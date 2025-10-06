Approfondimenti

Al via le trattative di pace su Gaza: ostaggi e cessate il fuoco i primi nodi da sciogliere

| di Emanuele Valenti

Il contesto diplomatico intorno a Gaza è cambiato molto velocemente, in parte contro ogni previsione. Il fattore principale il coinvolgimento diretto di Donald Trump, ma visto il profilo del presidente americano, sappiamo, bisogna essere sempre molto prudenti. E poi, se pure in un contesto diverso, con parecchie variabili che sembrano convergere verso un qualche tipo di accordo o adesso o mai più, gli ostacoli sono sempre gli stessi. Sì.

Se sia possibile superarli o superarli almeno alcuni, lo capiremo dopo i colloqui che cominciano oggi in Egitto. Israele e Hamas dovranno sostanzialmente concordare il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio della liberazione di diversi detenuti palestinesi. Un passaggio che dovrebbe venire contestualmente a un cessate il fuoco e un primo ritiro molto parziale dell’esercito israeliano.

Per questo ci sarebbe già un’ipotesi che al momento bloccherebbe ancora il movimento di circa un milione di civili. Questioni pratiche, gestioni logistiche, ma che saranno il termometro di questa nuova inaspettata fase della guerra a Gaza. Da qui si capirà se le parti avranno la volontà di andare avanti con la trattativa su tutti gli altri punti della proposta americana.

Il vero nodo, se questa prima parte del negoziato, appunto, dovesse andare a buon fine, sarà il tema delle armi di Hamas. Come insegnano altri conflitti, seppur molto diversi da quello israelo-palestinese e da un certo punto di vista anche meno complessi, non si tratta di una questione che si possa risolvere in poco tempo. Insomma, il percorso è tutto in salita.

  • Autore articolo
    Emanuele Valenti
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • Sudedoss

    Sudedoss è il programma di infotainment che ogni domenica sera dalle 19.45 alle 21.30 accompagna le ascoltatrici e gli ascoltatori…

  • Le montagne

    di @Marco Albino Ferrari con L’AltraMontagna, regia di Claudio Agostoni. “Le montagne” è la nuova trasmissione sulle terre alte italiane.…

  • No Manches Guey

    Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

  • L'Orizzonte

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo,…

  • Fuori registro

    Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

  • Volume

    VOLUME è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare. Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00,…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio lunedì 06/10 12:30

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 06-10-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve lunedì 06/10 10:31

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 06-10-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di lunedì 06/10/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 06-10-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di lunedì 06/10/2025 delle 07:15

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 06-10-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    Considera l’armadillo di lunedì 06/10/2025

    Noi e altri animali È la trasmissione che da settembre del 2014 si interroga su i mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia. Ogni giorno con l’ospite di turno si approfondisce un argomento e si amplia il Bestiario che stiamo compilando. In onda da lunedì a venerdì dalle 12.45 alle 13.15. A cura di Cecilia Di Lieto.

    Considera l’armadillo - 06-10-2025

  • PlayStop

    Cult di lunedì 06/10/2025

    Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro! Cult è in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30. La sigla di Cult è “Two Dots” di Lusine. CHIAMA IN DIRETTA: 02.33.001.001

    Cult - 06-10-2025

  • PlayStop

    Pubblica di lunedì 06/10/2025

    Loretta Napoleoni, economista, si è occupata di studi sull'economia illegale e in particolare delle forme di finanziamento del terrorismo, è stata ospite della puntata di oggi di Pubblica. Ha appena ripubblicato, in versione aggiornata, «Economia canaglia» (Solferino). Con lei abbiamo parlato delle grandi mutazioni in corso a livello globale, di come - ad esempio - le trasformazioni degli anni ‘90 (la deregulation della finanza e del lavoro) hanno contribuito a creare il nuovo ordine trumpiano con la forza sostituto prevalente della sovranità della legge.

    Pubblica - 06-10-2025

  • PlayStop

    A come America Latina - 06/10/2025

    A cura di Chawki Senouci con Alfredo Somoza

    A come Atlante – Geopolitica e materie prime - 06-10-2025

  • PlayStop

    NICOLA H. COSENTINO - C'E' MOLTA SPERANZA (MA NESSUNA PER NOI)

    NICOLA H. COSENTINO - C'E' MOLTA SPERANZA (MA NESSUNA PER NOI) - presentato da Ira Rubini

    Note dell’autore - 06-10-2025

  • PlayStop

    DI PIAZZA IN PIAZZA. DOVE STIAMO ANDANDO?

    Piazze piene contro un massacro in corso. Ogni volta, ogni giorno, in ogni città. Riconoscendosi nella Flottilla e riconoscendosi tra partecipanti. Cortei come non se ne vedevano da molti anni, anche a detta dei più attempati osservatori. Numeri e persone molto distanti dalla rappresentazione che finora ne dava la politica. Come nascono i movimenti? Ospite: Donatela Della Porta, sociologa. Condotta da Massimo Bacchetta, in redazione Luisa Nannipieri.

    Tutto scorre - 06-10-2025

  • PlayStop

    Flotilla, Schiavulli: "Israele non è riuscito a intimidirci"

    Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets, imbarcata sulla Morgana con la Sumud Global Flotilla racconta cosa è successo dal fermo in mare della marina israeliana alla detenzione, fino al rilascio e al volo per Istanbul. "Sapevamo che non eravamo soli, ora continuiamo a insistere e a smascherare un governo che si dice ancora democratico e che tratta come terroristi dei civili che portano aiuti". L'intervista di Alessandro Principe.

    Clip - 06-10-2025

  • PlayStop

    Presto Presto - Interviste e Analisi di lunedì 06/10/2025

    Anna Momigliano analizza i punti più controversi del piano in discussione tra Israele, i mediatori e Hamas per un cessate il fuoco e le ricadute sul governo Netanyhau. Alessandro Colombo, Professore di relazioni internazionali all’Università degli Studi di Milano, autore di "Il suicidio della pace" (Raffaello Cortina, 2025) ci racconta il declino della credibilità occidentale e la fine delle relazioni internazionali come le conoscevamo. Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets, imbarcata sulla nave Morgana con la Sumud Global Flotilla racconta ad Alessandro Principe, cosa è successo dal fermo in mare alla liberazione.

    Presto Presto – Interviste e analisi - 06-10-2025

  • PlayStop

    Rights now di lunedì 06/10/2025

    - Gaza e Flottilla: i governi terranno conto della mobilitazione popolare? - La democrazia USA è in pericolo? Ne parliamo con Jonathan Laurence, professore al Boston College e direttore di Reset Dialogues US - Giornalisti sotto tiro. Per il 40° anniversario dell’uccisione di Giancarlo Siani a Milano arriva la sua macchina da scrivere. A cura di Danilo De Biasio. Per suggerimenti: direzione@fondazionedirittiumani.org

    Rights now – Il settimanale della Fondazione Diritti Umani - 06-10-2025

  • PlayStop

    Presto Presto - Lo stretto indispensabile di lunedì 06/10/2025

    Il kit di informazioni essenziali per potere affrontare la giornata (secondo noi).

    Presto Presto – Lo stretto indispensabile - 06-10-2025

Adesso in diretta