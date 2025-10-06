Ci ha lasciato Fabio Cirifino, artista visionario di Studio Azzurro. Lo ricordiamo con affetto

Ci ha lasciato un amico. Fabio Cirifino, una delle anime di Studio Azzurro.
Classe 1949, artista, fotografo e soprattutto un caro amico di Radio Popolare, con lui abbiamo condiviso la visione del mondo e il desiderio di cambiare le cose che non vanno.
Si era formato presso lo studio fotografico di Aldo Ballo. Ha collaborato con riviste del calibro di Domus, Gran Bazar e Interni.
Nel 1982 fondoò Studio Azzurro con Paolo Rosa e Leonardo Sangiorgi. La loro creatività diede vita a opere innovative che univano la tecnologia più avanzata alla poesia, alla delicatezza e spesso all’interazione col visitatore.
In redazione a Radio Popolare abbiamo l’onore e il piacere di avere un’opera donataci da Studio Azzurro s’intitola “107.600” (la nostra frequenza): uno schermo si accende e compare un apparecchio radio d’epoca, poi si vede una manopola e una mano che delicatamente la gira e ad ogni giro si sente un frammento delle trasmissioni di Radio Popolare. Un dono che ci è tanto caro.
Una costante poi nel suo lavoro a Studio Azzurro una grande sensibilità per le questioni sociali, come nell’opera “I portatori di storie” del 2016 un’installazione allestita nella suggestiva cornice di Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale di Milano, un’opera ispirata al film “Miracolo a Milano” di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini.
Eravamo con Fabio in quell’occasione.
L’ultimo saluto a Fabio Cirifino si terrà martedì 7 ottobre alle 14.45 alla Sala Multifunzione del Cimitero di Lambrate.