Trescore Balneario. A tale eredità, è stato riservato un progetto specifico, invitando Axel Hütte, tra i principali interpreti della Düsseldorf School of Photography, a dedicare un lavoro agli altari di Lorenzo Lotto in Bergamo. L'esposizione diventa così anche il punto di partenza ideale per un viaggio tra i capolavori di Lotto, in un itinerario che si snoda tra le vie e le piazze di Bergamo, alla scoperta della sua straordinaria eredità. Il servizio di Tiziana Ricci.