Cinema in auditorium: C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando

Martedì 21 febbraio 2023 ore 21 nell’Auditorium Demetrio Stratos, proiezione del film “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando” con i registi Federico Greco, Mirko Melchiorre e uno dei protagonisti del documentario Vittorio Agnoletto, intervistati da Barbara Sorrentini. Il documentario, seguito ideale del precedente “PIIGS”, parte dall’occupazione di un ospedale in Calabria da parte di un gruppo di attivisti per riaprire questa cattedrale nel deserto, ormai lasciata alle intemperie.

Diritto alla salute, sgangheri della sanità pubblica, liste d’attesa senza fine e il crollo di un sistema sanitario, dal nord al sud.

Tra i protagonisti compaiono: Roger Waters, Ken Loach, Gino Strada in un collage di testimonianze e riflessioni sull’oggi.

Ingresso libero con prenotazione a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando al numero 02 39241409, dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 18.