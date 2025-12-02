Dove andiamo l’anno prossimo con Radio Popolare?

Torna la Festa dei viaggiatori di Radio Popolare e ViaggieMiraggi: appuntamento martedì 16 dicembre presso Circolo Bovisa (via Luigi Mercantini 11, Milano – Passante fermata Bovisa oppure Capolinea del tram 2 Bausan oppure Bus 82, 92, 90/91)
Un’occasione per scambiarci gli auguri e scoprire il calendario dei Viaggi di RadioPopolare previsti per il 2026!
La serata avrà inizio alle ore 20:00 per quanti volessero cenare con noi. La cena è su prenotazione poiché i posti sono limitati. Il costo di partecipazione è di €25, in fase di iscrizione potete segnalarci eventuali necessità alimentari (il menù è pubblicato allo stesso link per prenotare la cena, lo trovi qui sotto)
DALLE ORE 21:00 L’INGRESSO SARA’ LIBERO E SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE ALLA PRESENTAZIONE DEI NUOVI VIAGGI 2026
Per confermare la tua partecipazione alla cena occorre iscriversi a questo link.
Vi aspettiamo!