Ciao Raffa! Una giornata dedicata a Raffaele Masto e alla sua Africa

Sabato 3 ottobre 2020 (dalle 15.30 alle 21.00)

Parco Nord Milano – Cascina Sede Centro Parco

VIA GIAN CARLO CLERICI 150, SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Il 28 marzo 2020 ci la lasciati il nostro collega e amico Raffaele Masto: scrittore e giornalista, uno dei più grandi conoscitori e narratori del continente africano.

Per ricordarlo, e rendergli omaggio, il Comitato “Amici di Raffa”, Radio Popolare e la Rivista Africa invitano tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo (e coloro i quali avrebbero voluto farlo) a partecipare all’evento “Ciao Raffa” in programma al Parco Nord Milano, sabato 3 ottobre 2020 (dalle 15.30 alle 21.00).

Sul palco della Cascina Centro Sede Parco, si susseguiranno i ricordi di amici e colleghi, si proietteranno spezzoni di documentari realizzati da Raffaele, si leggeranno riflessioni e brevi racconti tratti dai suoi libri e dai suoi reportage. E si avvicenderanno i tributi di artisti, attori, musicisti di origine africana. Condurranno la manifestazione: Claudio Agostoni ed Elisabetta Jankovic.

Durante l’evento sarà presentato al pubblico il Premio “Raffaele Masto” – che sarà finanziato attraverso una campagna di crowdfunding – che ha l’obiettivo di sostenere le donne e gli uomini che in Africa si contraddistinguono per l’impegno civico: attivisti, intellettuali, studenti, giornalisti, citizen journalist, blogger, ambientalisti, sindacalisti, artisti…in continuità con gli ideali che hanno ispirato Raffa nel suo lavoro di giornalista.

In uno spazio espositivo al coperto sarà allestita la mostra fotografica “One Day in Africa” e si potranno ascoltare le corrispondenze di Raffaele realizzate per Radio Popolare.

Saranno presenti banchetti del Comitato Amici di Raffa (con raccolta fondi per il Premio), di Radio Popolare e della Rivista Africa. Il bar/ristorante della Cascina garantirà servizio di ristoro.

L’evento si svolgerà in un grande spazio all’aperto, all’interno del Parco Nord Milano.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione/registrazione attraverso l’apposito modulo, indicato anche sul sito della Rivista Africa, fino a esaurimento dei posti disponibili (affluenza regolata e censita in rispetto delle norme anti-contagio).

Ai partecipanti si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), il mantenimento delle distanze di sicurezza e la disinfezione frequente delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzanti.

In conformità con le normative sul Covid-19, alla vigilia dell’evento verrà inviato via mail ai partecipanti un modulo di autocertificazione relativo al tuo stato di salute, che dovrai compilare e consegnare all’ingresso.

All’ingresso, il pubblico sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea; l’accesso non sarà consentito a coloro che presenteranno una temperatura superiore a 37,5 gradi.

La zona del palco è riparata, situata sotto il grande porticato della Cascina Centro Sede Parco, come lo spazio espositivo della mostra fotografica; pertanto l’evento si terrà anche in caso di maltempo.

PER LA PRENOTAZIONE

L’accesso all’evento sarà consentito solo alle persone registrate,

fino a esaurimento dei posti disponibili

Indicazioni Stradali

In auto: uscita Sesto S.G.-Cinisello B. A4 MI-VE, 2 km in direzione Milano, svolta a dx per Bresso-Parco Nord.

In auto da Milano: viale Fulvio Testi in direzione Monza-Lecco, 1 km fuori dal Comune di Milano seguire indicazioni a sx per Bresso-Parco Nord.

All’interno del Parco è presente un parcheggio. Dopo aver parcheggiato, proseguire a piedi seguendo le indicazioni per “Cascina Centro Sede Parco”.

Con i mezzi pubblici:

– Da Mi C.le Autobus 723 per Monza – Fermata Centro Scolastico Parco Nord – poi scavalcare passerella ciclopedonale.

– MM3 ZARA poi cambiare con MM5 fino al capolinea BIGNAMI ed accedere a piedi al Parco. Oppure alla fermata M5 BIGNAMI prendere la metrotranvia 31 direzione Cinisello e scendere alla fermata successiva Parco Nord Torretta (limite tariffa urbana) o alla fermata Parco Nord Clerici (interurbana).

– MM1 SESTO RONDÒ poi autobus 708 per Bresso – Fermata Parco Nord.

Raggiunto il Parco, proseguire seguendo le indicazioni per “Cascina Centro Sede Parco”.

Per maggiori informazioni: info@africarivista.it – Segreteria Rivista Africa tel. 02/57405455 (lu-ve 10-17) – Segreteria Radio Popolare tel. 02/39241409 (lu-ve 10-17).