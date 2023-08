Debole con i forti e forte con i deboli: le prossime mosse del governo Meloni

PlayStop Dove non prende del 15/08/2023 In questa diretta di Ferragosto siamo salite sul Magic Bus di Suonimobili, insieme a Claudio Agostoni e Saul Beretta, in giro per Milano destinazione Cascina Cuccagna. Poi, visto che ormai è già Halloween, siamo andate ad un raduno di mille vampiri a Londra con Emanuela e Teo. Con Cinzia Poli e Giulia Strippoli, a partire dal 3 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17.35 alle 18.30.

PlayStop Città e clima: visioni, lotte, pratiche e politiche dal locale al globale, per oggi e per domani Con Elena Colli, sociologa urbana – esperta di comportamenti di mobilità; Tommaso Goisis, Sai che puoi – Città delle persone; Clara Pogliani, Ci sarà un bel clima; Giovanni Mori, Brescia attiva. Moderano Elena Mordiglia e Gianluca Ruggieri, conduttori della trasmissione Il Giusto Clima.

PlayStop Scioperi & manette: il caso Emilia Romagna Decine di procedimenti giudiziari legati a vertenze sindacali, centinaia di sindacalisti, lavoratori, attivisti coinvolti. Cosa succede in Emilia-Romagna, la regione fino a ieri governata dagli attuali vertici del PD? Ne parliamo a partire dal libro di Francesco Floris e Carlo Pallavicini “La muraglia umana. Le lotte dei facchini nella logistica”, Momo Edizioni. Con Francesco Floris, giornalista de La Presse; Giovanni Iozzoli, delegato Fiom e scrittore; Carlo Pallavicini, sindacalista. Modera Massimo Alberti.

PlayStop Gli speciali di martedì 15/08/2023 - ore 15:35 I reportage e le inchieste di Radio Popolare Il lavoro degli inviati, corrispondenti e redattori di Radio Popolare e Popolare Network sulla società, la politica, gli avvenimenti internazionali, la cultura, la musica.

PlayStop From Genesis To Revelation di martedì 15/08/2023 From Genesis to Revelation è una trasmissione dedicata al rock-progressive: sebbene sporadicamente attiva già da molti anni, a partire dall’estate del 1999 con il consolidamento del palinsesto e della redazione ha iniziato a trasmettere regolarmente un’ora di rock progressivo alla settimana. La redazione è composta da Renato Scuffietti, collaboratore di lunga data di Radio Popolare con un grande passione per il prog canonico dei megagruppi dei seventies e dalla ondata albionica di newprog (Marillion, Pendragon, Twelfth Night) e da Matthias Scheller, fan del prog sinfonico, della scena italiana e attento osservatore della cosiddetta borderline progressiva (psichedelia, space, gotico). Nata quasi come divertissement la trasmissione in brevissimo tempo è diventato un preciso punto di riferimento, presentando novità, i grandi classici, fanzine, oscuri inediti, intervistando band, case discografiche, recensendo concerti e dedicando piccole ma preziose monografie ai sottogeneri.

PlayStop Jazz Anthology di lunedì 14/08/2023 Come suggerisce il titolo della trasmissione, presente nel palinsesto di Radio Popolare fin dagli inizi, Jazz Anthology ripercorre la ormai lunga vicenda del jazz proponendone momenti e artisti salienti. Al di là della varietà delle sue forme, per Jazz Anthology questo genere è un fenomeno unitario di innovazione musicale in rapporto con una tradizione di matrice neroamericana. Jazz Anthology vuole quindi valorizzare sia la pluralità degli aspetti del jazz che la continuità della sua storia, dedicando la propria attenzione a tutte le epoche di questa musica, dal New Orleans al bebop, fino alle espressioni più audaci degli ultimi decenni. Il programma si articola soprattutto in serie di trasmissioni a carattere monografico, con l’intenzione – in un contesto mediatico che al jazz dà pochissimo spazio e in modo molto dispersivo – di dare così un contributo alla diffusione di una effettiva cultura del jazz. La sigla di Jazz Anthology è Straight Life (Art Pepper), da Art Pepper meets The Rhythm Section (1957, Contemporary/Original Jazz Classics)

PlayStop News della notte di lunedì 14/08/2023 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

