Clima, oggi all’Onu l’ultima chiamata dopo l’affondo di Trump

PlayStop Presto Presto - Interviste e Analisi di mercoledì 24/09/2025 Trump alza il muro contro il clima e punta il dito contro chi promuove politiche di sostenibilità: "fallirete tutti". Ferdinando Cotugno, giornalista di Domani esperto di crisi climatica, analizzagli effetti di questi annunci, i ritardi nelle politiche e chi seguirà Trump. Gabriele Battaglia ci racconta la via cinese alle politiche di sostenibilità che continua ad aggiornare obiettivi e politiche per arrivare alla neutralità climatica. Francesco Chiodelli, docente di geografia economica all'università di Torino e autore di cemento Armato per Bollati Boringhieri, ci presenta “Hackerare M0N0P0L1” un aggiornamento contemporaneo del famoso gioco sulla città e gli affari immobiliare, gratuitamente scaricabile, con imprevisti e probabilità riscritti con tutta l'attualità delle città di oggi: un gioco per ragionare, imparare e discutere dedicato a tutti, anche alle scuole (lo potete scaricare qua: https://full.polito.it/research/monopoli/)

PlayStop Rassegna stampa internazionale di mercoledì 24/09/2025 Notizie, opinioni, punti di vista tratti da un'ampia gamma di fonti - stampa cartacea, social media, Rete, radio e televisioni - per informarvi sui principali avvenimenti internazionali e su tutto quanto resta fuori dagli spazi informativi più consueti. Particolare attenzione ai temi delle libertà e dei diritti.

PlayStop Presto Presto - Lo stretto indispensabile di mercoledì 24/09/2025 Il kit di informazioni essenziali per potere affrontare la giornata (secondo noi).

PlayStop Presto Presto - Giornali e commenti di mercoledì 24/09/2025 La mattina inizia con le segnalazioni dai quotidiani e altri media, tra prime pagine, segnalazioni, musica, meteo e qualche sorpresa.

PlayStop PoPolaroid di mercoledì 24/09/2025 Basil Baz evoca il suo amore per la Polaroid, per la bellezza dello spazio bianco intorno all’immagine, che gli permetteva di scrivere la data e dare un titolo alla foto; spesso era ispirato da una canzone. Come le fotografie, le canzoni sono memorie nel tempo, e in PoPolaroid accompagno la musica con istantanee sonore; scatti personali, sociali e soprattutto sentimentali.

PlayStop No Manches Guey di martedì 23/09/2025 Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

PlayStop News della notte di martedì 23/09/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata