Dazi, Giorgia Meloni a Washington il 17 aprile per trattare con Trump

PlayStop Giulia Cecchettin, le motivazioni dell'ergastolo a Filippo Turetta Le settantacinque coltellate inferte a Giulia Cecchettin sono state dovute all’inesperienza e non alla volontà di provocare sofferenze inutili: per questo motivo i giudici che hanno condannato all’ergastolo Filippo Turetta non gli hanno contestato l’aggravante della crudeltà. Oggi pomeriggio sono state pubblicate le motivazioni della sentenza sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Quanto allo stalking, l'altra aggravante non riconosciuta, i giudici hanno spiegato che la condotta di Turetta, pur innegabilmente persecutoria, è durata solo per un tempo circoscritto al periodo in cui la relazione finì. Abbiamo chiesto un commento a Francesca Garisto, Responsabile del gruppo avvocate della Associazione Casa delle Donne Maltrattate di Milano.

PlayStop Esteri di martedì 08/04/2025 1) “Gaza è un campo di sterminio”. Il segretario generale dell’Onu Guterres accusa Israele per il blocco dell’ingresso degli aiuti umanitari, mentre Macron vola al confine con la striscia. (Francesco Giorgini) 2) L’Unione Europea guarda alla Cina per rispondere ai Dazi di Trump. Il premier spagnolo Pedro Sanchez inizia il suo viaggio a Pechino, mentre il suo governo approva il piano di protezione per aziende e lavoratori. (Giulio Maria Piantadosi) 3) Stati Uniti, la Corte Suprema dà ragione all’amministrazione Trump sulle deportazioni dei migranti venezuelani. Ma solo per il momento. (Roberto Festa) 4) Record di esecuzioni nel mondo. Secondo l’ultimo rapporto sulla pena di morte di Amnesty International, il numero di esecuzioni a livello globale ha raggiunto nel 2024 il livello più alto degli ultimi 12 anni. (Alba Bonetti - Amnesty International Italia) 5) Lo stato francese alla sbarra. Un collettivo di 14 cittadini e tre Ong fa causa al governo per inazione climatica. (Luisa Nannipieri) 6) Rubrica Sportiva. “Cartellino rosso a Israele”. La campagna partita dalla Scozia che ha fatto il giro del mondo per chiedere alla fifa di escludere Israele dalle competizioni internazionali. (Luca Parena)

PlayStop Iara Meloni presenta il libro "Nella provincia selvaggia" È vero che in Emilia-Romagna nel dopoguerra si è consumata una resa dei conti sanguinaria e indiscriminata? A questa domanda risponde Nella provincia selvaggia - Giustizia, vendetta e memoria nel “triangolo rosso” della storica della Resistenza Iara Meloni, protagonista della serata di mercoledì 9 aprile all’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Riascolta l'intervista di Ira Rubini nella puntata di Cult dell'8 aprile.