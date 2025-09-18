Iniziative

 

 

“Falla con noi”, il tour di Radio Pop! Mercoledì 24 settembre al quartiere San Siro

| di Redazione

Prosegue “Falla con noi”, il tour di Radio Popolare! L’ultimo mercoledì di ogni mese saremo in una città diversa. Ogni tappa è un’occasione per incontrarci e condividere momenti speciali. Trasmetteremo per tutto il giorno (quasi) ininterrottamente dalle 9 alle 19

Le prossime tappe

Mercoledì 24 settembre al quartiere San Siro – Off Campus, in Via Gigante (di fronte al civico 5, angolo Piazza Selinunte)

Le tappe precedenti

Mercoledì 28 maggio 2025: Melegnano 
dove: Bar del castello, Miscela bistrot sociale – Piazza Vittoria 11

Mercoledì 26 marzo 2025: SAN DONATO MILANESE
dove: Libreria Kitaxe – via della Libertà 10

Mercoledì 26 febbraio 2025: LEGNANO
dove: Galleria d’arte Atelier Ferioli – Piazza San Magno 3

Mercoledì 29 gennaio 2025: GORGONZOLA
dove: Biblioteca civica “Franco Galato” – Via Montenero 30

Mercoledì 27 novembre 2024: VIMERCATE
dove: LAB – Libri al Banco in Via Cavour 65

Mercoledì 30 ottobre 2024: BUCCINASCO
dove: Sala Consiliare “Elda Filiberti” – Via Vittorio Emanuele 7

Mercoledì 25 settembre 2024: SESTO SAN GIOVANNI
dove: Libreria Lumi – Piazza Montanelli, 16

Giovedì 20 giugno 2024: CREMONA
dove: Timpetill – Libreria per ragazzi – Via Mercatello 50

Martedì 18 giugno 2024: LECCO
dove: La Libreria Volante – Via Giuseppe Bovara 30

Mercoledì 12 giugno 2024: VARESE
dove: Libreria Ubik, Piazza Podestà 1

Mercoledì 5 giugno 2024: MONZA
dove: Libreria Libraccio, Via Vittorio Emanuele II 15

Venerdì 31 maggio 2024: COMO
dove: Ostello Bello, Viale Fratelli Rosselli 9

Martedì 28 maggio: BRESCIA
dove: In diretta da Piazza della Loggia, e nel pomeriggio dalla Nuova libreria Rinascita in Via della Posta 7

Venerdí 10 maggio 2024: PIACENZA
dove: Libreria BookBank, Via San Giovanni 4

Martedì 7 maggio 2024: NOVARA
dove: Libreria Ubik, Corso Italia 25

Venerdì 19 aprile 2024: BERGAMO
dove: Tappezzeria Deco Katia – Via Pignolo 35

Lunedì 15 aprile 2024: LODI
dove: Multibiblioteca ‘Tuttoilmondo ODV’ Via Cavour 73

Mercoledì 17 aprile 2024: PAVIA
dove: Libreria Delfino Piazza Cavagneria 10

Adesso in diretta