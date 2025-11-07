Iniziative

 

 

Bookcity Milano 2025: le trasmissioni e gli incontri di Radio Pop

| di Redazione
BookCity Milano 2025

Radio Popolare rinnova la sua media partnership con BookCity Milano!
Anche quest’anno sfideremo il freddo per trasmettere in diretta dal Castello Sforzesco (Cortile della Rocchetta) con tante trasmissioni, da venerdì 14 a domenica 16 novembre.
Radio Pop ospiterà anche alcuni incontri di Bookcity nell’Auditorium Demetrio Stratos di via Ollearo 5.
Venite a trovarci, vi aspettiamo!

Bookcity 2024

Le trasmissioni in diretta dal Cortile della Rocchetta

Venerdì 14 novembre 2025
11.30 – Cult
12.45 – Considera l’armadillo
14.00 – Volume
16.00 – Vieni con me
17.00 – Poveri ma belli

Sabato 15 novembre 2025
11.30 – Speciale BookCity
12.00 – Il Verziere di Leonardo
13.18 – I Girasoli
14.00 – Chassis
15.30 – Highlights

Domenica 16 novembre 2025
10.35 – La domenica dei libri
11.30 – Onde Road
12.30 – C’è di buono

Gli incontri nell’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Pop

Ingresso libero fino a esaurimento posti…

Giovedì 13 novembre 2025 (ore 21.30)
Lucio c’è – Con Marcello Balestra, Pierdavide Carone e Antonio Maggio.

Venerdì 14 novembre 2025 (ore 20.30)
Dieci parole per Gaza – Con Alba Nabulsi e Yara Abu Shab.

Sabato 15 novembre 2025 (ore 20.30)
Sulle tracce di Pasolini – Con Claudio Agostoni, Bruno Zanzottera, Danilo De Biasio e Riccardo Burgazzi.

Domenica 16 novembre 2025 (ore 11.30)
Sandro libera tutti. Storia di Pertini, il partigiano che diventò presidente – Con Luigi Garlando.

Domenica 16 novembre 2025 (ore 15.00)
Dialogo tra una femminista e un misogino – Con Lea Melandri e Francesco Pacifico. Introducono Ira Rubini e Francesca Mancini.

Domenica 16 novembre 2025 (ore 18.00)
Giorgio Cremaschi e il socialismo che verrà – Con Giorgio Cremaschi e Gianni Barbacetto.

 

Per maggiori informazioni sugli eventi visita la pagina di Bookcity Milano che trovi qui.

