Ci ha lasciati il nostro collega e amico Bruno Giorgini

È mancato oggi a Bologna, dove era ricoverato da alcuni giorni, Bruno Giorgini, nostro storico corrispondente da Parigi e padre di Francesco, il nostro collaboratore dalla capitale francese.

Bruno, 76 anni, era stato militante di Lotta Continua ed era stato uno dei protagonisti del ’77 bolognese; poi la carriera universitaria lo aveva portato ad insegnare fisica teorica a Parigi. Autore di diversi libri, nel 2021 aveva pubblicato “L’Adria. Storia di un amore partigiano”, dedicato all’esperienza della madre nella Resistenza.

Bruno Giorgini: la nostra finestra sulla modernità

Il ricordo di Danilo De Biasio

Bruno Giorgini è stato per lungo tempo una delle finestre sulla modernità a disposizione di Radio Popolare. Perché i nostri corrispondenti erano proprio delle antenne sensibili che portavano il mondo in radio. Uno sguardo global, prima della globalizzazione.

Bruno Giorgini abitava nella Parigi multiculturale degli anni ‘80 e guardava la vita scorrere, raccontandola con la pignoleria linguistica che può avere solo chi, come lui, studiava la fisica delle particelle.

Quando tornava in Italia partecipava alle assemblee di redazione della radio. Si facevano di sera, tra sedie sfondate, nuvole di fumo e cartocci di pizza. Io, pischello, lo ascoltavo e prendevo appunti. Con la sua cadenza bolognese Bruno Giorgini ci raccontava le banlieues quando nessuno sapeva cosa fossero, i loro fragili equilibri interni, i patti informali che quell’umanità proveniente dalle ex colonie firmava con la “police”, il profumo delle spezie e il puzzo dell’immondizia non raccolta. Non giudicava, non stilava classifiche di civiltà, disegnava scenari. Grazie a quei racconti, molti fatti drammatici degli anni successivi trovano la loro collocazione, sembrano la prosecuzione di una parabola. Non a caso insegnava fisica all’Università di Jussieu.

Nel 2001 si offrì di far parte della redazione genovese che avrebbe raccontato il G8. A lui che aveva preso negli anni ‘70 il master in cariche di polizia e molotov, chiesi di raccontare i muri di Genova, gli slogan e i manifesti. E lo fece: taccuino in mano, si girò la città assediata, parlò con la nutrita delegazione di “movimento” francese e ne ricavò diversi pezzi. Con la sua parlata, le sue pause, le sue puntualizzazioni ha fatto emergere l’abissale distanza fra l’arroganza del potere (rappresentato dagli 8 “grandi”) e le rivendicazioni popolari di chi ne era schiacciato. Esattamente ciò che Bruno Giorgini ha combattuto e raccontato per tutta la sua vita.