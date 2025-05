A Gaza si sblocca la distribuzione degli aiuti dopo quasi tre mesi di blocco

PlayStop Di palo in frasca di venerdì 23/05/2025 A cura di Marco Piccardi - Playlist: 1. Penguin Cafè Orchestra, Scherzo and Trio (sigla) 2. Juan Carlos Caceres, Tango negro 3. Avion Travel, Aria di te 4. Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin’ 5. Cecil Taylor, Steps 6. Israel Philarmonic Orchestra/Leonard Bernstein, La Sagra della Primavera (estratto) 7. Gaetano Liguori Idea Trio, El pueblo unido jamas serà vencido 8. Enzo Jannacci, Giovanni telegrafista 9. Willem Breuker Kollektief, Anabelle 10. Penguin Cafè Orchestra, Scherzo and Trio (sigla) Ospite in studio Gaetano Liguori

Labirinti Musicali di giovedì 22/05/2025 "Labirinti Musicali" ideato dalla redazione musicale classica di Radio Popolare, in ogni episodio esplora storie, aneddoti e curiosità legate alla musica attraverso racconti che intrecciano parole e ascolti. Non è una lezione, ma una confidenza che guida l'ascoltatore attraverso percorsi musicali inaspettati, simili a un labirinto. Il programma offre angolazioni nuove su dischi, libri e personaggi, cercando di sorprendere e coinvolgere, proprio come un labirinto acustico da esplorare.

News della notte di giovedì 22/05/2025 L'ultimo approfondimento dei temi d'attualità in chiusura di giornata

Live Pop di giovedì 22/05/2025 Ogni giovedì alle 21.30, l'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare ospita concerti, presentazioni di libri, reading e serate speciali aperte al pubblico.

Uscita di Sicurezza di giovedì 22/05/2025 La trasmissione in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano che racconta e approfondisce con il vostro aiuto le condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza che si vivono quotidianamente nei luoghi di lavoro. Perché quando succede un incidente è sempre troppo tardi, bisognava prevedere e prevenire prima. Una questione di cultura e di responsabilità di tutte e tutti, noi compresi. con Stefano Ruberto, responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro di Milano.

L'Orizzonte delle Venti di giovedì 22/05/2025 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

Esteri di giovedì 22/05/2025 1) A Gaza vengono distribuiti i primi aiuti, ma sono solo una goccia nel mare. In soli due giorni 29 persone – bambini e anziani – sono morti di fame. (Paolo Pezzati - Oxfam Italia) 2) "Non siamo noi la storia, il genocidio lo è". Un membro della band rap nord-iralndese, i Kneecap, accusato di terrorismo per le sue esternazioni pro Palestina. (Matteo Villaci) 3) Stati Uniti, la camera approva la legge di bilancio che incarna tutta la visione di Trump. Tagli alle tasse dei più ricchi e investimenti su sicurezza e confini. (Roberto Festa) 4) Trump, il Sudafrica e il "genocidio dei bianchi". L'agguato teso dal presidente Usa a Ramaphosa nello studio ovale, visto da Johannesburg. (Laura Burocco - Università di Johannesburg) 5) Messico, il doppio omicidio di due stretti collaboratori della sindaca della capitale fa tremare la politica locale. (Andrea Cegna) 6) World Music. Rise, il nuovo album dell'ivoriano Alpha Blondy, il più grande interprete africano del reggae. (Marcello Lorrai)

Per un contratto dignitoso. Oggi lo sciopero di lavoratori e lavoratrici della sanità privata Un rinnovo dignitoso del contratto nazionale, scaduto da tempo e che le associazioni datoriali negano da anni. Lavoratori e lavoratrici della sanità privata e delle Rsa oggi hanno scioperato in decine di piazze, per chiedere stipendi più alti, maggiori tutele e il riconoscimento della loro dignità professionale. A Milano c'è stato un presidio sotto Palazzo Lombardia. Queste alcune voci raccolte da Luca Parena…

Poveri ma belli di giovedì 22/05/2025 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell'ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l'ambizione di arrivare al roof top con l'obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell'abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

Doppio Click di giovedì 22/05/2025 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. Ogni settimana approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

Vieni con me di giovedì 22/05/2025 Vieni con me! è un'ora in cui prendere appunti tra condivisione di curiosità, interviste, e il gran ritorno di PASSATEL, ma in forma rinnovata!! Sarà infatti partendo dalla storia che ci raccontano gli oggetti più curiosi che arriveremo a scoprire eventi, iniziative od occasioni a tema. Eh sì, perché poi..ci si incontra pure, altrimenti che gusto c'è? Okay ma dove, quando e poi …con chi!?! Semplice, tu Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. Per postare annunci clicca qui Passatel - Radio Popolare (link - https://www.facebook.com/groups/passatel) Vuoi segnalare un evento, un'iniziativa, un oggetto particolare o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!) scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni