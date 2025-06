A Milano trecentomila in corteo per il Pride

Chassis di sabato 28/06/2025 con Scandar Copti su "Happy Holidays"; intervista a Brady Corbet ospite a Milano per la retrospettiva della Cineteca Italiana; Luis Ortega su "El Jockey". Sara Bonomi presenta "Il tempo che resta" alla Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti e Maurizio Di Rienzo direttore artistico di ShorTS International Film Festival di Trieste. Tra le uscite: F1 di Joseph Kosinski; Come fratelli di Antonio Padovan.

M7 - il settimanale di Metroregione di Sabato 28/06/2025 La lettera aperta di artisti, giornalisti, scrittori, personalità a sostegno del Leoncavallo, lo storico centro sociale di Milano a rischio sfratto. Roberto Maggioni ne ha parlato con Sandrone Dazieri, uno dei primi firmatari dell'appello. Il palaghiaccio Agorà di Milano, abbandonato da più di due anni e ora in cerca di un futuro, è uno dei molti impianti sportivi comunali alle prese con un presente difficile. Con Leonardo Gobbi, grande tifoso dell'hockey su ghiaccio milanese. Li hanno chiamati "generazione Covid": cinque anni fa, nel 2020, avevano sostenuto l'esame di terza media in didattica a distanza. Oggi affrontano l'esame di maturità tra ansia e speranze. Chiara Manetti ha raccolto le loro voci. "Manzoni a tinte fosche": quarto e ultimo appuntamento con la nostra rubrica Cronaca d'arte, a cura di Mario Consani.