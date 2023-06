All you need is pop 2023: il programma (per palco)

Radio Popolare torna il 9, 10 e 11 giugno con la sua grande festa annuale, nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, Via Ippocrate 47, Milano – per tre giorni di eventi e incontri con ospiti nazionali e internazionali.

Un grande Palco per i concerti, il Teatro La Cucina, la Pedana del Faggio rosso, la Libreria Ostello, il Bar Lume per arte, spettacoli e cultura e il Pratonzolo, lo spazio dedicato a bambine e bambini. Molti gli spazi allestiti nel verde, il meglio dello streetfood e le nostre birre artigianali.

Tre giorni per stare insieme, incontrare la comunità di Radio Popolare presente e futura, sostenere la vostra radio preferita facendo un abbonamento o facendo acquisti nel nostro banchetto.

Il grande festival popolare andrà in scena dalle 18.00 di venerdì 9 alla tarda sera di domenica 11 giugno nel parco dove, da più di vent’anni, si svolge “Da vicino nessuno è normale”, festival organizzato da Olinda di cui siamo partner e ospiti. Saranno con noi, anche quest’anno, gli amici di Cascina Bollate e la Libreria Don Durito.

L’ingresso per ogni giorno costerà 7€ e vi darà diritto a seguire tutti gli eventi in programma.

Potete già acquistare i biglietti di ingresso per la giornata singola al costo di 7 euro + diritti di prevendita o l’abbonamento per i tre giorni a 14 euro + diritti di prevendita (abbonamento acquistabile anche venerdì alla festa).

Non pagano il biglietto i bambini ed i ragazzi fino a 14 anni e le persone con disabilità (compreso il loro accompagnatore).

Come arrivare e informazioni sulla festa!

15.00 – Presentazione del libro di Fabio De Luca “Oh, oh, oh, oh, oh. I Righeira, la playa e l’estate 1983” Estate 1983. In quei giorni esce la più importante hit di quell’anno, e una delle più celebri dell’intero decennio. Da qui parte Fabio De Luca , autore, giornalista e dj, per un saggio che lo vede incontrare i protagonisti di quegli anni e della musica italiana di oggi – Johnson Righeira, Carmelo La Bionda, Linus, Claudio Cecchetto, Carlo Massarini, Francesco Bianconi, Antonella Ruggiero, Jovanotti, Max Pezzali, Roberto D’Agostino e molti altri – e raccontare con profondità analitica un momento storico del nostro paese spesso banalizzato. Niccolò Vecchia ne parlerà sul palco con l’autore.

12.00 – Presentazione del libro “Gaber” di Sandro Neri Hoepli Edizioni . Il volume testimonia come a vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber, l’ironia, l’analisi e lo straordinario repertorio del “cantattore” siano ancora attualissimi e popolari. Il libro ripercorre l’intera carriera del Signor G, dagli esordi negli anni Cinquanta, a fianco di Enzo Jannacci, Gino Paoli e Adriano Celentano, fino ai primi successi in hit parade e in televisione durante tutti gli anni Sessanta, per arrivare poi alla grande svolta: il debutto sul palcoscenico, con recital di canzoni e monologhi nati appositamente per il teatro. Sono gli “anni del noi”, come Gaber definì il periodo dal ’70 al ’76, quando iniziò a scrivere i suoi spettacoli in totale simbiosi con i giovani del Sessantotto. E poi, ancora, negli anni Ottanta, il teatro d’evocazione, dove Gaber inventa un modonuovo di fare prosa. All’incontro parteciperanno: Sandro Neri (autore del libro “Gaber” / Giornalista “Il Giorno”); Paolo Dal Bon (Presidente Fondazione Gaber); Andrea Mirò ; Flavio Oreglio . Conduce Claudio Agostoni .

11.00 – Presentazione del libro “L’Arte di Cavarsela, tutto quello che c’è da sapere per studenti svogliati e adulti smemorati”. Di Gianpiero Kesten. L’autore insieme allo scienziatissimo Andrea Bellati parleranno della nobile arte del divulgare forte divulgare tutti, di cosa spesso va storto in classe e perché molti di noi dimenticano (quasi) tutto ciò che si è imparato fra i banchi di scuola.

16.00 – Incontro con Hans Tuzzi – “Curiosissimi fatti di cronaca criminale” Bollati Boringhieri Editore . Coltissimo e ironico bibliofilo e saggista, Hans Tuzzi è anche uno dei giallisti più amati d’Italia. In Curiosissimi fatti di cronaca criminale, il suo ultimo romanzo, ci regala una storia vorticosa e onirica e ci trasporta nel 1960. Gli inquirenti si trovano di fronte a due delitti consecutivi e inspiegabili. Per entrambi, i testimoni dicono di avere visto strane luci in cielo. I giornali si buttano sull’ipotesi marziana, mentre Polizia e Carabinieri sono costretti a collaborare, con l’ombra lunga dei servizi segreti. Solo i bambini e gli animali sembrano comprendere qualcosa. Conduce Ira Rubini .

14.00 – Vita di un inviato. Eric Salerno è uno dei grandi giornalisti e inviati italiani. È nato a New York da un’ebrea russa sfuggita alle guardie bianche zariste e da un comunista italiano esule in America. Ha lavorato a Paese Sera, al Messaggero, è stato per 30 anni corrispondente da Gerusalemme. Con Roberto Festa, Eric parlerà dei suoi libri, con i quali ha raccontato i tanti percorsi, culturali, di viaggio, di ricerca e vocazione intellettuale intrapresi in questi anni. Da Fantasmi sul Nilo a Genocidio in Libia, da Rossi a Manhattan a Dante in Cina. A cura di Roberto Festa

21.30 – Concerto Les Negrésses Vertes. Un gruppo icona della musica parigina a cavallo tra gli anni ’80 e i ’90, nel cui stile convivono ritmi e suoni nordafricani, gitani, la chanson française, ma anche il reggae e lo ska. Dopo la scomparsa del carismatico frontman Henlo, nel 1993, il gruppo ha proseguito nella propria attività, live e in studio, dimostrando una grande creatività e vitalità. Si sono riuniti nel 2019 per il trentennale del loro primo disco, “Mlah”, e da allora calcano i palchi di tutta Europa con la travolgente energia di sempre.

20.30 – Scusi, sa cosa c’è in fondo a sinistra. Dopo l’elezione di Elly Schlein alla segreteria del Partito Democratico cosa si muove a sinistra in Italia? Le aspettative di elettori e militanti sono alte ma quali sono gli argomenti e le strategie che la sinistra può mettere in atto per cercare di conquistare consensi? Ne parliamo con Marco Furfaro , Responsabile iniziative politiche, Contrasto alle diseguaglianze, Welfare, Elisabetta Piccolotti , deputata di Sinistra Italiana, Alfonso Raimo , segretario della Associazione Stampa Parlamentare. Modera Luigi Ambrosio .

19.30 – The American World, gli Stati Uniti sotto l’occhio di un grande fumettista. Roberto Festa parla di politica Usa con un ospite di eccezione, un’icona della sinistra americana: il fumettista, finalista del Pulitzer, Daniel Perkins , in arte Tom Tomorrow, che da più di 30 anni con la sua striscia settimanale, This Modern World, pubblicata su oltre 90 riviste, commenta la politica e la società degli Stati Uniti. Fra pinguini parlanti e mani invisibili, una satira spesso feroce e tutta di sinistra.

20.30 – E continuano a piovere pietre. L’estrema destra al potere in Italia. La guerra in Europa. La Milano che brilla e quella che no. Conversazione tra lo scrittore Alessandro Robecchi e il direttore di Radio popolare Alessandro Gilioli sul presente e forse anche sul domani.

19.30 – Basta morti in mare – Ritorno a Cutro. La strage di migranti davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, la solidarietà di chi è stato vicino ai superstiti e ai familiari delle vittime, i soccorsi in mare e le politiche di accoglienza in Italia e in Europa. Quel che è accaduto sulle coste crotonesi e accade ogni giorno nel Mediterraneo ci interroga come cittadini e come esseri umani. In dialogo con esperti e attivisti, cerchiamo di capire quali sono le domande che è giusto farsi. Luca Parena e Mattia Guastafierro ne parlano con Manuelita Scigliano e Ramzi Labidi , associazione Sabir di Crotone; Cecilia Strada , ResQ; Vittorio Alessandro , già portavoce della Guardia Costiera; Mimmo Lucano (in collegamento), già sindaco di Riace.

18.30 – Belli per l’eternità. Conservare, studiare, condividere la storia della Resistenza. Con Sara Zanisi direttrice generale dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, Elisabetta Ruffini , direttrice del Isrec – Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. Altre ospiti da istituti e realtà che si occupano di Resistenza. Modera Claudio Jampaglia

22.15 – Dopodiché stasera mi butto – di e con Generazione Disagio. Un cinico e spassoso gioco dell’oca che mira all’annullamento. Le tematiche di disagio generazionale, crisi e voglia di cambiamento vengono trattate con un gioco di ribaltamento paradossale, invece di risolvere i problemi o lottare per un mondo migliore, il pubblico viene invitato a scaricare tutti i suoi problemi su un attore che è un giocatore-pedina, e che si contenderà con gli altri la possibilità di arrivare per primo alla casella finale: quella del suicidio. Varie prove e imprevisti faranno avanzare o indietreggiare i personaggi su un tabellone, anche grazie all’aiuto del pubblico dal vivo.

21.00 – Festa de l’Unità Di e con gli Slide Pistons. Siete mai andati alla Festa dell’Unità? Avete presente l’atmosfera di quelle sere d’estate con l’orchestra a suonare sotto un cielo di lampadine, con la birra in corpo e il profumo di fritto nell’aria? Con il loro nuovo lavoro discografico, gli Slide Pistons vogliono rievocare spirito e “mood” di quella festa, che poi era quello delle sagre di paese. Pronti a lasciare la sedia e iniziare a ballare? Abituata a scatenarsi e far divertire la gente la band, capitanata da Raffaele Koehler e Luciano Macchia , promette un concerto indimenticabile!

19.30 – La nuova rivista di Lettera22, da trent’anni dalla parte degli ignorati. Fin dalla sua fondazione nel 1993, Lettera22 racconta popoli, minoranze, culture e società che difficilmente trovano spazio su altri media. In occasione della presentazione della nuova rivista cartacea di reportage scritti e disegnati, i giornalisti Giuliano Battiston ed Emanuele Giordana ci accompagno in un viaggio tra Afghanistan e Myanmar, attraverso due guerre e due resistenze sprofondate nel buio. Modera Martina Stefanoni .

16.00 – Città e clima: visioni, lotte, pratiche e politiche dal locale al globale, per oggi e per domani. Con Elena Colli, sociologa urbana – esperta di comportamenti di mobilità; Tommaso Goisis, Sai che puoi – Città delle persone; Clara Pogliani, Ci sarà un bel clima; Giovanni Mori, Brescia attiva. Moderano Elena Mordiglia e Gianluca Ruggieri, conduttori della trasmissione Il Giusto Clima.

17.00 – Poveri Ma Belli presenta: Mega Live Quiz Big Show

Un appuntamento imperdibile con la fortuna e l’arte. Infatti, tutti gli artisti passati nello studio di PMB nel corso di questa stagione saranno presenti sul palco: i Mimi radical, I Maciupiciu, gli autori del libro “28 Sfocature di Maron”. gli artisti futuristi e ovviamente i due conduttori Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza. Oltre alle preziose presenze artistiche, lo show sarà caratterizzato da una accesa competizione tra ascoltatori che vedrà sullo sfondo le laide atmosfere del best seller “28 sfocature di maron”.

Ricchi premi e cotillon per coloro che si aggiudicheranno la vittoria al quiz.

18.30 – Jimi Hendrix e lo yoga del suono Experience: il genio della chitarra, tra storia, studio e pratica. A cura di Enzo Gentile e Adalberto Zappalà. Parlano e suonano Enzo Gentile e Adalberto Zappala’, che alla storia di Jimi Henrdix hanno dedicato ricerche, viaggi e lavori. Uno ha pubblicato innumerevoli saggi, articoli e libri (il più recente, con Roberto Crema, è “Il giovane Hendrix”, per Tsunami, novembre 2022), l’altro ha operato sulla chitarra e il sitar, occupandosi di musicaterapia e tradizione, dall’India al folk all’esecuzione di Hendrix in arrangiamento acustico. Presenta Claudio Agostoni.

20.00 – Paolo Fresu Devil Quartet

Fresu, Ferra, Dalla Porta e Bagnoli sorprendono ancora e sempre, proponendo quello che sembrava essere stato il gruppo sostanzialmente più “elettrico” del jazz italiano degli ultimi anni, in una versione completamente acustica, ribaltando canoni e abitudini e anche le sonnolente abitudini di molti critici che trovano semplice etichettare velocemente un progetto.

22.00 – Il tour buonista

Di e con Massimiliano Loizzi

Attore, drammaturgo, scrittore, celebre volto del Terzo Segreto di Satira, Massimiliano Loizzi presenta il suo nuovo progetto. La confessione di un uomo disperato, la storia di un uomo di Sinistra in Italia, quindi una tragedia. La mattina del 26 settembre 2022, dentro una cabina elettorale, viene assalito da un’enorme crisi che lo porta addirittura in questura. Cosa gli è successo in questi ultimi vent’anni per averlo e averci portati fin qui? Il Tour Buonista è anche un progetto a sostegno di Emergency, WeWorld Onlus e Sheep Italia e vede la collaborazione di Arci e Radio Popolare Network.

23.30 – Silent disco. Si balla con le musiche dei DJ della radio. (Le cuffie della silent disco per scatenarsi nelle danze verranno consegnate gratuitamente dietro presentazione di un documento d’identità).

Pedana del Faggio

11.00 – Sanità in movimento. Spagna, Grecia, Italia: i portavoce dei movimenti raccontano la lotta in difesa della sanità pubblica.

Con: Carmen Esbrì, portavoce delle Mareas Blancas di Spagna; Foivos Evangelos Kakavitsas, medico di famiglia di Corfù, attivista greco; Vittorio Agnoletto, medico, conduttore della trasmissione 37e2. Modera Elena Mordiglia.

12.30 – Il referendum di Radio Popolare sul progetto dello stadio di San Siro

Cosa pensano ascoltatori e cittadini riguardo al futuro dello stadio di San Siro? Ristrutturazione? Abbattimento? delocalizzazione? A cura di Michelino Crosti.

14.00 – La chiave è nei libri. L’esperienza degli studenti privati della libertà, quella degli studenti tutor, dell’Università di Milano con Prof. Stefano Simonetta, referente Università degli Studi per il progetto carcere, Chiara Dell’Oca, Responsabile Staff Progetto Carcere; Studenti e Tutor del Progetto. Modera Claudio Jampaglia.

15.00 – Sabrina Giannini, giornalista, autrice del programma Indovina chi viene a cena su Rai3 e autrice del libro “La rivoluzione nel piatto” Sperling & Kupfer Editore, conversa con Cecilia Di Lieto.

16.00 – Storie che lasciano il tempo che trovano. Roberto Festa intervista Francesco M. Cataluccio su viaggi, paesaggi, incontri nell’Europa dell’Est. Il fiorentino Cataluccio, prima per motivi di studio, poi per lavoro ma, soprattutto, per una bizzarra e inspiegabile affinità elettiva, ha percorso, e ancora percorre, in lungo e largo, il lato orientale dell’Europa. E quando non può farlo di persona, lo fa con i libri.

17.30 – Vista da qui. L’Italia della destra guardata da Milano: distanze, somiglianze, anomalie e spunti di riflessione. Massimo Bacchetta ne parla con due osservatori di Milano e della politica: Giorgia Serughetti e Marco Garzonio.

18.30 – Non c’è il mare fuori. Una conversazione su minori e carcere. Ne parlano Cosima Buccoliero, già Direttrice del carcere minorile Beccaria, don Claudio Burgio, cappellano dell’istituto, Pino Centomani, Direttore del Dipartimento di Giustizia Minorile della Campania, già educatore al Beccaria e Francesco Maisto, Garante dei Detenuti del Comune di Milano. Con la partecipazione di Raiz. Modera Lorenza Ghidini.

19.30 – Mai più senza. I diritti civili e i diritti ambientali sono cruciali nel mondo contemporaneo

Le risposte all’emergenza climatica e i diritti civili sono priorità a cui la politica deve con urgenza dare risposte. Anche con un pensiero radicale. Ne discutiamo con Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie e Diritto alla Casa della segreteria Pd, Angelo Bonelli co-portavoce dei Verdi, Sara Menafra, vice direttrice di Open e Massimo Rebotti, Corriere dela Sera. Modera Luigi Ambrosio.

20.30 – Facciamo come in Francia? Perché di fronte a scelte del governo contro lavoratrici e lavoratori in Italia non accade come in Francia? Se lo sono chiesti in molti in questi mesi. Dalle debolezze sindacali, alla delegittimazione dei corpi intermedi, dal vuoto di rappresentanza politica del lavoro, alla frammentazione dei movimenti “dal basso”, ai cambiamenti nella struttura società. Un incontro per provare a ragionare e capire, da diversi punti di vista, cosa (non) succede in Italia. Ne parliamo con Lisa Dorigatti sociologa dei processi economici all’Università Statale di Milano;

Simone Fana, studioso delle politiche del lavoro, autore del libro “Basta Salari da Fame”; Marianna Filandri, sociologa economica dell’Università di Torino, studiosa delle diseguaglianze sociali; Stefano Ungaro, economista alla Banca Centrale di Francia. Modera Massimo Alberti.

Teatro La Cucina

Il Teatro La Cucina ha una capienza 120 posti: mezz’ora prima di ogni evento saranno distribuiti i tagliandi di ingresso fino ad esaurimento

12.00 – Cenacolo live. Un’opera di arte partecipata a cui hanno lavorato e lavorano i giovani delle periferie, la prima opera acquisita dal Museo del Cenacolo, Saranno con noi I giovani della Barona che ci hanno lavorato e Manuela Daffra, direttrice del Museo. A Cura di Tiziana Ricci.

15.00 – La città dei rider. Lo sguardo in movimento dei rider disegna una realtà urbana che si trasforma sotto i nostri occhi. Ne svela i cambiamenti, le mancanze, i vuoti, le opportunità. 100 mappe raccolte in un progetto nato al Politecnico mostrano Milano da una prospettiva ancora da scoprire: quella della relazione della città con i suoi nuovi lavoratori e i loro diritti. A cura di Luca Parena.

16.00 – Ucraina. Il ritorno di Olena: una storia che ne racconta molte altre. Proiezione del documentario di Emiliano Bos prodotto dalla Radiotelevisione Svizzera. Seguirà dialogo con l’autore, l’inviata del Corriere della Sera Marta Serafini e il direttore della Fondazione Diritti Umani Danilo De Biasio.

17.00 – I nuovi proibizionismi, la politica sulle droghe con la destra al governo. Proibire, inasprire, dismettere. Anche se si parla di cannabis terapeutica. Queste al momento sono le uniche risposte del governo Meloni. Ma qual è il prezzo che pagheremo per restare nei secoli fedeli a una logica proibizionista e ormai fuori tempo massimo? Ne parliamo con Antonella Soldo, coordinatrice dell’associazione Meglio Legale, realtà impegnata per la legalizzazione della cannabis e la decriminalizzazione delle altre sostanze; Luca Marola attivista e pioniere della cannabis light con EasyJoint e Lamberto Bertolé, assessore a Welfare e Salute del Comune di Milano, tra i fondatori della “Rete delle città italiane per una politica innovativa sulle droghe . Modera Nadia Ferrigo.

18.00 – Assalto alla Lombardia (la prossima volta). Le ultime elezioni regionali hanno sancito, ancora una volta, la vittoria della destra. Che opposizione ci sarà nei prossimi anni in consiglio regionale? Come ci si può preparare a un cambio per la prossima scadenza elettorale?

Ne parliamo, a partire dal libro “Assalto alla Lombardia” di Michele Sasso, con l’autore e esponenti delle opposizioni in consiglio regionale. Modera Alessandro Braga.

20.00 – Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il duce

Dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani con Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio.

1932. Decimo anno dell’era fascista. Sulla panchina di un parco di Milano un gruppo di ragazze lancia un’idea, per gioco, quasi per sfida: giocare a calcio. Fondano il Gruppo Femminile Calcistico, la prima squadra di calcio femminile italiana, che in breve attira a sé decine di atlete. Gli organi federali in principio assecondano l’iniziativa, ma poi la ostacolano, fino a stroncarla alla vigilia della prima partita ufficiale. Per le ragazze, una sfida al proprio tempo, al regime, alla mentalità dominante, che vedeva nel calcio lo sport emblema della virilità fascista.

21.30 – Ken, storie di uomini senza c****

Di e con Diego Piemontese

Cosa vuol dire essere uomini? Come si fa a essere uomo senza un c****? (un cuore, un colon, un caffè) Diego Piemontese, stand-up comedian in prepotente ascesa, è un Ken senza autoabbronzante in un mondo di (Bar)bi sciroccate e Big Jim fragili e porta in scena dubbi, contraddizioni e altre amenità dell’ultima T di LGB.

23.00 – Sunday blues apocalypse

La proiezione del cortometraggio di animazione Sunday Blues Apocalypse basato su Sunday Blues, realizzato da Paul Andrejco, artista e designer statunitense, fondatore di Puppet Heap LLC, la società statunitense che, fra gli altri pupazzi, realizza anche i Muppets. Andrejco nella sua ditta di Hoboken, in New Jersey, ha ricreato gli studi di RP, i pupazzi di Gattuso e Facchini e l’ologramma della Catucci, raccontando una storia fantastica. Alle proiezioni saranno presenti Luca Gattuso, Davide Facchini e Marina Catucci

Pedana Orti

12.00 – La rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Siamo pronti? Tra opportunità e pericoli, tutto quello che c’è da sapere. E che non possiamo permetterci di ignorare. Con: Marco Schiaffino, giornalista, autore e conduttore di Doppioclick; Leila Belhadj Mohamed, advocacy officer per Privacy Network; Danilo De Biasio, direttore della Fondazione Diritti Umani ETS. Modera Alessandro Principe.

13.30 – Bicicletta e cambiamento: come la mobilità dolce sta modificando le città. Prospettive e problemi. Guia Biscaro, ex presidente Fiab Ciclobby Milano e rappresentante della consulta per la mobilità del comune, Claudia Sala, titolare di Meglioinbici (negozio di bici e ciclofficina ubicato in Piazzale Giuseppe Massari) e esperta promotrice di mobilità ciclistica, Ginevra Zanoli cofondatrice dell’Associazione ConservaMi di via Giambellino 115, al cui interno c’è una ciclofficina gestita da volontari e Lorenzo Canali, ciclista, bevitore (non quando pedala) e consegnatore di vino a domicilio, venduto dalla catena di negozi di cui è socio “Il Vinaiolo” ne parlano con Disma Pestalozza.

14.30 – Il cancro al seno, una questione politica. Riflessioni a partire dal libro “Im/Paziente. Un’esplorazione femminista del cancro al seno” di Mounia El Kotni e Maëlle Sigonneau Ne parliamo con Silvia Nugara, traduttrice del libro edito in italia da Capovolte; Valentina Bridi, del collettivo “Le amazzoni furiose” e Slavina, artista, porno-attivista ed educatrice sessuale. Modera Elena Mordiglia.

15.30 – Un territorio senza barriere è possibile? In solidarietà con la campagna lanciata da Ledha per l’abbattimento delle barriere architettoniche, proviamo a parlare della situazione nel nostro territorio e alle possibili soluzioni. Lo facciamo con: Marco Rasconi, presidente nazionale della UILDM (unione lotta alla distrofia muscolare); Armando De Salvatore, responsabile del Centro Regionale Accessibilità e Benessere Ambientale di Ledha; Laura Abet, responsabile del Centro Antidiscriminazione di Ledha. Modera Alessandro Braga.

16.30 – Scioperi & manette: il caso Emilia Romagna. Decine di procedimenti giudiziari legati a vertenze sindacali, centinaia di sindacalisti, lavoratori, attivisti coinvolti. Cosa succede in Emilia-Romagna, la regione fino a ieri governata dagli attuali vertici del PD? Ne parliamo a partire dal libro di Francesco Floris e Carlo Pallavicini “La muraglia umana. Le lotte dei facchini nella logistica”, Momo Edizioni. Con Francesco Floris, giornalista de La Presse; Giovanni Iozzoli, delegato Fiom e scrittore; Carlo Pallavicini, sindacalista. Modera Massimo Alberti.

17.30 – Cara Milano, anzi carissima

Affitti ormai a prezzo assurdo. E non solo per gli studenti fuori sede: anche per le famiglie, i lavoratori, le coppie. Milano sta diventando una grade Ztl che esclude tutti tranne i benestanti? Confronto tra la ricercatrice Sarah Gainsfort (autrice dei libri “Abitare stanca” e “Airbnb città merce”) e l’assessore alla casa e piano quartieri del comune di Milano Pierfrancesco Maran. Modera Claudio Jampaglia.

18.30 – Siccità in Pianura Padana. L’adattamento al cambiamento climatico è diventato un patrimonio condiviso? Fabio Fimiani ne parla con Alessandro Bratti, segretario generale dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po e Paolo Valisa, meteorologo Ampro del Centro Geofisico Prealpino e osservatore del Comitato Glaciologico Italiano

Palco grande

19.30 – Cristiano Godano, il cantante e leader dei Marlene Kuntz, scrittore e cantautore, salirà sul palco per una conversazione musicale condotta da Niccolò Vecchia, ripercorrendo momenti della sua carriera, tra racconti e riflessioni intervallate da alcune canzoni in versione acustica.

21.00 – Raiz in concerto

Raiz nome d’arte di Gennaro Della Volpe, è un cantante, attore e scrittore napoletano. È la voce del collettivo napoletano Almamegretta fin dalla sua fondazione, ha pubblicato diversi dischi da solista e in collaborazione con altri musicisti. E’ anche un apprezzato attore, recentemente è stato tra i personaggi-chiave della fortunata serie TV “Mare Fuori”. Il suo ultimo disco è “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte”, una personale raccolta di alcuni dei brani più significativi di Sergio Bruni, canzoni che come dice lo stesso Raiz “appartengono alla collettività dei napoletani”.

22.30 – Meg in concerto

Meg: nel corso della sua carriera Maria Di Donna, in arte Meg, autrice, cantante e produttrice, ha esplorato molteplici mondi sonori, alla costante ricerca di “nuovi accordi e nuove scale”, come cantava in un celeberrimo brano dei 99 Posse. Ha all’attivo 8 album, di cui 4 con i 99 Posse e 4 da solista, e molte prestigiose collaborazioni. Il suo è un cantautorato alternativo e sperimentale, ricco di contaminazioni tra diversi stili e mondi, uniti sempre tra di loro dalla musica elettronica. “Vesuvia”, uscito a settembre 2022, è il suo ultimo album di inediti.

Spazio bimbi il Pratonzolo

Per le Bambine e i Bambini di tutto il mondo!

11.00 – Spettacolo “La casetta dello scoiattolo Gillo” a cura di Ditta Gioco Fiaba – per bambini e bambine dagli 1 ai 3 anni.

12.30 – Pranziamo insieme al pratonzolo con un menù tutto per voi!

16.00 – Spettacolo “Cavoli a merenda” e laboratorio a tema a cura di Ditta Gioco Fiaba.

17.30 – “La rivincita delle pulci” lettura e laboratorio a cura dell’autrice Laura Bellini.

Domenica 11 giugno

Libreria Ostello

11.00 – “Il club delle pigiamiste” Giunti Editore

Come tute le domeniche mattine i pigiamisti di tutto il mondo si ritrovano; in occasione della festa di Radio Popolare apriamo eccezionalmente una sede del club alla libreria Ostello con Giulia Binazzi, che ci presenta la nuova avventura. Coordina Sara Milanese.

12.00 – “La strada delle abbazie- 130 km a piedi alle porte di Milano” Terre di Mezzo Editore

Dal centro d Milano alla scoperta della sua campagna, con un itinerario ad anello in sei tappe: in pochi passi si esce dalla città e ci si immerge nel silenzio e nei campi. Un paesaggio contrassegnato dalle abbazie- San Lorenzo in Monlué, Chiaravalle, Mirasole, Morimondo, Viboldone e dalle loro storie; centri di fede ma anche di cultura e di accoglienza. Presentiamo la guida con Caterina Barbuscia, tra gli autori del libro. Modera Sara Milanese.

13.30 – “Le parole di chi resta” Mondadori Editore

Come si racconta chi non c’è più? Come vede il mondo chi sopravvive? Un incontro tra scrittori e operatori culturali intorno al lutto, il tema meno glamour possibile per una festa, ma momento imprescindibile della vita di tutti noi. Con Matteo B. Bianchi, scrittore, editor, autore di “La vita di chi resta” Mondadori Editore; Silvia Bianco, titolare de LoStudioBianco, laureata in psicologia con tesi sul lutto e grief-fluencer; Arianna Montanari, libraia di Colibrì, autrice di “Parole Nascoste” Mondadori Editore. Coordina Florencia Di Stefano-Abichain.

14.30 – “Il mio nome è Due di Picche” Garzanti Editore

Una giornalista coinvolta nell’indagine di un caso di omicidio nella Milano di oggi cerca di risolverlo con modalità insolite e divertenti. Ne parlano l’autrice Sandra Bonzi e Barbara Sorrentini.

15.30 – L’hacker che voleva cambiare il mondo: l’eredità di Aaron Swartz tra scienza aperta e cultura libera. Con Marina Catucci, giornalista; Andrea Daniele Signorelli, giornalista; Giovanni Ziccardi, Professore di informatica giuridica dell’Università Statale di Milano e autore del libro “Aggiustare il mondo. La vita, il processo e l’eredità dell’hacker Aaron Swartz”. Modera: Marco Schiaffino.

16.30 – Incontro con Felice Accame. La “Caccia all’ideologico quotidiano”, detta familiarmente “La caccia”, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva, è andata in onda dal 1986 al 2012. Con la morte di Carlo, Felice ha pensato che, proseguendo da solo, avrebbe snaturato il senso di un’esperienza lungamente e profondamente condivisa. Così, “La caccia” è finita. Ma i testi rimangono. Annotando e contestualizzando quando è andato dicendo alla radio, raccogliendolo anno per anno, Felice, nel 2019 – grazie alla casa editrice La Vita Felice – ha cominciato a pubblicarli. Il progetto prevede 27 volumi (uno in più degli anni della trasmissione: quello dove Felice racconta le cacce che avrebbe voluto fare e che non ha potuto fare) di cui nove sono già usciti. Conduce Claudio Agostoni.

17.30 – Incontro con Walter Fontana – “L’uomo di marketing e la variante limone ” Bompiani Editore

Umorista, autore televisivo e teatrale di lungo corso e molto altro, Walter Fontana legge e commenta la riedizione di un suo libro-cult: L’uomo di marketing e la variante limone. Era il 1995, i fax squittivano, i telefonini incuriosivano, Internet si poteva appena presagire. Walter Fontana intuì il crescente logorio di quell’incanto che, dal decennio prima, aveva avvolto la pubblicità, le merci, la creatività, l’aspirazione a un lusso insensato. Il libro fece ridere tutti i lettori, compresi uomini e donne di marketing. Modera Ira Rubini.

Barlume

12.00 – Milano-Lombardia: le mafie imprenditrici a caccia di fondi, dal Pnrr alle Olimpiadi 2026. Come combatterle?

Ne parliamo con Nando dalla Chiesa, sociologo, presidente onorario di Libera e Scuola Formazione “Antonino Caponnetto”; Alessandra Dolci, magistrata, coordinatrice della Dda di Milano; Duccio Facchini, direttore Altraeconomia; Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia. Coordina Fabio Fimiani.

14.00 – Concerto dei Freedom Sound

La resident band del carcere di Bollate che ogni sabato è tra i protagonisti di Jailhouse Rock, la trasmissione, condotta da Susanna Marietti e Patrizio Gonnella, a cui collaborano detenuti del carcere romano di Rebibbia e di quello milanese di Bollate. Special guest: Carmine Falanga, presidente della cooperativa Idee in fuga che commercializza i prodotti della linea Fuga di sapori, curata dai detenuti del carcere di Alessandria.

15.30 – Contro il merito. Come l’ideologia della competizione sta distruggendo la società. Dalle scuole superiori, all’università, ai luoghi di lavoro. C’è in corso una guerra ideologica che vuole mandare un messaggio chiaro: se sei disoccupato, se non ce la fai, è colpa tua. E si nasconde dietro due parole: merito, competizione. Ha risvolti comici, come quando i figli di qualche industriale o milionario ci spiegano che “serve la gavetta”. Ma le conseguenze politiche sono tragiche e concrete: dal taglio dello stato sociale, alla precarietà nel lavoro. Come dare una risposta collettiva che rovesci questa ideologia? Ne parliamo con Francesca Coin, sociologa alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana; Rosa Fioravante, segretaria Adi, Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia; Rossella Latempa, insegnante e redattrice di Roars, associazione che studia le politiche di formazione e ricerca; Virginia Magnaghi, Scuola Normale Superiore di Pisa, Collettivo Liceo Manzoni Milano. Modera Massimo Alberti.

16.30 – Perché non possiamo non dirci ottimisti. Sembra il momento peggiore della storia repubblicana. Eppure per il futuro ci sono segnali di speranza che possiamo cogliere. Parola di una grande donna, con 75 anni di esperienze di lotta a sinistra. Conversazione con Luciana Castellina di Alessandro Gilioli.

17.30 – Nobel per la Libertà. L’invasione russa dell’Ucraina ha svelato definitivamente a tutti gli europei il vero volto del regime di Vladimir Putin. La necessità da parte del Cremlino di tenere sotto controllo la società russa in un momento in cui le sorti della guerra sono infauste hanno indotto Putin a un giro di vite repressivo nei confronti di ogni forma di dissidenza. Molti esponenti della società civile sono stati costretti a lasciare il paese. In Ucraina, invece, dalle zone occupate arrivano notizie di una continua violazione dei diritti umani: Putin è stato messo sotto inchiesta dal Tribunale Penale Internazionale per la deportazione di migliaia di bambini. Quale è l’orizzonte della libertà ? Come la società civile russa e ucraina si sono possono impegnare per raggiungerla. Di questo parleremo con i rappresentanti delle associazioni russe e ucraine che hanno vinto il Premio Nobel per la Pace 2022, per la prima volta in Italia per un dibattito. Saranno nostri ospiti Elena Zemkova, direttore esecutivo di Memorial Russia, Andrea Gullotta, Presidente Memorial Italia, Mykhailo Savva, membro del board del Center for Civil Liberties di Kiev, Danila Tkachenko, dissidente russo e fotografo vincitore del World Press Photo e Anna Zafesova, giornalista e scrittrice, collaboratrice de La Stampa e de Il Foglio. Coordina Michele Migone.

22.00 – #POURPARLER.

Di e con Annagaia Marchioro

In scena, un microfono e un’attrice. E una serie di interviste e testimonianze, con uno stuolo di personaggi esilaranti. Personalità folli, esperte di diversity, influencer, odiatori compulsivi, religiosi in stato di grazia ed eminenti studiose di linguistica. Un’indagine comico-scientifica sulla potenza del linguaggio. Nell’era dell’odio digitale, uno spettacolo che serve a combatterlo anche dentro di noi. Una serata alla ricerca delle parole giuste per amare senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione.

Pedana del Faggio

11.00 – Poetry Slam

6 slammer professionisti e 6 poeti ascoltatori di Radio Popolare si sfideranno a colpi di versi. Gli esordienti i verranno selezionati dalla giuria della Casa della Poesia al Trotter. Per partecipare, inviate la vostra più bella poesia (durata max 3 min) a poesia@radiopopolare.it. A cura di Paolo Massari.

13.30 – Black Boy Fly

Marshall “Major Taylor”: il primo campione del mondo afro-americano nel ciclismo. Nel 1898. Più forte della segregazione razziale, più forte del principio dei “separati, ma uguali”. Tuttavia, alla fine, anche lui sopraffatto dalla durezza dei tempi. “Black Boy Fly” racconta la sua storia, proiettandola nel presente al ritmo dei blues. Con: Bat Battiston, chitarra blues; Gino Cervi, letture; Marco Ballestracci, narrazione. Presenta Claudio Agostoni.

15.00 – Cara Milano, mi sento confuso. Come la città più attrattiva d’Italia sta diventando la più escludente. Casa, ambiente, mobilità, partecipazione: Milano è vittima del suo modello? E quale sarà la Milano di domani? Ne parleremo con Bertram Niessen, direttore scientifico della rivista Che Fare e autore del libro “Abitare il Vortice – Come le città hanno perduto il senso e come fare per ritrovarlo”; Lucia Tozzi , autrice del libro “L’invenzione di Milano – Culto della comunicazione e politiche urbane” e Alessandro Coppola, urbanista del Politecnico di Milano. Modera Roberto Maggioni.

16.00 – Saranno gli studenti e tanti coraggiosi insegnanti a salvare e difendere la Costituzione più bella del mondo? Ne parlano Albertina Soliani, vicepresidente Anpi e presidente dell’Istituto Cervi; Daniele Aristarco, insegnante e scrittore, autore di molti libri per ragazzi, tra cui “Lettere ad una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi”; Lara Pipitone, insegnante di Milano, e le sue studentesse e i suoi studenti. Coordina Anna Bredice.

17.00 – Economia nera, imprenditori a braccetto delle mafie

False fatturazioni, riciclaggio, evasione producono alleanze tra economia legale e illegale. Con Paolo Storari, Procuratore aggiunto della Repubblica di Milano; Joselle Dagnés, sociologa dell’Università di Torino; Ombretta Ingrascì, sociologa dell’Università di Milano; Mario Portanova, caporedattore di Fq-Millennium (Il Fatto Quotidiano). Modera Claudio Jampaglia.

18.00 – Il blues di una generazione: under 30 sulle ansie del post covid. L’Oms ha dichiarato finita l’emergenza Covid, ma i più giovani subiscono le conseguenze di due anni messi in pausa. Un gruppo di studenti dialoga sull’effetto che la pandemia ha avuto sulla salute mentale dei più giovani e su come scuole ed università (non) l’hanno affrontato. A cura di Martina Stefanoni.

19.00 – Scrivere come resistenza e resurrezione. Una conversazione con Aslı Erdoğan, Scrittrice turca in esilio, a cura di Serena Tarabini.

20.00 – Florida – Buenos Aires. L’ultimo volo dell’aereo della morte. Con Giancarlo Ceraudo e Alfredo Somoza. Durante gli anni della dittatura in Argentina circa cinquemila oppositori sono stati drogati e caricati su aerei da dove sono stati gettati ancora vivi nelle acque dell’Oceano. Uno di questi aerei fu usato per gettare in mare i corpi di tre delle fondatrici di Madri di Plaza de Mayo. Il fotografo italiano Giancarlo Ceraudo ha cercato per anni di rintracciarlo insieme alla giornalista argentina Miriam Lewin, sopravvissuta a due campi di sterminio clandestini. Dopo un’incredibile serie di eventi, i due non solo hanno localizzato in Florida lo Skyvan ma hanno anche identificato e fatto condannare i piloti di quel volo. L’instancabile ricerca di Giancarlo Ceraudo e Miriam Lewin, durata 15 anni, è stata un fondamentale elemento d’accusa dei crimini commessi negli anni della dittatura. L’aereo sarà presto collocato nel museo della Memoria dell’ ex Esma. Conducono Chawki Senouci e Alfredo Somoza.

Teatro La Cucina

Il Teatro La Cucina ha una capienza 120 posti: mezz’ora prima di ogni evento saranno distribuiti i tagliandi di ingresso fino ad esaurimento

12.00 – Guarda che Talk!

Dei casi, una discussione e un voto. Per ritrovare il gusto della partecipazione e del ragionare insieme (anche quando è difficile). Col Professor (Giuseppe) Mazza, Claudio Jampaglia e le palette per votare.

14.00 – Incontro con Katia Impellittiere, delegata lac (Lega Abolizione Caccia) di Brescia, con Dario Buffoli, medico veterinario specializzato in benessere animale e il biologo Angelo Cardella, volontario dei campi antibracconaggio Lac, parliamo di caccia, di illegalità e armi, di migratori e richiami vivi.

15.30 – Fotografia e intelligenza artificiale

AI tra rischi e opportunità. A cosa ci espone l’evoluzione della tecnologia, soprattutto nel campo del reportage? Strumento di manipolazione? Rischi per la democrazia? A cura di Tiziana Ricci.

17.00 e 17.30 – Sunday blues apocalypse

Due proiezioni del cortometraggio di animazione Sunday Blues Apocalypse basato su Sunday Blues, realizzato da Paul Andrejco, artista e designer statunitense, fondatore di Puppet Heap LLC, la società statunitense che, fra gli altri pupazzi, realizza anche i Muppets. Andrejco nella sua ditta di Hoboken, in New Jersey, ha ricreato gli studi di RP, i pupazzi di Gattuso e Facchini e l’ologramma della Catucci, raccontando una storia fantastica. Alle proiezioni saranno presenti Luca Gattuso, Davide Facchini e Marina Catucci

19.30 – Frankenstein, il racconto del mostro

Di Mary Shelley con Elio De Capitani

“Oltre due secoli sono passati da quando questo romanzo, che oggi ci parla più che mai, fu ideato da Mary Shelley. Per cercare di capire il presente e il futuro, superando l’orizzonte della pura attualità, spesso interroghiamo i classici del teatro con strumenti d’oggi, ma affiora anche il desiderio di indagare attraverso gli squarci che la narrativa ci offre e il romanzo di Mary Shelley ci offre un’infinita stratificazione di stimoli.” Elio De Capitani, grande protagonista della scena, interpreta il celebre capolavoro letterario, con le immagini di Ferdinando Bruni.

22.00 – Nexus

Daniele Cavallanti sax tenore, Roberto Ottaviano guest sax soprano, Emanuele Parrini violino, Toni Cattano trombone, Luca Gusella vibrafono, Roberto Frassini Moneta contrabbasso, Tiziano Tononi batteria e percussioni.

Nexus ha attraversato quattro decenni di musica, sempre cangiante, con molti cambi di organico, mantenendo sempre una serie di coordinate di base che hanno permesso al gruppo di ritagliarsi un’identità molto specifica all’interno del panorama musicale europeo. Un mix di tradizione, avantgarde, Europa, Stati Uniti, Africa, India, musiche del mondo…questa è la cifra stilistica che nel tempo Nexus, nelle persone di Daniele Cavallanti e Tiziano Tononi, ha saputo costruire e mantenere nel tempo, pur tenendo conto dei cambiamenti significativi che hanno contraddistinto l’evolvere dei linguaggi dalla comparsa sulla scena del gruppo, nei primi anni ’80, fino ad oggi. Tutto questo è percepibile nel loro ultimo lavoro discografico – The Call: For A New Life, prodotto e pubblicato da Felmay Records nel 2021 – undicesimo capitolo della saga discografica di Nexus, che propone una visione del mondo post-pandemico positiva e soprattutto ancora una volta propositiva, attraverso composizioni originali affiancate ad un riferimento da sempre presente nel pantheon ideale di Tiziano Tononi come Andrew Cyrille. La collaborazione con Roberto Ottaviano risale alla fine degli anni ’80, e le strade reciproche non hanno mai smesso di intrecciarsi in tutti questi anni, dando luogo a collaborazioni prestigiose, dalla Grande Orchestra Nazionale di Jazz di Giorgio Gaslini all’Italian Instabile Orchestra, a nuove avventure discografiche come l’ultimo lavoro di Daniele Cavallanti “The Dreamtime”, o all’estensione del duo The Many Moods Of Interaction di Tiziano Tononi ed Emanuele Parrini, di prossima pubblicazione.

Pedana Orti

11.30 – I viaggiatori di Radio Pop raccontano i viaggi con la radio

Gli incontri, le abbuffate, gli aspetti che si possono migliorare. Il tutto in un clima che non ha nulla a che spartire con le tristemente famose serate dove ci si incontrava con gli amici per vedere assieme le diapositive dell’estate appena trascorsa. Si accettano proposte per nuove mete. A seguire aperitivo collettivo. Conduce: Claudio Agostoni.

12.30 – Politics: tutto il Palazzo minuto per minuto. Uno sguardo sulla politica di Palazzo con chi la fa e con chi la osserva e la racconta. Tutta l’attualità del momento e uno sguardo sul futuro, provando a immaginare cosa succederà. Ne parliamo con Alessandra Maiorino, Senatrice del Movimento 5 Stelle, Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del Pd e Daniela Preziosi de Il Domani. Conducono Luigi Ambrosio e Anna Bredice.

13.30 – Ambientalismo & barbarie. Con Marta Maroglio, attivista di Fridays for Future Milano (studentessa di scienze politiche e ambientali all’università Statale di Milano); Geordie Trigorin, attivista di Extintion Rebellion (studiosa di comunicazione della scienza, vive tra Milano e Londra); Miriam Falco, attivista di Ultima Generazione (docente di scuola secondaria e dottoranda in psicologia dell’educazione). Modera Diana Santini.

14.30 – Da dove bisogna partire per fare una Comunità Energetica Rinnovabile?

Gianluca Ruggieri introduce Chiara Brogi e Mauro Gaggiotti, referenti CER ènostra – coordinamento CERS di Roma. Con la partecipazione di alcune realtà che racconteranno il loro progetto di comunità energetica dal basso (EcosferaLambro, Borzano, Campus Ghisolfa). Coordina Ilaria Sesana, Altreconomia.

15.30 – Migranti climatici, dalla crisi del cima alla mancanza di tutele. Gli effetti del surriscaldamento globale sono sempre più evidenti anche vicino a noi, ma i paesi che maggiormente risentono degli eventi estremi sono soprattutto in Africa e nell’est dell’Asia; si stima che nel 2050 saranno 250mlioni le persone in fuga da siccità, alluvioni e altri eventi estremi. Eppure ad oggi a queste persone non viene riconosciuta nessuna tutela. Da Milano è partito un progetto che chiede proprio l riconoscimento di status di rifugiato climatico. Ne parliamo con Veronica Dini, presidente dell’associazione Systasis e promotrice del progetto “Le rotte del clima”; Marco Trovato, direttore rivista Africa; Paola Regina, avvocata ed esperta dì diritti umani e ambientali. Con la partecipazione di Teatro Utile. Modera Sara Milanese.

16.30 – Che satira fa. Dibattito su satira, politica e fumetti con Daniel Perkins, in arte Tom Tomorrow, fumettista americano, finalista al Pulitzer, che da 30 anni critica gli Usa da sinistra nella sua striscia settimanale This Modern World, pubblicata da oltre 80 testate Usa e tradotta in italiano su Linus. Con lui Mauro Biani, iconico vignettista prima del Manifesto e ora di Repubblica. Coordina Marina Catucci.

17.30 – Le grandi dimissioni e il rifiuto del lavoro. Il rifiuto del lavoro inizia ad essere, anche in Italia, una risposta individuale diffusa a condizioni salariali e materiali sempre più insostenibili. Francesca Coin, sociologa alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, ha scritto il primo libro italiano sul tema, “Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita”. edito da Einaudi. Sarà intervistata da Massimo Alberti.

18.30 – Genitore sarai tu. Biologici, adottivi, eterologhi, affettivi, arcobaleno, in coppia, da soli e altro ancora. La galassia della genitorialità è sotto assedio della destra, che vuole dividerla tra buoni e cattivi. Le esperienze, le storie, i cambiamenti, i diritti e i doveri. Confronto con: Maria Silvia Fiengo, fondatrice dell’Associazione Famiglie Arcobaleno e della casa editrice Lo Stampatello; Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni; Gabriella Nobile, presidente dell’Associazione Mamme per la pelle; Fulvio Scaparro, psicoterapeuta, fondatore dell’Associazione GenitoriAncora. Modera Chiara Ronzani.

Palco grande

18.30 – Sunday Blues final show

Lo show di Sunday Blues si trasferisce dalle frequenze dell’etere al palco della festa all’ex O.P. Paolo Pini. Luca Gattuso e Davide Facchini ospitano da Tolosa la band francese Funky Style Brass che ha scritto e musicato, a sua insaputa, la sigla della trasmissione.

21.00 – Ladaniva in concerto

Ladaniva: sono un duo franco-armeno fondato nel 2019, che ha già accumulato oltre 40 milioni di stream e più di 150 concerti in giro per il mondo. Il progetto nasce dall’incontro tra la cantante di origini armene e bielorusse Jacklin Baghdasaryan e dal polistrumentista francese Louis Thomas. La loro musica ha certamente radici europee, ma si muove libera oltre ogni confine: dai Balcani all’Africa, dal reggae all’hip hop, fino alla canzone d’autore.

22.00 – Club confidential

Reading e DJ set by Lele Sacchi

Spazio bimbi il Pratonzolo

Per le Bambine e i Bambini di tutto il mondo!

11.00 – Giochiamo nel mondo di Giovannino Perdigiorno e con “le isole d’acqua”

a cura del “Teatro pane e mate”

12.30 – Pranziamo insieme al pratonzolo con un menù tutto per voi!