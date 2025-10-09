Approfondimenti

Da Gaza a Tel Aviv in strada per festeggiare l’accordo di cessate il fuoco

| di Redazione
Gaza

Dopo l’annuncio del raggiungimento di un accordo tra Hamas e Israele per mettere fine alla guerra a Gaza, pian piano decine e decine di persone si sono riversati in strada. Con più cautela e timore nelle strade distrutte della striscia di Gaza, e in Israele, nella piazza degli ostaggi di Tel Aviv. Le incognite sono ancora tante, ma per la prima volta da mesi la speranza di un cessate il fuoco sembra davvero concretizzarsi. E se per le famiglie degli ostaggi questo significa soprattutto rivedere i propri cari, per la striscia di Gaza significa tornare a respirare.

Abbiamo chiesto a Fatima, insegnante gazawa sfollata nel centro della Striscia, come si sentisse:

“Tutti stanno tornando a casa”. L’annuncio del cessate il fuoco è stato accolto con entusiasmo anche in Israele. Questa notte a Tel Aviv le persone si sono riunite nella cosiddetta piazza degli ostaggi. Ha questo nome dal 7 ottobre 2023 e in questi due anni è stata luogo di raduni e proteste che chiedevano il rilascio degli ostaggi. Le persone sono scese in strada per festeggiare. I familiari degli ostaggi si abbracciano fra urla e lacrime. Per tutta la giornata di oggi le persone hanno visitato la piazza degli ostaggi, nonostante non ci siano state grandi manifestazioni programmate o appelli ufficiali. Donald Trump, in una conferenza stampa ha detto che gli ostaggi verranno rilasciati lunedì o martedì. Quella delle loro famiglie è senza dubbio l’altra grande gioia di oggi.

Ascolta di servizio di Valeria Schroter:

  • Autore articolo
    Redazione
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • Sudedoss

    Sudedoss è il programma di infotainment che ogni domenica sera dalle 19.45 alle 21.30 accompagna le ascoltatrici e gli ascoltatori…

  • Le montagne

    di @Marco Albino Ferrari con L’AltraMontagna, regia di Claudio Agostoni. “Le montagne” è la nuova trasmissione sulle terre alte italiane.…

  • No Manches Guey

    Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

  • L'Orizzonte

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo,…

  • Fuori registro

    Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

  • Volume

    VOLUME è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare. Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00,…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio giovedì 09/10 19:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 09-10-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve giovedì 09/10 18:31

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 09-10-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di giovedì 09/10/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 09-10-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di giovedì 09/10/2025 delle 19:48

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 09-10-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    News della notte di giovedì 09/10/2025

    L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

    News della notte - 09-10-2025

  • PlayStop

    Live Pop di giovedì 09/10/2025

    Ogni giovedì alle 21.30, l’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare ospita concerti, presentazioni di libri, reading e serate speciali aperte al pubblico.

    Live Pop - 09-10-2025

  • PlayStop

    Uscita di Sicurezza di giovedì 09/10/2025

    La trasmissione in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano che racconta e approfondisce con il vostro aiuto le condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza che si vivono quotidianamente nei luoghi di lavoro. Perché quando succede un incidente è sempre troppo tardi, bisognava prevedere e prevenire prima. Una questione di cultura e di responsabilità di tutte e tutti, noi compresi. con Stefano Ruberto, responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro di Milano.

    Uscita di Sicurezza - 09-10-2025

  • PlayStop

    L'Orizzonte delle Venti di giovedì 09/10/2025

    A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

    L’Orizzonte delle Venti - 09-10-2025

  • PlayStop

    Letteratura, il Nobel all’ungherese Krasznahorkai: “Un grande scrittore epico”

    Lo scrittore ungherese László Krasznahorkai ha vinto il nobel per la letteratura del 2025. “Un grande scrittore epico nella tradizione mitteleuropea che va da Kafka a Bernhard” lo ha definito l’accademia svedese che assegna il premio. Nato nel 1954, il suo primo successo editoriale fu il romanzo “Satantango”, pubblicato nel 1985. Nel 2015 aveva ricevuto un altro premio, l’International Man Booker Prize. Tra i suoi libri pubblicati anche in Italia “Melancolia della resistenza” e “Il ritorno del barone Wenckheim”. La scrittrice Susan Sontag lo aveva definito “maestro dell’apocalisse”. Sui temi e sulle atmosfere dei romanzi di Krasznahorkai, Virginia Platini ha sentito Maria Rosaria Sciglitano, traduttrice esperta di letteratura ungherese.

    Clip - 09-10-2025

  • PlayStop

    Esteri di giovedì 09/10/2025

    L'accordo di cessate il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas, nei racconti e nelle parole di Fatima, insegnante di Gaza sfollata nel centro della striscia, Chawki Senouci, Valeria Schroter che racconta la gioia delle famiglie degli ostaggi, Samuele Pellecchia da Gerusalemme, Roberto Festa e Emanuele Valenti. E poi: l'intervista alla giornalista afghana Zahra Joya, ospite del Festival della Missione di Torino e il rilancio dell'Opus Dei in Spagna di Papa Leone (Giulio Maria Piantedosi)

    Esteri - 09-10-2025

  • PlayStop

    L'Orizzonte di giovedì 09/10 18:34

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo, mentre accadono. Una cronaca in movimento, tra studio, corrispondenze e territorio. Senza copioni e in presa diretta. Un orizzonte che cambia, come le notizie e chi le racconta. Conducono Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro.

    L’Orizzonte - 09-10-2025

  • PlayStop

    Mexican Sugar Dance: “il ritorno a casa” dei Little Pieces Of Marmelade

    Il 10 ottobre esce Mexican Sugar Dance, prima parte del doppio album che la band marchigiana pubblicherà integralmente a inizio dicembre. Tra punk, noise, blues e psichedelia, un lavoro che loro stessi definiscono il più libero e vero tra quelli pubblicati finora. “Non volevamo cadere nel fare un disco patinato e super processato, per questo lo abbiamo registrato con tecniche strane e vintage, con un’attitudine un po’ anni 60”, raccontano i Little Pieces Of Marmelade ai microfoni di Radio Popolare, prima di suonare una cover di Power to the People di John Lennon in dedica al popolo palestinese. Ascolta il MiniLive e l'intervista ai Little Pieces Of Marmelade, a cura di Dario Grande.

    Clip - 09-10-2025

  • PlayStop

    Poveri ma belli di giovedì 09/10/2025

    Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

    Poveri ma belli - 09-10-2025

  • PlayStop

    Vieni con me di giovedì 09/10/2025

    Vieni con me è una grande panchina sociale. Ci si siedono coloro che amano il rammendo creativo o chi si rilassa facendo giardinaggio. Quelli che ballano lo swing, i giocatori di burraco e chi va a funghi. Poi i concerti, i talk impegnati e quelli più garruli. Uno spazio radiofonico per incontrarsi nella vita. Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa o raccontare una storia? Scrivi a vieniconme@radiopopolare.it o chiama in diretta allo 02 33 001 001 Dal lunedi al venerdì, dalle 16.00 alle 17.00 Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni La sigla di Vieni con Me è "Caosmosi" di Addict Ameba

    Vieni con me - 09-10-2025

  • PlayStop

    Volume di giovedì 09/10/2025

    Oggi a Volume parliamo del nuovo disco in arrivo di Marta Del Grandi e del Festival multidisciplinare MarteLive che si terrà il 14-15 ottobre. A seguire l'intervista con MiniLive in studio dei Little Pieces Of Marmelade che usciranno domani con il nuovo album Mexican Sugar Dance. Nella seconda ora ci raggiunge in studio prima Piergiorgio Pardo e poi Alice Cucchetti per le rispettive rubriche fisse dedicate al mondo LGBT e alle serie tv. Concludiamo con i Calibro35 che si sono appena aggiudicati una candidatura ai Grammy Awards.

    Volume - 09-10-2025

Adesso in diretta