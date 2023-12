Dieci libri per le feste consigliati da Francesco M. Cataluccio

PlayStop Quel che resta del giorno di mercoledì 20/12/2023 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di mercoledì 20/12/2023 Il giro del mondo in 24 ore. Ideato da Chawki Senouci Data di nascita: 6 ottobre 2003 (magazine domenicale di un’ora dalle 11.30 alle 12.30) Ogni giorno Chawki Senouci e Martina Stefanoni scelgono alcuni fatti che ritengono interessanti da segnalare agli ascoltatori e li propongono sotto forma di racconto, rubriche, reportage, piccole storie, interviste, approfondimenti e analisi. Essendo Esteri un magazine radiofonico i modi per “comunicare “ sono i titoli, un breve notiziario e i servizi lunghi. Il tutto inframezzato dai cosiddetti “intrusi” (notizie telegrafiche) e da stacchi musicali.

PlayStop Muoviti Muoviti di mercoledì 20/12/2023 (63 - 445) Dove ad un certo punto sembra che la trasmissione si trasformi in SuperQuark nella discussione sulle trasmissioni in radiofrequenza o via laser nello spazio. La destra vuole rendere obbligatorio il presepe nelle scuole e noi rilanciamo con le proposte delle statuine di ascoltatori e ascoltatrici. In chiusura ospitiamo Giovanna Epis, mezzofondista, che gareggerà nella Maratona femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

PlayStop Playground di mercoledì 20/12/2023 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Jack di mercoledì 20/12/2023 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

PlayStop Considera l’armadillo di mercoledì 20/12/2023 Noi e altri animali È la trasmissione che da settembre del 2014 si interroga su i mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia. Ogni giorno con l’ospite di turno si approfondisce un argomento e si amplia il Bestiario che stiamo compilando. In onda da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 14.30. A cura di Cecilia Di Lieto.

PlayStop Birra delle star con Marco Schiaffino in studio, i nostri Alessandro e Disma realizzano un'altra puntata a distanza nella quale ritornano con il notiziario Bello notizie, prima di cimentarsi in un'altra lezione di astronomia e di tornare al Garabombo per fare il punto sulle birre vendute

PlayStop Cult di mercoledì 20/12/2023 Oggi a Cult: la nuova edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala presentata da Damiano Cottalasso; Mario Gomboli sulle ultime uscite di Astorina Editore, fra cui "Eva Kant. Quando Diabolik non c'era"; Marta Maragoni dei Duperdu sui prossimi appuntamenti teatrali e sulla "canzonefattapposta"; al Teatro della Contraddizione il progetto teatrale partecipato "Intimità sonore" di Sofia Weck e Francesco Vittorio Grigolo...

PlayStop Pubblica di mercoledì 20/12/2023 Tempi felici per la radio. Firmato: Censis. Nell’ultimo rapporto del centro studi, che da sessant’anni realizza ricerche sulla società italiana, si può leggere: «La radio continua a rivelarsi all’avanguardia all’interno dei processi di ibridazione del sistema dei media. Complessivamente i radioascoltatori sono il 79,9%». Nel 2022 il Censis ha sondato l’affidabilità dei mezzi di comunicazione su due temi specifici: la pandemia e la guerra. Risultato, secondo il Censis: «il premio come mezzo di informazione più affidabile è andato alla radio (70,3%). La televisione è considerata affidabile sulla pandemia dal 58%e sull’Ucraina dal 57%. La stampa – conclude il Censis – trova consenso da parte del 55,7% per le notizie sulla pandemia e del 53,2% per quella sulla guerra». Pubblica ha ospitato Massimiliano Valerii, direttore del Censis. La modernità e l’affidabilità del mezzo radiofonico quanto è contagiosa per la televisione? Quanti programmi tv ammiccano al format radiofonico? «Non è una novità assoluta», risponde a Pubblica Stefano Balassone (critico, produttore e autore televisivo). «La televisione in Italia nasce portando i conduttori della radio in video: Corrado, Bongiorno erano tutte voci radiofoniche. Il trasferimento radio-tv cambia quella convenzione di attenzione che intercorre tra spettatore e intrattenitore. Il mezzo radio è univoco, segue il filo della parola o della musica. La radio costringe al filo del discorso. Gli altri mezzi – prosegue Balassone - sono polisemici: non hanno solo la parola, ma anche le immagini con tutti i loro particolari. Più aumenta la polisemia, più aumenta la distrazione da parte dello spettatore, e minore è la dedizione».

