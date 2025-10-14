Approfondimenti

Beppe Sala sempre più centrista attacca i politici solidali con il movimento per Gaza

| di Roberto Maggioni
Beppe Sala 2025 ANSA

Il sindaco di Milano ha criticato i Verdi: “Non cavalcate le proteste pro Palestina, i milanesi giudicano”. Beppe Sala guarda sempre più verso l’area centrista e a giorni potrebbe esserci l’ingresso in giunta di Azione.

Venduto lo stadio di San Siro, Sala può ora dedicarsi a ciò che gli interessa di più: la sua carriera politica dopo che non sarà più sindaco di Milano. Negli ultimi giorni gli indizi sono diventati prove: l’apertura a una collaborazione con Forza Italia sui temi della politica milanese, la partecipazione alla Leopolda di Matteo Renzi, l’intenzione di portare in giunta un assessore di Azione, le dichiarazioni sul 10% obiettivo elettorale della nuova Casa riformista e sulla necessità di riequilibrare il centrosinistra perché troppo sbilanciato a sinistra.

Oggi ne ha aggiunto un altro, di indizio: “Alla mia maggioranza dico che serve molta prudenza sulle proteste. Attenzione, perché poi i milanesi giudicano”. Il riferimento è ai Verdi, colpevoli di aver chiesto la sospensione del gemellaggio di Milano con Tel Aviv e aver solidarizzato con i manifestanti pro Palestina manganellati fuori da Palazzo Marino. Parole che spostano Sala ancora di più verso il centro e sempre più proiettato al dopo Milano, anche se alle elezioni manca ancora un anno e mezzo e la città avrebbe bisogno di una guida politica. Cose che forse non appassionano più Sala – su Facebook l’ultimo post dedicato a un tema milanese è di un anno e mezzo fa, su Instagram del 21 dicembre sempre del 2024 – ma che dovrebbero interessare ai partiti del centrosinistra che lo sostengono. Perché su una cosa Sala ha ragione: “Attenzione, poi i milanesi giudicano”. Anche a sinistra.

  • Autore articolo
    Roberto Maggioni
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • Campagna abbonamenti

    L'Abbonaggio minuto per minuto

  • Sudedoss

    Sudedoss è il programma di infotainment che ogni domenica sera dalle 19.45 alle 21.30 accompagna le ascoltatrici e gli ascoltatori…

  • Le montagne

    di @Marco Albino Ferrari con L’AltraMontagna, regia di Claudio Agostoni. “Le montagne” è la nuova trasmissione sulle terre alte italiane.…

  • No Manches Guey

    Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

  • L'Orizzonte

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo,…

  • Fuori registro

    Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio martedì 14/10 12:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 14-10-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve martedì 14/10 15:30

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 14-10-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di domenica 12/10/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 12-10-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di martedì 14/10/2025 delle 07:15

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 14-10-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    Campagna abbonamenti di martedì 14/10/2025 delle 14:32

    A cura di Elisa Graci, Claudio Agostoni, Zacca

    Campagna abbonamenti - 14-10-2025

  • PlayStop

    Campagna abbonamenti di martedì 14/10/2025 delle 12:00

    A cura di Ira Rubini, Alessandro Braga, Michele Migone

    Campagna abbonamenti - 14-10-2025

  • PlayStop

    Campagna abbonamenti di martedì 14/10/2025 delle 10:35

    A cura di Claudio Jampaglia, Chiara Manetti. Roberto Festa, Fabrizio Tonello

    Campagna abbonamenti - 14-10-2025

  • PlayStop

    "Netanyahu più forte in Israele ma più debole in Medio Oriente"

    La liberazione degli ostaggi, il rilascio dei prigionieri palestinesi, l’intervento fiume di Trump alla Knesset e, in Egitto, la cerimonia organizzata per la firma ufficiale dell’accordo di pace alla presenza di capi di Stato e di governo da Europa, Asia e Mondo arabo. E’ stata una giornata importante quella di ieri? Per Gaza, per Israele, per il Medioriente in generale. Ne abbiamo parlato con il direttore del magazine indipendente israeliano +972, nonchè uno dei fondatori e leader del movimento “Two States One Homeland”, Meron Rapoport. L’intervista, a cura di Diana Santini, comincia con il suo commento al discorso del presidente Usa alla Knesset.

    Clip - 14-10-2025

  • PlayStop

    Campagna abbonamenti di martedì 14/10/2025 delle 08:37

    A cura di Giulia Strippoli e Dario Grande

    Campagna abbonamenti - 14-10-2025

  • PlayStop

    Rassegna stampa internazionale di martedì 14/10/2025

    Notizie, opinioni, punti di vista tratti da un'ampia gamma di fonti - stampa cartacea, social media, Rete, radio e televisioni - per informarvi sui principali avvenimenti internazionali e su tutto quanto resta fuori dagli spazi informativi più consueti. Particolare attenzione ai temi delle libertà e dei diritti.

    Esteri – La rassegna stampa internazionale - 14-10-2025

Adesso in diretta