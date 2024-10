Consulta, Giorgia Meloni prova a forzare la mano sulla nomina di Marini

PlayStop Avenida Brasil di martedì 08/10/2024 La trasmissione di musica brasiliana di Radio Popolare in onda dal 1995! Da nord a sud, da est ad ovest e anche quella prodotta in giro per il mondo: il Brasile musicale di ieri, di oggi e qualche volta di domani... Ogni martedì dalle 23.00 alle 24.00, a cura di Monica Paes. Potrete anche, come sempre, scaricare i podcast e sentirla quando e quante volte volete... https://www.facebook.com/groups/avenidabrasil.radio/ https://www.facebook.com/avenidabrasil.radio/

PlayStop News della notte di martedì 08/10/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Delorean di martedì 08/10/2024 Una macchina del tempo musicale, per andare ogni puntata all’esplorazione di un diverso frammento di storia musicale, che è già storia o che ancora lo sta diventando. Dalla new wave al dreampop, dal prog-rock all’R&B contemporaneo, tra ispirazioni passate e prospettive future, ricostruzioni volutamente parziali per non pensare più alla musica in compartimenti stagni. Ogni mercoledì alle 23:00, a cura di Luca Santoro. IG: @lucaa.santoro

PlayStop Tutti in classe di martedì 08/10/2024 a cura di Alex Corlazzoli e Lara Pipitone

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di martedì 08/10/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di martedì 08/10/2024 1) Gaza un anno dopo. La striscia in 12 mesi di bombardamenti senza sosta è diventata un luogo inabitabile. Il 2% della popolazione è stato ucciso, chi resta fatica a sopravvivere. (Giulio Cocchini - Cesvi) 2) Hezbollah lancia il suo più grande attacco fino ad ora contro Haifa, in Israele, mentre la leadership del gruppo libanese promette: “abbiamo le forze per continuare”. (Emanuele Valenti, Hilal Khashan - American University di Beirut. 3) La Turchia nel conflitto mediorientale: le opposizioni accusano il governo di doppia faccia (Serena Tarabini) 4) Stati Uniti, nelle ultime settimane di campagna elettorale Kamala Harris cerca di assicurarsi un vantaggio su Donald Trump (Roberto Festa) 5) Il corteggiamento politico ed economico di Viktor Orban verso il partito di estrema destra spagnolo Vox. (Giulio Maria Piantadosi) 6) Rubrica Sportiva. I sogni infranti degli atleti palestinesi nella striscia di Gaza (Luca Parena)

PlayStop Poveri ma belli di martedì 08/10/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Essere nerd di successo Nella puntata di "Poveri ma belli", il programma di Radio Popolare condotto da Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza, è stato ospite Luca Piva di Affari da Nerd una delle voci più influenti nel mondo della cultura nerd e geek. Durante l'intervista, Luca ha condiviso la sua esperienza nel gestire una delle comunità online più attive e appassionate del settore, raccontando anche le tendenze più recenti e le curiosità che stanno facendo discutere appassionati e collezionisti. Lego, action figure, ma ci ha anche raccontato la sua biforcazione biografica e come si costruisce un lavoro nuovo dal nulla.

PlayStop Doppio Click di martedì 08/10/2024 L’attacco hacker alla televisione di stato Russa, le indagini sulle infiltrazioni delle spie cinesi nei sistemi statunitensi, il ruolo dell’AI nella gestione degli aeroporti, il falso allarme di Google Pay e l’importanza di usare un password manager. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Fiorella Mannoia ospite a Jack Oggi a Jack Matteo Villaci ha ospitato una lunga chiacchierata telefonica con Fiorella Mannoia, con la quale ha parlato del prossimo Tour Teatrale, del live del 23 Ottobre al Forum per la Pace (con molti colleghi) il cui ricavato va interamente ad Emergency e a Medici Senza Frontiere, di impegno, di pace, del suo ultimo singolo "DISOBBEDIRE" e dell'importanza di esporsi in prima persona.

PlayStop Vieni con me di martedì 08/10/2024 Mauro vende la sua lettera 32 di Olivetti, Carlo Standoli, ricercatore del dipartimento di Design al Politecnico di Milano, ce ne racconta la storia. Alla Fornace Curti, questo fine settimana si cuoce la terracotta e domani, occasione unica di ascolto, Eric Andersen al Colombo's Tunes. Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. A cura di Giulia Strippoli e Claudio Agostoni. Per gli annunci in diretta 02 33 001 001 o gruppo FB Passatel - Radio Popolare. Per segnalare iniziative, eventi, oggetti particolari o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!), email a vieniconme@radiopopolare.it

PlayStop Playground di martedì 08/10/2024 Partiamo con Tame Impala, ospite di oggi Alessandro Diegoli per parlare dei due James (padre e figlio) dell'NBA. A cura di Elisa Graci.

PlayStop Mein Kampf di Stefano Massini debutta al Piccolo Teatro Strehler Dal 8 al 27 ottobre 2024, al Piccolo Teatro Strehler, Stefano Massini presenta Mein Kampf (La mia battaglia), ispirato alla prima stesura del libro di Hitler e ai suoi discorsi. Lo spettacolo mette in luce la paranoia e la follia del nazional-socialismo, rivelando come le frustrazioni di Hitler si siano trasformate in un progetto politico delirante. Con uno stile ossessivo e barocco, Massini offre una rappresentazione delle fondamenta del nazionalsocialismo, sottolineando l'importanza della comprensione di questi meccanismi per prevenire il ripetersi della catastrofe. Riascolta la presentazione dello spettacolo a cura di Stefano Massini introdotta dal direttore del Piccolo Teatro Strehler, Claudio Longhi

PlayStop Jack di martedì 08/10/2024 Chiacchieriamo telefonicamente con Fiorella Mannoia con la quale parliamo del prossimo Tour Teatrale, del live del 23 Ottobre al Forum per la Pace con molti colleghi, il cui ricavato va interamente ad Emergency e a Medici Senza Frontiere, di impegno, di pace, del suo ultimo singolo "DISOBBEDIRE" e dell'importanza di esporsi, ospitiamo Obi che ci racconta il suo ultimo periodo tra la scrittura del disco e la vittoria del premio Amnesty, Ascoltiamo "Ya Zina", brano dei Savana Funk con Willie Peyote dedicato alle donne iraniane, e chiudiamo parlando del tour europeo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e ascoltandone l'ultimo singolo "La Nuova Canzone per Me"