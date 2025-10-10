Domenica 19 ottobre: Abbonaggio Partigiano a Casa Cervi

PlayStop I Selton pubblicano il Volume 2 di Gringo, il loro disco tra Italia e Brasile Una selezione tra oltre 60 canzoni, che ha portato i tre brasiliani di Milano Selton ad avere un nucleo di 23 brani, poi divisi tra Volume 1 e Volume 2: "Gringo" risulta così un lavoro complesso e completo, grazie anche al lavoro fatto, nello Studio13 di Damon Albarn, con il produttore Ricky Damian, italiano che a Londra ha trovato la sua affermazione professionale. I Selton sono a casa a Radio Popolare: è stato bello ritrovarli, nella prima giornata di campagna abbonamenti della radio, per raccontare con loro un nuovo pezzo della loro storia. L'intervista di Dario Grande e Niccolò Vecchia

PlayStop Gaza, il primo racconto del cessate il fuoco A Gaza è finalmente entrato in vigore il cessate il fuoco. Secondo l’intesa ratificata nella notte dal governo di Netnayahu, la tregua sarebbe dovuta scattare già a mezzanotte, ma Israele ha continuato a bombardare le città della Striscia per coprire gli spostamenti delle truppe; fonti mediche parlano di 35 palestinesi rimasti uccisi nelle ultime ore. Alle 11 italiane i raid e gli attacchi sono cessati, le principali vie di collegamento sono tornate libere e migliaia di civili hanno cominciato a tornare nelle proprie città distrutte. Questa è la testimonianza che ci ha mandato da Khan Yunis Sami Abuomar, raccolta da Sara Milanese.

PlayStop Rassegna stampa internazionale di venerdì 10/10/2025 Notizie, opinioni, punti di vista tratti da un'ampia gamma di fonti - stampa cartacea, social media, Rete, radio e televisioni - per informarvi sui principali avvenimenti internazionali e su tutto quanto resta fuori dagli spazi informativi più consueti. Particolare attenzione ai temi delle libertà e dei diritti.