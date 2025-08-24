Approfondimenti

Da Salvini una mina alla credibilità italiana sull’Ucraina

| di Luigi Ambrosio
Salvini (Ponte sullo stretto)

Salvini vive di eccessi, di iperboli, di provocazioni aggressive ma questa volta è diverso. Non si è trattato solo di qualche battuta nei confronti di Macron (“Attaccati al tram: ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai”, aveva commentato così l’ipotesi di francese di mandare truppe in Ucraina), ma di un attentato alla credibilità internazionale del governo italiano. Meloni ha lavorato anni per conquistarsi la fiducia degli altri paesi europei, lei che partiva da posizioni filo russe e anti Unione Europea quando vinse le elezioni. Una parabola che si riassume in una fotografia: quella del suo viaggio a Washington da Trump a sostegno di Zelensky e dell’unità e compattezza dei paesi europei sull’Ucraina. Quest’ultimo fattore è il più importante. Non tutti scommettevano sul fatto che l’Italia si sarebbe schierata con i partner europei e in ogni caso dell’Italia non ci si fida al cento per cento. La reazione di Parigi alle sparate contro Macron lo dimostra. L’Italia guidata da un”estrema destra che mantiene margini di ambiguità ideologica non sarà mai del tutto affidabile. Le ultime prese di posizione di Roma non fanno certo piacere ai filo russi alla Salvini e Salvini è un ministro, un vice premier, e la Lega una componente fondamentale della maggioranza. Tutta la comunità internazionale vuole garanzie chiare sulla linea italiana e quella di Salvini non viene considerata solo una battuta. Meloni tace e il silenzio genera una ambiguità che il governo italiano non si può permettere.

  • Autore articolo
    Luigi Ambrosio
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • La bella canzone di una volta

    Lo sentiamo dire ogni estate "quest'anno c'è tutta musica brutta. Una volta si che c'era la musica bella". Ma cosa…

  • Rock in Opposition

    Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio - Popolare Network condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico…

  • A tempo di parola

    Gli audiodocumentari dell'estate 2025 su Radio Popolare.

  • Canzoni

    Canzoni vuole essere un programma sulla musica italiana cantautorale e non, aperta soprattutto a quelle realtà, già molto note a…

  • Ultima Traccia

    Un viaggio musicale tra la fine degli anni '90 e i primi 2000 dedicato a chi ha vissuto l’adolescenza tra…

  • Almendra

    Almendra è fresca e dolce. Almendra è defaticante e corroborante. Almendra si beve tutta di un fiato. Almendra è una…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio domenica 24/08 08:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 24-08-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve domenica 24/08 10:30

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 24-08-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di domenica 24/08/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 24-08-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di venerdì 01/08/2025 delle 19:48

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 01-08-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    Apertura Musicale di domenica 24/08/2025

    Svegliarsi con la musica libera di Radio Popolare

    Apertura musicale - 24-08-2025

  • PlayStop

    Snippet di sabato 23/08/2025

    ep 382 - ciao Leo! Una selezione decisamente personale, per evocare i miei ricordi del Leo! Dai Chinese Man ai Modeselektor, dai Burraka Som Systema a Congo Natty, da dj Gruff ai 99 posse...un posto che mi ha fatto scoprire tantissima musica, oltre a darmi l’opportunità di metterla in svariate occasioni! Ringrazio tutti gli organizzatori che mi hanno coinvolto! Ciao Leo, a presto! a cura di Federica Zamboni aka Missin Red #hip hop #ragga #jungle #reggae

    Snippet - 23-08-2025

  • PlayStop

    News della notte di sabato 23/08/2025

    L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

    News della notte - 23-08-2025

  • PlayStop

    Blue Lines di sabato 23/08/2025

    Conduzione musicale a cura di Chawki Senouci

    Blue Lines - 23-08-2025

  • PlayStop

    Mash-Up di sabato 23/08/2025

    Musica che si piglia perché non si somiglia. Ogni settimana un dj set tematico di musica e parole scelte da Piergiorgio Pardo in collaborazione con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare. Mail: mischionepopolare@gmail.com

    Mash-Up - 23-08-2025

  • PlayStop

    Femminicidio nel salernitano, si cerca il compagno della vittima

    I carabinieri stanno cercando da questa mattina l’uomo di 36 anni di cui si sono perse le tracce, dopo il ritrovamento del corpo senza vita della sua compagna nel salernitano, a Montecorvino Rovella. Tina Sgarbini, 47 anni, è stata strangolata e uccisa nella sua abitazione. Lascia tre figli avuti da una precedente relazione. Sono stati i parenti del compagno della donna a rivolgersi ai carabinieri dopo che non erano riusciti a mettersi in contatto con la coppia. Al momento sono in corso le indagini, coordinate della Procura di Salerno, per ricostruire la dinamica dei fatti. Si segue la pista del femminicidio: Christian Persico, il presunto femminicida, avrebbe lasciato una lettera alla madre: "Ho fatto una cavolata". Sentiamo il commento della giornalista Assunta Sarlo.

    Clip - 23-08-2025

  • PlayStop

    Pop Music di sabato 23/08/2025

    Una trasmissione di musica, senza confini e senza barriere. Canzoni da scoprire e da riconoscere, canzoni da canticchiare e da cui farsi cullare. Senza conduttori, senza didascalie: solo e soltanto musica.

    Pop Music - 23-08-2025

  • PlayStop

    Soulshine di sabato 23/08/2025

    Soulshine è un mix eclettico di ultime uscite e classici immortali fra soul, world music, jazz, funk, hip hop, afro beat, latin, r&b, ma anche, perchè no?, un po’ di sano rock’n’roll. L’obiettivo di Soulshine è ispirarvi ad ascoltare nuova musica, di qualsiasi decennio: scrivetemi i vostri suggerimenti e le vostre scoperte all’indirizzo e-mail cecilia.paesante@gmail.com oppure su Instagram (cecilia_paesante) o Facebook (Cecilia Paesante).

    Soulshine - 23-08-2025

  • PlayStop

    Suoni d'estate di sabato 23/08/2025

    Suoni d'estate è la trasmissione che ogni sabato vi porta nei principali festival italiani ed europei: le anteprime, le voci e gli inviati per raccontare al meglio la musica dal vivo di questa estate 2024.

    Suoni d’estate - 23-08-2025

Adesso in diretta