“Dove non Prende” è dove tutti vorrebbero andare in vacanza.

“Dove non Prende” è anche il nome dell’agenzia di viaggi estiva che si è insediata abusivamente negli studi di Radio Popolare per raccontare di formule roulette, pacchetti tutto compreso, pellegrinaggi e destinazioni paradiso.

Cinzia Poli, la ex portiera, ha conservato una copia delle chiavi e, con la sua socia e complice Giulia Strippoli, ha deciso di cambiare settore e di lanciarsi nel variegato mondo dei tour operator aprendo la sua nuova agenzia.

Un’agenzia viaggi che parte da zero e che quindi avrà bisogno di rubare i segreti di chi da sempre organizza spedizioni sulle tracce dei musicisti del cuore, accompagna i fan delle serie televisive nei luoghi dove sono ambientate, o raduna appassionati di fantasmi in cimiteri abbandonati e antiche ville in giro per il mondo.

Ma che non perde di vista il mandato di rimanere “open to meraviglia” nella nostra bella penisola, come approfondirà la rubrica “Vai a quel paese”.

Ci sarà anche l’occasione di giocare al “Ma dove ti ho portato?” per scoprire nuove mete grazie a pochi indizi e vincere premi strabilianti. Più o meno: è pur sempre un’agenzia abusiva.

E poi “La valigia sul letto”, pronta per una vacanza musicale, o “Easy rider”per un’esperienza da cinefili on the road.

Se poi siete tipi da Instagram, non potrete sottrarvi all’invito di condividere con noi le istantanee degli intoppi, delle sòle e dei raggiri a cui ogni turista si espone, radunandole sotto l’hashtag #viaggiaremale.

Scordatevi le amache sulla spiaggia o le tranquille villeggiature in mezza montagna: le vacanze 2023 si preannunciano piuttosto movimentate. Soprattutto “Dove non prende”.

Con Cinzia Poli e Giulia Strippoli, a partire dal 3 luglio, dal lunedì al

venerdì, dalle 17.35 alle 18.30.