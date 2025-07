Addio a Ozzy Osbourne, “principe delle tenebre” e leggenda del rock

PlayStop Canzoni di mercoledì 23/07/2025 Canzoni vuole essere un programma sulla musica italiana cantautorale e non, aperta soprattutto a quelle realtà, già molto note a un pubblico attento e in qualche modo di culto, che però faticano ad avere uno spettro di ascolto più ampio. Sono in genere gruppi, ma anche singoli artisti che sanno giocare molto bene sulla parola e costruiscono testi intelligenti e molto piacevoli da ascoltare. Il programma prevede molte ospitate in cui si ascolteranno i loro repertori, ma anche quelle musiche che li hanno influenzati creando così un ampio cerchio di ascolto. Dal 2 luglio al 3 settembre 2025 dalle ore 23.00 alle ore 24.00. Per coloro che non tirano tardi la sera sarà possibile ascoltare il programma in podcast già dal mattino successivo.

PlayStop News della notte di mercoledì 23/07/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Conduzione musicale di mercoledì 23/07/2025 delle 21:00 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

PlayStop Jazz in un giorno d'estate di mercoledì 23/07/2025 “Jazz in un giorno d’estate”: il titolo ricalca quello di un famoso film sul jazz girato al Newport Jazz Festival nel luglio del ’58. “Jazz in un giorno d’estate” propone grandi momenti e grandi protagonisti delle estati del jazz, in particolare facendo ascoltare jazz immortalato nel corso di festival che hanno fatto la storia di questa musica. Dopo avere negli anni scorsi ripercorso le prime edizioni dei pionieristici festival americani di Newport, nato nel '54, e di Monterey, nato nel '58, "Jazz in un giorno d'estate" rende omaggio al Montreux Jazz Festival, la manifestazione europea dedicata al jazz che più di ogni altra è riuscita a rivaleggiare, anche come fucina di grandi album dal vivo, con i maggiori festival d'oltre Atlantico. Decollato nel giugno del '67 nella rinomata località di villeggiatura sulle rive del lago di Ginevra, e da allora tornato ogni anno con puntualità svizzera, il Montreux Jazz Festival è arrivato nel 2017 alla sua cinquantunesima edizione.

PlayStop Popsera di mercoledì 23/07/2025 Popsera è lo spazio che dedicheremo all'informazione nella prima serata. Si comincia alle 18.30 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

PlayStop Poveri ma in ferie di mercoledì 23/07/2025 quando cerchiamo di creare una mappa telefonica delle isole di calore che ammorbano le nostre giornate, aiutati anche dalle nozioni base di meteorologia apprese dalla Rete Meteo Amatori. Colonna sonora dedidicata al ricordo di Ozzy Osbourne, recentemente andato a insegnare agli angeli a trasgredire le regole

PlayStop Almendra di mercoledì 23/07/2025 Dopo il consueto passaggio da Headlights di Alex G - artista della settimana - passiamo mezz'ora di mini-set elettronico tra il nuovo singolo di Jamie Xx, quello dei Soulwax che preannuncia il loro ritorno discografico, e un misterioso duo, i Marina Zispin, proposto come scoperta niche. Su queste note arriva in trasmissione Lorenzo Faraò dei Mefisto Brass, band che fonde la musica "brass" con la musica elettronica soprattutto techno e che domani (24 luglio) si esibirà al Circolo Magnolia, unica data milanese estiva. La prima ora si conclude tra il bizzarro nuovo incontro fra Bright Eyes e musica ska e il nuovo singolo del Mago del Gelato. L'ultima mezz'ora si apre invece con la compagnia di Matteo Cruccu, con il quale dedichiamo alcuni minuti al ricordo di Ozzy Osbourne appena deceduto, ricordandone la vita e l'imponente saluto di 17 giorni prima con il concertone metal a Birmingham. In chiusura, parliamo di una nuova testimonianza del figlio di Isaac Hayes, che chiarisce la controversa faccenda della dipartita del musicista soul dallo show South Park nel 2005, una decisione non pienamente cosciente né autonoma. A cura di Luca Santoro

PlayStop Sconfinamenti #3 - Ohio Una storia di cronaca in cui si parla di politica, strumentalizzazioni, fake news, meme, movimenti neonazisti

PlayStop Palazzo Reale presenta "Valerio Berruti. More than kids" Dal 22 luglio al 2 novembre 2025 Palazzo Reale presenta "Valerio Berruti. More than kids" un’esposizione fatta da grandi installazioni, interattive e scenografiche. Berruti è uno degli artisti italiani più riconoscibili nel mondo ed ha esposto in decine di musei internazionali: questa sarà un’esposizione fatta da grandi installazioni, interattive e scenografiche. Ci saranno quindi sculture, proiezioni, “meccanismi” scenici. Il tema sarà quello trattato da Berruti in tutta la sua carriera, l’infanzia, che è il nostro comun denominatore, un momento che tutti abbiamo condiviso e con quelle figure Berruti ci parla di quello specifico momento della vita in cui tutto è ancora da decidere trasportandolo in una metafora che va molto oltre. L'intervista di Tiziana Ricci a Valerio Berruti.