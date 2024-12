Borgna: la cura è un uomo libero

PlayStop Jailhouse Rock di lunedì 09/12/2024 "Jailhouse Rock", trasmissione di Radio Popolare e Popolare Network, esplora il legame tra musica e carcere. Ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30, a cura di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti, il programma include storie e suoni dal mondo delle prigioni, con la partecipazione di detenuti dei carceri di Rebibbia e Bollate che realizzano un Giornale Radio dal Carcere e cover di artisti. Scopri di più su http://www.jailhouserock.it/ e https://www.facebook.com/Jailhouse-Rock-451755678297925/

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di lunedì 09/12/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di lunedì 09/12/2024 1) Il primo giorno della nuova Siria. All’indomani della caduta del regime di Assad, i ribelli annunciano un nuovo governo di transizione e si preparano a governare il paese. Tante le domande ancora senza risposta, per i Siriani è un momento di gioia ma anche di grandi incertezze. (Andrea Nicastro da Damasco - Corriere della Sera, Emanuele Valenti, Chawki Senouci) 2) Un altro inverno lontano da casa. La campagna di Unhcr per sostenere migranti e rifugiati, mentre nel mondo il numero delle persone in fuga aumenta sempre di più. (Sabrina Montrasio, Filippo Ungaro - Unhcr) 3) A Parigi il processo del caso che ha dato il via al me too francese. 5 anni fa, l’attrice Adèle Haenel rompeva il silenzio omertoso del cinema d’oltralpe. (Luisa Nannipieri) 4) Anche il mondo dell’Hip Hop trema. Il rapper Jay Z è accusato di stupro di una minorenne insieme al produttore Puff Daddy. (Matteo Villaci) 5) Serie Tv. Su Disney + Skeleton Crew. Una Star Wars a misura di adolescente. (Alice Cucchetti)

PlayStop Accoltellata alla schiena dall'ex fidanzato già ai domiciliari per averle lanciato dell'acido È ricoverata in gravi condizioni la ragazza di 24 anni accoltellata alla schiena dal suo ex fidanzato fuori da un supermercato a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Il ragazzo, di 26 anni, è stato rintracciato e bloccato a Stradella, in provincia di Pavia. Il ragazzo era agli arresti domiciliari perché già nel 2023 aveva aggredito la ragazza con l’acido. E l’anno prima era stato denunciato per stalking. “Gli hanno dato gli arresti domiciliari senza alcun dispositivo” ha detto il legale della ragazza. “È un caso da braccialetto elettronico” dice l’avvocata Manuela Ulivi, della casa delle donne maltrattate di Milano

PlayStop Il tour di Paul McCartney sbarca in Europa Il tour "Got Back" di Paul McCartney è arrivato in Europa lo scorso weekend con una doppia data a Parigi. Tra il pubblico anche Claudio Cabona, giornalista di Rockol, che ha raccontato il concerto a Matteo Villaci a Jack

PlayStop Giuseppe Catozzella presenta "Non dirmi che hai paura", il film tratto dal suo romanzo omonimo Giuseppe Catozzella, ospite di Barbara Sorrentini, parla del film tratto dal suo romanzo Non dirmi che hai paura, diretto da Jasmine Trinca. Il film racconta la storia di Samia, una giovane donna che, nonostante le difficoltà derivanti dalla situazione politica e militare in Somalia, lotta per la sua libertà e per il sogno di diventare un'atleta internazionale.

