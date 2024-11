A mani nude, La vita di Suzanne Noël nel graphic novel di Slimani e Oubrerie

PlayStop Di palo in frasca di venerdì 15/11/2024 1. Penguin Cafè Orchestra, Scherzo and Trio (sigla) 2. John Mayall, Change Your Ways 3. Treves Blues Band, Livin’ in the Blues 4. Mauro Pagani, Europa Minor 5. Eugenio Finardi, Saluteremo il signor padrone 6. Alessandro Sipolo, Signor padrone 7. David Holland Quartet, Conference of the Birds 8. Re-Flex, Praying to the Beat 9. Frank Zappa, Project X 10. Duck Baker, Stompin’ at the Savoy 11. Richard Thompson, Tim & the Bears/Main Title 12. Ryuchi Sakamoto, Merry Christmas Mr Lawrence 13. Mario Arcari, Habibi

PlayStop Labirinti Musicali di giovedì 14/11/2024 "Labirinti Musicali" ideato dalla redazione musicale classica di Radio Popolare, in ogni episodio esplora storie, aneddoti e curiosità legate alla musica attraverso racconti che intrecciano parole e ascolti. Non è una lezione, ma una confidenza che guida l’ascoltatore attraverso percorsi musicali inaspettati, simili a un labirinto. Il programma offre angolazioni nuove su dischi, libri e personaggi, cercando di sorprendere e coinvolgere, proprio come un labirinto acustico da esplorare.

PlayStop Uscita di Sicurezza di giovedì 14/11/2024 La trasmissione in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano che racconta e approfondisce con il vostro aiuto le condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza che si vivono quotidianamente nei luoghi di lavoro. Perché quando succede un incidente è sempre troppo tardi, bisognava prevedere e prevenire prima. Una questione di cultura e di responsabilità di tutte e tutti, noi compresi. con Stefano Ruberto, responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro di Milano.

PlayStop Esteri di giovedì 14/11/2024 1) La politica israeliana a Gaza è paragonabile a un genocidio. Un rapporto delle nazioni unite analizza la condotta di Tel Aviv nel conflitto nella striscia e parla di fame come arma di guerra e di regime di apartheid. Intanto medici senza frontiere denuncia: bloccata l’evacuazione di bambini malati senza alcun motivo. (Elena Brizzi, Luigi Daniele - University of Nottingham, Medici senza Frontiere) 2) Guerra in Sudan. Secondo un’inchiesta di Amnesty International la Francia sta fornendo armi ai paramilitari violando la legge internazionale sull’embargo. (Riccardo Noury - Amnesty Italia) 3) Stati Uniti, le nomine di Donald Trump sorprendono anche il partito repubblicano. L’ultima provocatoria scelta del presidente eletto è quella di Matt Gaetz come ministro della giustizia. (Roberto Festa) 4) Cliniche per curare le donne che non vogliono indossare l’Hijab. L’ultimo annuncio del regime iraniano fa rabbrividire donne e attivisti a Teheran. (Farian Sabahi) 5) World Music. Dal Senegal, la canzone di Bass Thiong che chiede l’indipendenza della politica dalle guide religiose. (Marcello Lorrai)

PlayStop Poveri ma belli di giovedì 14/11/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. A cura di Marco Schiaffino.

Sarà capitato anche a voi di avere la pianta dalla fronda depressa? SOS Popolare, oggi parliamo delle MALATTIE FOGLIARI con Letizia Manzoni, @Letisplant. Poi alcuni appuntamenti da non mancare: la mobilitazione a Roma per il Clima e l'Under Green Market di Giacimenti Urbani.

A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato.