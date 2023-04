Cosa succede quando la presenza mafiosa è davvero vicina a noi, come la percepiamo? Che storie raccontano le strade, le vie, che percorriamo e vediamo tutti i giorni? Lo sguardo di ragazze e ragazzi è diverso da quello degli adulti?

Le studentesse e gli studenti del Liceo Vico di Corsico ci guidano in una camminata nelle vie dell’Hinterland milanese, tra i luoghi-simbolo ed i fatti che hanno segnato la presenza delle mafie in questo territorio, e nei piccoli episodi di tutti i giorni che mostrano la presenza invasiva della criminalità. Con una guida ideale, quella di Peppino Impastato, nell’uso della Radio come strumento di lotta alle mafie.

CASA NOSTRA. LA MAFIA DELLA PORTA ACCANTO è frutto di un percorso laboratoriale realizzato con le studentesse e gli studenti delle classi VH e IIG della sezione Scienze Umane del Liceo Statale Gian Battista Vico di Corsico,, nell’ambito del FACCI CASO! di “Palcoscenico della legalità”, un progetto dell’associazione CCO – Crisi Come Opportunità, grazie al sostegno di Fondazione di Comunità di Milano / Bando 57 in collaborazione con Radio Popolare.

I testi e le interviste sono scritti e pensati dalle studentesse e dagli studenti, accompagnati in questo percorso da Mattia Maestri e Ilaria Meli, ricercatori ed esperti del CROSS, l’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università di Milano, insieme al giornalista di Radio Popolare Massimo Alberti, che li ha introdotti al mondo della radio e della narrazione attraverso le voci, i suoni, le parole, la musica.

Si ringraziano la Prof.ssa Silvia Bassi, Dirigente scolastica del Liceo Vico di Corsico e Stefano Martino Ventura, Sindaco di Corsico.

Montaggio e Mixaggio: Roberto “Zacca” Cirillo

Supervisione Scientifica: Mattia Maestri e Ilaria Meli

Coordinamento Giornalistico e adattamento radiofonico: Massimo Alberti