Elezioni in Ecuador. L’intervista a Diego Borja

Elezioni in Ecuador. Domenica 13 aprile si terrà il secondo turno delle presidenziali. Il primo turno si era concluso con un sostanziale pareggio tra il presidente uscente il conservatore Daniel Noboa e Luisa Gonzalez, candidata progressista del Movimiento Revolución Ciudadana.

Vi proponiamo l’intervista realizzata il 7 marzo scorso al candidato alla Vice Presidenza Diego Borja (in ticket con Luisa Gonzales).

Diego Borja è stato Ministro dell’economia e delle finanze nei governi di Rafael Correa.

“Abbiamo una donna come candidata presidente o e questo è un evento senza precedenti in Ecuador – ci dice Diego Borja – Sarà la prima volta nella storia dell’Ecuador che una donna sarà in grado di conquistare la presidenza della Repubblica e questo avrà implicazioni sulle politica di genere in diversi ambiti. Non solo nella protezione sociale delle donne, che oggi sono le più colpite dall’esclusione, dalla crisi economica e dall’insicurezza. Le statistiche ci dicono che in questa fase chi soffre di più sono le donne, con l’aumento dei femminicidi.

L’aumento della povertà e l’esclusione dal mercato del lavoro hanno fondamentalmente il volto di una donna.

Quindi, in primo luogo, è una buona notizia che il prossimo presidente potrebbe essere una donna, in secondo luogo che ci siano iniziative specifiche sulla protezione della donna, con politiche sociali ed economiche e un quadro giuridico sull’autonomia del corpo e così via”.

In Ecuador la violenza è provocata in prevalenza dalla criminalità organizzata. Come intendete agire una volta al governo?

È probabilmente il problema più grande dell’Ecuador e il governo Noboa non ha fatto assolutamente nulla al riguardo. Al contrario, i mesi di gennaio e febbraio di quest’anno 2025 sono i più violenti dell’intera storia repubblicana dell’Ecuador. I livelli di omicidi, estorsioni, rapine e attentati sono molto, molto alti. Proponiamo cinque assi. Il primo ovviamente, è l’uso della forza pubblica per affrontare e fermare la criminalità organizzata.

Grazie alle tecnologie del XXI secolo creare un’ intelligence contro la criminalità organizzata che oggi non esiste.

Un altro elemento è la creazione di l’intelligence finanziaria, l’Ecuador è un Paese dollarizzato e le bande criminali usano il nostro paese come base per il riciclaggio. Se non abbiamo il controllo del sistema finanziario, la capacità finanziaria delle bande criminali diventerà sempre più grande.

Il quarto elemento è l’investimento sociale, affinché non ci sia la possibilità di attirare i giovani verso la criminalità. Investiremo quindi nello sport, la cultura, l’istruzione, l’occupazione. Il quinto asse è la cooperazione regionale: Siamo contrari a truppe e basi militari straniere nel nostro Paese, ma siamo favorevoli alla cooperazione internazionale per affrontare la criminalità Che è un fenomeno regionale in America Latina.

Lei è stato Ministro dell’economia e delle finanze, ci fa una piccola radiografia della situazione attuale?

La situazione economica è drammatica. Dopo il 2017, anno in cui ha preso fine il governo della Rivoluzione Cittadina, ci sono stati otto anni di declino economico. Un declino economico enorme, il cui problema più importante è la mancanza di lavoro. Per questo motivo migliaia di ecuadoriani hanno lasciato l’Ecuador. Adesso c’è una nuova ondata migratoria. Dal 2017 più di 500.000 ecuadoriani su un totale di 18 milioni sono partiti a causa della mancanza di lavoro e di opportunità.

La mancanza di occupazione ha spinto molte persone verso la criminalità organizzata, la vedono come una via d’uscita. Pertanto, la questione principale da risolvere in ambito economico è recuperare dinamismo, crescita, produzione e avere politiche specifiche per l’occupazione, soprattutto per i giovani, non solo per i giovani, ma soprattutto per i giovani.

Il mondo in questo momento è scosso dal terremoto Donald Trump. Come pensate di affrontare la questione dei migranti a con Washington?

Ebbene, noi come progetto politico abbiamo detto che rispetteremo la politica di Trump sull’immigrazione, ma chiederemo che i nostri migranti vengano rimpatriati in condizioni di dignità, non devono essere legati e incatenati. Non sono criminali, sono persone che lavorano duramente e che sono partite per mancanza di opportunità.

Quindi, dobbiamo utilizzare la capacità negoziale che gli Stati hanno, compresi gli accordi internazionali, il rispetto dei diritti umani, la presenza di un processo di rimpatrio dignitoso per i nostri migranti, e la seconda cosa è recuperare la capacità diplomatica e consolare dell’Ecuador all’estero per proteggere i nostri migranti, che attualmente è carente. Oggi i consolati non servono i nostri migranti in termini di protezione e non c’è una forza diplomatica che vada a beneficio dei nostri migranti. Il Presidente Trump è nella posizione di fare ciò che vuole, ma l’Ecuador darà priorità alla protezione dei migranti.

Stiamo in America Latina, una vostra vittoria rafforzerà l’asse progressista Brasile, Honduras, Uruguay , Cile, Colombia.

Sì, crediamo che il trionfo del progetto democratico progressista di Luisa González e della Rivoluzione Cittadina sarebbe una grande notizia per l’America Latina. Contribuirebbe a rafforzare ciò che è già avvenuto in Colombia con il presidente Petro, in Brasile con Lula, con Orsi in Uruguay, con Boric in Cile, con Claudia Sheinbaum in Messico, con la Presidenta dell’Honduras Xiomara Castro per tornare a un polo progressista in America Latina che importerebbe politiche progressiste nella regione e nel mondo in un momento in cui c’è uno spostamento a destra in America Latina e nel mondo in generale.

Per il secondo turno avete bisogno dei voti delle comunità indigene.

Per noi è molto importante che il candidato Leonidas Iza, il Movimento Indigeno e il Partito Pachakutik ci diano il loro appoggio. La nostra proposta è di incorporare le richieste degli indigeni, che sono importanti, nel nostro programma. Ad esempio, il controllo dell’attività mineraria, la protezione del Páramo e delle fonti d’acqua, l’introduzione nell’istruzione della lingua dei popoli indigeni, il riconoscimento dell’assistenza sanitaria tradizionale che è una delle loro richiesta, il credito e il sostegno ai produttori indigeni e altro ancora. Abbiamo inserito tutto questo come una delle principali emergenze del Paese.