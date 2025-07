Dopo Parigi anche Londra annuncia: “Senza il cessare il fuoco riconosceremo la Palestina”

PlayStop Music revolution del 29/07/2025 Music Revolution esplora come la musica abbia manifestato idee, rivoluzionato stili e offerto resistenza contro le brutture della vita. Massimo Bonelli, con oltre 30 anni in discografia, è passato da ruoli di rilievo in EMI e Sony Music a riscoprire la passione per la musica autentica, abbandonando il business per tornare all'essenza dell'arte sonora come rifugio e bellezza. A cura di Massimo Bonelli Regia - casalinga - di Ivana Masiero

News della notte di martedì 29/07/2025 L'ultimo approfondimento dei temi d'attualità in chiusura di giornata

Conduzione musicale di martedì 29/07/2025 delle 21:00 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

Jazz in un giorno d'estate di martedì 29/07/2025 "Jazz in un giorno d'estate": il titolo ricalca quello di un famoso film sul jazz girato al Newport Jazz Festival nel luglio del '58. "Jazz in un giorno d'estate" propone grandi momenti e grandi protagonisti delle estati del jazz, in particolare facendo ascoltare jazz immortalato nel corso di festival che hanno fatto la storia di questa musica. Dopo avere negli anni scorsi ripercorso le prime edizioni dei pionieristici festival americani di Newport, nato nel '54, e di Monterey, nato nel '58, "Jazz in un giorno d'estate" rende omaggio al Montreux Jazz Festival, la manifestazione europea dedicata al jazz che più di ogni altra è riuscita a rivaleggiare, anche come fucina di grandi album dal vivo, con i maggiori festival d'oltre Atlantico. Decollato nel giugno del '67 nella rinomata località di villeggiatura sulle rive del lago di Ginevra, e da allora tornato ogni anno con puntualità svizzera, il Montreux Jazz Festival è arrivato nel 2017 alla sua cinquantunesima edizione.

Popsera di martedì 29/07/2025 Popsera è lo spazio che dedicheremo all'informazione nella prima serata. Si comincia alle 18.30 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

Almendra di martedì 29/07/2025 Almendra è fresca e dolce. Almendra è defaticante e corroborante. Almendra si beve tutta di un fiato. Almendra è una trasmissione estiva di Radio Popolare in cui ascoltare tanta bella musica, storie e racconti da Milano e dal mondo, e anche qualche approfondimento (senza esagerare, promesso). A luglio a cura di Luca Santoro, ad agosto di Dario Grande.

Ad Anghiari la 30° edizione di "Tovaglia a Quadri" "Tovaglia a Quadri" è un evento di teatro e cibo ma è anche, e principalmente, un fenomeno sociale, culturale, identitario, comunitario. Da 30 anni la nostra comunità ha saputo indagare e raccontare sé stessa. Una comunità che, vista trent'anni dopo, non sembra più la stessa. Sono cambiati i volti, gli strumenti, le abitudini. Questa stessa comunità possiede però una identità profonda, una filigrana che, nonostante i mutamenti e gli sconvolgimenti, la rende riconoscibile e familiare a tutti coloro i quali l'hanno animata, incrociata o anche solo sfiorata. Uomini e donne hanno ostinatamente messo in scena per trent'anni i mutamenti della loro gente e della loro terra, esorcizzando paure, immaginando futuri possibili e stratificando saperi, patrimonio e identità in un continuo processo di rimessa in gioco delle certezze acquisite. Spesso gli anniversari segnano momenti di riflessione, di rilettura di ciò che è stato e di apertura verso ciò che potrà essere. In tal senso, il trentesimo anno di "Tovaglia a Quadri" vuole rappresentare l'occasione per rendere visibile e per valorizzare l'enorme patrimonio immateriale accumulato, rendendo consapevole la comunità da cui tale patrimonio è scaturito delle potenzialità dello stesso in termini di proiezione e sviluppo futuri. Il racconto, a Cult, di Andrea Merendelli, direttore di "Tovaglia a Quadri" .

"A Gaza è in corso un genocidio" lo dicono due ONG israeliane Per la prima volta due ONG israeliane hanno pubblicato dei rapporti in cui scrivono nero su bianco che quello in corso a Gaza è un genocidio e chiedono ai paesi occidentali di agire per fermarlo. Si tratta di B'Tselem e Physicians for Human Rights Israel, che si è concentrata sulla situazione sanitaria a Gaza. Abbiamo raggiunto Tirza Leibowitz dell'ONG Physicians for Human Rights Israel.

Parla con lei di martedì 29/07/2025 PARLA CON LEI: a tu per tu e in profondità con donne la cui esperienza professionale e personale offre uno sguardo sul mondo. Con Serena Tarabini.

Sconfinamenti #7 - Un efficace travestimento Una storia di politica, opportunismo, povertà, potere