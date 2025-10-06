Al via le trattative di pace su Gaza: ostaggi e cessate il fuoco i primi nodi da sciogliere

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 06/10/2025 Noi e altri animali È la trasmissione che da settembre del 2014 si interroga su i mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia. Ogni giorno con l’ospite di turno si approfondisce un argomento e si amplia il Bestiario che stiamo compilando. In onda da lunedì a venerdì dalle 12.45 alle 13.15. A cura di Cecilia Di Lieto.

PlayStop Cult di lunedì 06/10/2025 Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro! Cult è in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30. La sigla di Cult è “Two Dots” di Lusine. CHIAMA IN DIRETTA: 02.33.001.001

PlayStop Pubblica di lunedì 06/10/2025 Loretta Napoleoni, economista, si è occupata di studi sull'economia illegale e in particolare delle forme di finanziamento del terrorismo, è stata ospite della puntata di oggi di Pubblica. Ha appena ripubblicato, in versione aggiornata, «Economia canaglia» (Solferino). Con lei abbiamo parlato delle grandi mutazioni in corso a livello globale, di come - ad esempio - le trasformazioni degli anni ‘90 (la deregulation della finanza e del lavoro) hanno contribuito a creare il nuovo ordine trumpiano con la forza sostituto prevalente della sovranità della legge.

PlayStop A come America Latina - 06/10/2025 A cura di Chawki Senouci con Alfredo Somoza

PlayStop NICOLA H. COSENTINO - C'E' MOLTA SPERANZA (MA NESSUNA PER NOI) NICOLA H. COSENTINO - C'E' MOLTA SPERANZA (MA NESSUNA PER NOI) - presentato da Ira Rubini

PlayStop DI PIAZZA IN PIAZZA. DOVE STIAMO ANDANDO? Piazze piene contro un massacro in corso. Ogni volta, ogni giorno, in ogni città. Riconoscendosi nella Flottilla e riconoscendosi tra partecipanti. Cortei come non se ne vedevano da molti anni, anche a detta dei più attempati osservatori. Numeri e persone molto distanti dalla rappresentazione che finora ne dava la politica. Come nascono i movimenti? Ospite: Donatela Della Porta, sociologa. Condotta da Massimo Bacchetta, in redazione Luisa Nannipieri.

PlayStop Flotilla, Schiavulli: "Israele non è riuscito a intimidirci" Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets, imbarcata sulla Morgana con la Sumud Global Flotilla racconta cosa è successo dal fermo in mare della marina israeliana alla detenzione, fino al rilascio e al volo per Istanbul. "Sapevamo che non eravamo soli, ora continuiamo a insistere e a smascherare un governo che si dice ancora democratico e che tratta come terroristi dei civili che portano aiuti". L'intervista di Alessandro Principe.

PlayStop Presto Presto - Interviste e Analisi di lunedì 06/10/2025 Anna Momigliano analizza i punti più controversi del piano in discussione tra Israele, i mediatori e Hamas per un cessate il fuoco e le ricadute sul governo Netanyhau. Alessandro Colombo, Professore di relazioni internazionali all’Università degli Studi di Milano, autore di "Il suicidio della pace" (Raffaello Cortina, 2025) ci racconta il declino della credibilità occidentale e la fine delle relazioni internazionali come le conoscevamo. Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets, imbarcata sulla nave Morgana con la Sumud Global Flotilla racconta ad Alessandro Principe, cosa è successo dal fermo in mare alla liberazione.

PlayStop Rights now di lunedì 06/10/2025 - Gaza e Flottilla: i governi terranno conto della mobilitazione popolare? - La democrazia USA è in pericolo? Ne parliamo con Jonathan Laurence, professore al Boston College e direttore di Reset Dialogues US - Giornalisti sotto tiro. Per il 40° anniversario dell’uccisione di Giancarlo Siani a Milano arriva la sua macchina da scrivere. A cura di Danilo De Biasio. Per suggerimenti: direzione@fondazionedirittiumani.org