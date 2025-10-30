Iniziative

 

 

Banco di Garabombo 2025, torna lo storico mercato etico di Natale

Redazione
banco di garabombo 20242025

Anche quest’anno ritorna a Milano il tradizionale mercato etico di Natale Banco di Garabombo, che aprirà le porte il 31 ottobre dalle 9 alle 20, tutti i giorni, nel piazzale di via Mario Pagano.

Organizzato dal 1997 dalla cooperativa Giuste Terre (ex cooperativa Chico Mendes), Radio Popolare e Cooperativa Librerie in Piazza, quest’anno è alla sua 28° edizione. Oltre 400 metri quadri di esposizione dedicata a idee regalo, alimentari biologici e del commercio equo e solidale, capi e accessori di moda etica, articoli per la casa, cosmesi naturale e tantissimi libri per grandi e piccini.

IL RISPETTO PER LE PERSONE E L’AMBIENTE: “IL REGALO GIUSTO E’ NELLE TUE SCELTE”

I prodotti, alimentari, cosmetici e di artigianato, sono di elevata qualità, da filiere etiche e sostenibili che rispettano le persone e l’ambiente in tutti i passaggi di realizzazione.  Anche quest’anno, il regalo giusto sarà nelle scelte di ciascuno di noi. Ogni anno l’obiettivo è sensibilizzare i Milanesi sull’importanza e l’urgenza di indirizzare i propri acquisti verso produzioni sociali e green, in un’ottica di ricostruzione di un’economia più giusta per tutti che metta al centro le persone e l’ambiente. Scegliere un regalo etico vuol dire fare un regalo che vale di più, perché aggiunge al valore del prodotto il valore del modo in cui è stato realizzato.

 IN ATTESA DEL NATALE: LA SPESA EQUA, LOCALE E BIO

Non solo idee regalo! Al Banco di Garabombo si può passare anche per una spesa equosolidale, biologica e locale dalla colazione alla cena. Ai tanti prodotti alimentari Altromercato (come tè, caffè, biscotti, cioccolato, riso, pasta e condimenti) si affiancano le proposte fresche di produttori del nostro territorio (carne, formaggi, uova e pasta fresca). Inoltre anche quest’anno una nuova e più ampia cantina di vini ad accompagnare la spesa dei clienti.

 I PRODOTTI E I PROGETTI PIU’ PARTICOLARI

PARC – Palestina: Cous cous e datteri medjoul da un partner di Altromercato che promuove la cultura della convivenza nel rispetto, lo sviluppo rurale e l’emancipazione femminile attraverso formazione e lavoro. https://www.altromercato.it/parc/

 NOCAP – Sud Italia: pelati, passate e salsa di pomodoro biologici da produzioni sostenibili, socialmente responsabili e contro il Caporalato. https://www.associazionenocap.it

ALTROMERCATO – Prodotti equosolidali da tutto il mondo per il Natale solidale: panettoni, pandori, spumanti, torroni, cioccolati, praline e confezioni regalo già pronte per tutti i gusti e tutte le esigenze. Inoltre tantissime decorazioni natalizie realizzate in modo artigianale con materie prime naturali.

 FRANTOIO DEL PARCO – Toscana: olio extravergine di oliva biologico, prodotto da un antico uliveto di oltre 30 mila piante, situato nel cuore della Maremma. Il progetto prevede il recupero di queste piante preziose: grazie alla vendita dell’olio prodotto ad oggi sono state recuperate circa 15 mila piante dal 2016. Accanto all’olio classico, in vendita una gamma di olii aromatizzati limone, tartufo, origano, salvia, rosmarino, peperoncino, oltre a patè di olive nere e di olive verdi in olio bio del Frantoio. Novità di prodotto –> sughi pronti “Le delizie del Parco”: ragù di cinghiale, amatriciana, aglione, arrabbiata, nero di Maremma, salsiccia e funghi, pomodoro e basilico. https://www.frantoiodelparco.com/

SORUKA, LE BORSE IN PELLE RECUPERATA INDIANA: Soruka nasce per invertire le logiche di consumo, rendendo il riciclo e la sostenibilità i pilastri fondamentali del brand. Utilizzando esclusivamente scarti di pelle recuperati e adottando tecniche artigianali della tradizione indiana, Soruka si fa promotore di un’economia circolare che rispetta l’ambiente. Ogni pezzo è un capolavoro unico fatto a mano, un tripudio di colori che riflette profondo amore per la tradizione e l’artigianato. È moda con una coscienza verde, dove ogni acquisto riduce gli sprechi.  https://soruka.com/

 GIROLOMONI – Marche: la pasta di semola biologica del primo produttore italiano certificato equosolidale dalla WFTO (World Fair Trade Organization). https://girolomoni.it/

 LA COSMESI SOLIDALE E BIOLOGICA: da 20 anni Natyr di Altromercato è simbolo di bellezza ad ogni livello, dai produttori ai consumatori, dalla pelle all’anima. Non è solo una linea di cosmetici sostenibili e naturali, ma è una garanzia di bellezza pura e sicura. Già 20 anni fa si poneva di raggiungere obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, creando ponti che oggi uniscono oltre 2000 piccoli produttori in 25 Paesi.  https://www.altromercato.it/brand/natyr/

LA CANTINA DEI VINI: vini bianchi, rossi, bollicine da tutta Italia, da piccoli produttori che lavorano nel totale rispetto delle persone e del territorio.

INFO

Aperto tutti i giorni dal 31 ottobre al 6 gennaio, dalle 9.00 alle 20.00 Piazzale di via Mario Pagano, fermata M1, Milano www.bancodigarabombo.it

GLI ORGANIZZATORI DEL BANCO DI GARABOMBO

Cooperativa GIUSTE TERRE
Giuste Terre è una cooperativa sociale di commercio equo e solidale. La sua missione è promuovere un modello di economia più giusta, etica e responsabile, che rispetti le persone e tuteli l’ambiente. La cooperativa nasce nel dicembre del 1990 con il nome di Chico Mendes, in onore del sindacalista e ambientalista brasiliano assassinato nel 1988, paladino dei diritti dei lavoratori e della foresta amazzonica. Dal 30 giugno 2025 la cooperativa ha cambiato nome in Giuste Terre. https://www.giusteterre.it/

 RADIO POPOLARE 
È una radio d’informazione libera e indipendente fondata nel 1976 a Milano. E’ controllata dalla Cooperativa dei lavoratori e da un vasto azionariato popolare (circa 15.000 persone): si mantiene autonoma grazie al sostegno economico di migliaia di ascoltatori e abbonati. 

 COOPERATIVA LIBRERIE IN PIAZZA
È una cooperativa storica di Librai milanesi che fin dalla nascita del Banco di Garabombo si occupa della proposta di libri in vendita all’interno del tendone.

Adesso in diretta