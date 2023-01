Iggy Pop – Every Loser: James Newell Osterberg Jr., in arte Iggy Pop (sito ufficiale), è una vera istituzione della musica mondiale. Il suo contributo, come fondatore degli Stooges e come artista solista, è stato fondamentale per la nascita del punk e per l’evoluzione di quello che possiamo chiamare rock alternativo. La sua straordinaria e unica presenza scenica ha influenzato una miriade di altri performer.

In oltre cinquant’anni di carriera Iggy Pop è stato anche un artista eclettico, libero, capace di spaziare tra i generi: anche per questo motivo il fatto che il suo nuovo album, il diciannovesimo disco da solista, sia un album di rock’n’roll in buona parte ruvido e spigoloso, in equilibrio tra hard rock e punk, è una intrigante notizia, perché si tratta di una specie di “ritorno a casa”.

Un ritorno caratterizzato dalla collaborazione con il super-produttore Andrew Watt (già al lavoro con nomi ben lontani dal punk, come Miley Cyrus e Justin Bieber, ma anche con Eddie Vedder e Ozzy Osbourne) e con molti ospiti illustri: il prematuramente scomparso Taylor Hawkins, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Travis Barker dei Blink-182, Duff McKagan ex Guns N’ Roses, Stone Gossard dei Pearl Jam, il polistrumentista Josh Klinghoffer ed Eric Avery e Dave Navarro già nei Jane’s Addiction.

Tutti al servizio delle canzoni: il disco suona compatto e quadrato, sia nei suoi pezzi più aggressivi e tirati (Modern Day Ripoff e Neo Punk), sia in un paio di riuscite ballate (Strung Out Johnny, Morning Show). Sono “solo” 37 minuti di musica, che non cambieranno certo la storia della carriera di Iggy Pop, ma che ci ricordano molto piacevolmente perché a più di 50 anni di distanza dai suoi primi passi nel mondo della musica, l’Iguana resti un punto di riferimento per moltissimi.

Iggy Pop con Every Loser è il primo artista della settimana di Radio Popolare nel 2023: per sette giorni ascolteremo le sue nuove canzoni e domenica 15 gennaio, dalle 18.30 alle 19, dedicheremo uno speciale al mitico Iggy.

Qui sotto il video di uno dei pezzi più belli del disco, Modern Day Ripoff.

