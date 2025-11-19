Iniziative

 

 

“Falla con noi”, il tour di Radio Pop! Mercoledì 26 novembre al quartiere Corvetto

Torna Falla con noi, il tour di Radio Popolare, l’ultimo mercoledì di ogni mese saremo in un quartiere diverso di Milano. Ogni tappa è un’occasione per incontrarci e condividere momenti speciali. Trasmetteremo per tutto il giorno (quasi) ininterrottamente dalle 9 alle 18.

La prossima tappa

Mercoledì 26 novembre ci trovate al quartiere Corvetto. Allo Spazio “Living Together” in via dei Cinquecento 7.
Si tratta di un centro di aggregazione della Comunità di Sant’Egidio.

Le tappe precedenti

Mercoledì 29 ottobre 2025: Niguarda
dove: Gelateria Sociale Artis, in via Adriatico 10

Mercoledì 24 settembre 2025: San Siro
dove: Off Campus, in Via Gigante (di fronte al civico 5, angolo Piazzale Selinunte)

Mercoledì 28 maggio 2025: Melegnano 
dove: Bar del castello, Miscela bistrot sociale – Piazza Vittoria 11

Mercoledì 26 marzo 2025: SAN DONATO MILANESE
dove: Libreria Kitaxe – via della Libertà 10

Mercoledì 26 febbraio 2025: LEGNANO
dove: Galleria d’arte Atelier Ferioli – Piazza San Magno 3

Mercoledì 29 gennaio 2025: GORGONZOLA
dove: Biblioteca civica “Franco Galato” – Via Montenero 30

Mercoledì 27 novembre 2024: VIMERCATE
dove: LAB – Libri al Banco in Via Cavour 65

Mercoledì 30 ottobre 2024: BUCCINASCO
dove: Sala Consiliare “Elda Filiberti” – Via Vittorio Emanuele 7

Mercoledì 25 settembre 2024: SESTO SAN GIOVANNI
dove: Libreria Lumi – Piazza Montanelli, 16

Giovedì 20 giugno 2024: CREMONA
dove: Timpetill – Libreria per ragazzi – Via Mercatello 50

Martedì 18 giugno 2024: LECCO
dove: La Libreria Volante – Via Giuseppe Bovara 30

Mercoledì 12 giugno 2024: VARESE
dove: Libreria Ubik, Piazza Podestà 1

Mercoledì 5 giugno 2024: MONZA
dove: Libreria Libraccio, Via Vittorio Emanuele II 15

Venerdì 31 maggio 2024: COMO
dove: Ostello Bello, Viale Fratelli Rosselli 9

Martedì 28 maggio: BRESCIA
dove: In diretta da Piazza della Loggia, e nel pomeriggio dalla Nuova libreria Rinascita in Via della Posta 7

Venerdí 10 maggio 2024: PIACENZA
dove: Libreria BookBank, Via San Giovanni 4

Martedì 7 maggio 2024: NOVARA
dove: Libreria Ubik, Corso Italia 25

Venerdì 19 aprile 2024: BERGAMO
dove: Tappezzeria Deco Katia – Via Pignolo 35

Lunedì 15 aprile 2024: LODI
dove: Multibiblioteca ‘Tuttoilmondo ODV’ Via Cavour 73

Mercoledì 17 aprile 2024: PAVIA
dove: Libreria Delfino Piazza Cavagneria 10

