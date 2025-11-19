“Falla con noi”, il tour di Radio Pop! Mercoledì 26 novembre al quartiere Corvetto

PlayStop Note dell’autore di mercoledì 19/11/2025 Un appuntamento quasi quotidiano, sintetico e significativo con un autore, al microfono delle voci di Radio Popolare. Note dell’autore è letteratura, saggistica, poesia, drammaturgia e molto altro. Il tutto nel tempo di un caffè!

PlayStop Presto Presto - Interviste e Analisi di mercoledì 19/11/2025 I fatti del giorno analizzati dai nostri esperti, da studiose e studiosi. I protagonisti dell'attualità intervistati dai nostri conduttori.

PlayStop Rassegna stampa internazionale di mercoledì 19/11/2025 Notizie, opinioni, punti di vista tratti da un'ampia gamma di fonti - stampa cartacea, social media, Rete, radio e televisioni - per informarvi sui principali avvenimenti internazionali e su tutto quanto resta fuori dagli spazi informativi più consueti. Particolare attenzione ai temi delle libertà e dei diritti.

PlayStop Presto Presto - Lo stretto indispensabile di mercoledì 19/11/2025 Il kit di informazioni essenziali per potere affrontare la giornata (secondo noi).

PlayStop Presto Presto - Giornali e commenti di mercoledì 19/11/2025 La mattina inizia con le segnalazioni dai quotidiani e altri media, tra prime pagine, segnalazioni, musica, meteo e qualche sorpresa.