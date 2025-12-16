Approfondimenti

Azzardo Olimpico. Per finanziare il Coni il Governo s’inventa un nuovo gioco d’azzardo

Roberto Maggioni
Per finanziare il Coni il Governo s’inventa un nuovo gioco d’azzardo

Per finanziare il Coni e le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina il Governo ha pensato bene di creare un nuovo gioco d’azzardo. Un gratta e vinci che si chiamerà “Win for Italia Team”: vinci per la nazionale italiana. Il 26.5% di quanto incassato andrà a finanziare le attività olimpiche e il bilancio in perenne crisi del Coni.
Sembra incredibile dopo anni di allarme sul gioco d’azzardo e la ludopatia, in particolare tra i giovani, anche minorenni, e in particolare associato allo sport e alle scommesse sportive. E cosa pensa bene di fare il governo? Di istituire un nuovo gioco d’azzardo associato proprio allo sport.

La destra lo ha inserito un po’ in sordina nella manovra economica ora in revisione in commissione al Senato. Viene presentato come uno spot per gli azzurri che saranno impegnati tra Milano e Cortina a febbraio nei giochi olimpici invernali: Win for Italia Team. Sembra fantascienza, ma è la realtà. La senatrice del Pd Cristiana Tajani ha denunciato questa operazione e ha presentato un emendamento:

Anche le associazioni che si occupano di ludopatia stanno prendendo posizione. Da parte del Governo è una strana interpretazione dei valori dello sport quella che li associa al gioco d’azzardo. Emiliano Contini è il responsabile gioco d’azzardo di CNCA:

    Roberto Maggioni
