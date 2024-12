Chiuso il processo Pélicot, condannato a 20 anni l’ex marito

PlayStop Uscita di Sicurezza di giovedì 19/12/2024 La trasmissione in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano che racconta e approfondisce con il vostro aiuto le condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza che si vivono quotidianamente nei luoghi di lavoro. Perché quando succede un incidente è sempre troppo tardi, bisognava prevedere e prevenire prima. Una questione di cultura e di responsabilità di tutte e tutti, noi compresi. con Stefano Ruberto, responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro di Milano.

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di giovedì 19/12/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di giovedì 19/12/2024 1) La vergogna ha cambiato campo. Chiuso il processo per gli stupri di Mazan. Gisèle Pelicot ha portato alla sbarra la cultura dello stupro. (Luisa Nannipieri) 2) Gaza è una trappola mortale. Secondo un rapporto di medici senza frontiere a Gaza stiamo assistendo alla pulizia etnica dei palestinesi, mentre Human Rights Watch accusa Israele di genocidio. (Stefano di Carlo - msf) 3) La Turchia nega la tregua nel nord della Siria con i curdi. “Andremo avanti con la lotta al terrorismo”, dice Ankara, mentre cresce il timore per un possibile attacco turco a Kobane. (Murat Cinar) 4) Stati Uniti, il caos interno al partito repubblicano sulla questione del debito anticipa le difficoltà di gestione che avrà l’amministrazione Trump (Roberto Festa) 5) Gli eurodeputati del partito di estrema destra spagnolo Se Acabò la Fiesta entrano nel gruppo Ecr, guadagnando fondi e visibilità (Giulio Maria Piantadosi) 6) World Music. “Congo in Dar”, l’album di musica congolese registrato in Tanzania che consacra il miracolo musicale di Dar es Salaam. (Marcello Lorrai)

PlayStop Poveri ma belli di giovedì 19/12/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Decathlon, i lavoratori in sciopero sabato 21 dicembre Utili record da un miliardo di euro, ma lavoratori e lavoratrici costretti a flessibilità estrema e contratti part time. Sabato in tutta Italia ci sarà uno sciopero nei negozi Decathlon, nell'ultimo fine settimana prima di Natale. La protesta era partita un anno fa da un magazzino del milanese, ora si è allargata. A Milano ci sarà un presidio vicino al punto vendita di largo Cairoli. Abbiamo sentito Alice Romano della Filcams Cgil di Milano.

Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Vieni con me di giovedì 19/12/2024 Vieni con me! è un’ora in cui prendere appunti tra condivisione di curiosità, interviste, e il gran ritorno di PASSATEL, ma in forma rinnovata!! Sarà infatti partendo dalla storia che ci raccontano gli oggetti più curiosi che arriveremo a scoprire eventi, iniziative od occasioni a tema. Eh sì, perché poi..ci si incontra pure, altrimenti che gusto c’è? Okay ma dove, quando e poi …con chi!?! Semplice, tu Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. Per postare annunci clicca qui Passatel - Radio Popolare (link - https://www.facebook.com/groups/passatel) Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa, un oggetto particolare o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!) scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni

PlayStop Radio Popolare Minilive - Alice Popolo Oggi a Jack Matteo Villaci ha intervistato Alice Popolo. L'artista salernitana ha presentato il suo disco d'esordio "Regardes Moi", cantando anche alcuni brani live per noi.

PlayStop "Secondo lei", secondo Caterina Guzzanti Una narrazione tragicomica sulle dinamiche e i paradossi della coppia per svelare, tra dolore e ironia, le fragilità tanto del maschio quanto della femmina. Un flusso di pensiero intimo e delicato che, partendo dal punto di vista femminile, traccia l’anatomia dei sentimenti e dei bisogni per sfociare in situazioni esilaranti. Lei vuole parlare, affrontare, sviscerare, risolvere... Ma resta una voce in attesa di ‘secondo lui’. Nel frattempo, si arrangia con quel poco che le è dato sapere, ‘secondo lei’. Oggi ospite di Ira Rubini a Cult l'autrice e regista dello spettacolo Caterina Guzzanti. "Secondo Lei" in scena al teatro Elfo Puccini dal 17 al 22 dicembre.

PlayStop Playground di giovedì 19/12/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per 90 minuti al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 16.30.