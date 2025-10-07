Approfondimenti

7 ottobre. “Sono due anni che non vedo mio fratello: è difficile anche respirare”

| di Redazione
Pushpa Joshi

Bipin Joshi è uno studente nepalese. Nel 2023 si trovava in Israele ed è stato rapito da Hamas. Da quel momento, non si hanno sue notizie. Valeria Schroter ha parlato con Pushpa Joshi, la sorella di Bipin. Appena 18enne, sta facendo tutto il possibile per riportare suo fratello a casa.

Sono passati due anni dal 7 ottobre 2023, quando tuo fratello è stato rapito. Come stai?

È molto difficile dire come mi sento. Provo un dolore profondo: sono due anni che non vedo mio fratello. Il tempo passa e fa male, il dolore si amplifica ogni giorno. È stato rapito il 7 ottobre 2023, ma per noi il dolore è sempre fresco, come se fosse appena successo. Per me e la mia famiglia è difficile anche solo respirare. Preghiamo ogni giorno perché venga liberato.

Perché Bipin si trovava in Israele?

Mio fratello è uno studente di 24 anni, studiava agricoltura. È andato in Israele durante il suo percorso accademico, doveva restare solo per un anno. È partito dal Nepal a settembre 2023, quando aveva 22 anni. Ad ottobre dello stesso anno è stato rapito. Lavorava in una fattoria e viveva vicino al kibbutz Alumim. Era andato lì per studiare, per acquisire nuove conoscenze e idee. È sempre stato interessato all’agricoltura e voleva specializzarsi in quel campo, è partito per quello. La sua università gli aveva parlato della possibilità di andare in Israele e lui è il tipo di persona che non vuole mai perdere un’occasione. Voleva imparare tante cose in Israele, sapeva che è avanzato dal punto di vista tecnologico. Voleva tornare e usare nel suo paese – il Nepal – le conoscenze apprese.

Tu e la tua famiglia conoscevate la situazione politica israeliana prima che partisse?

No, non ne sapevamo nulla. All’epoca io avevo solo 16 anni, ma anche i miei genitori non sapevano nulla di Israele, di Hamas, del conflitto israelo-palestinese. Noi e Bipin sapevamo solo le cose positive: che Israele è un paese avanzato dal punto di vista tecnologico e che è un buon posto dove studiare.

Che cosa è successo il 7 ottobre 2023? Come avete saputo del rapimento di Bipin?

Quel giorno la nostra vita è cambiata. Quando abbiamo sentito la notizia, l’abbiamo letta su internet, io ero sconvolta e mia madre è svenuta. Dopo alcuni giorni l’IDF ha contattato mio cugino. Noi non avevamo chiara la situazione e l’IDF gli ha spiegato che cosa era successo.

Avete chiesto aiuto al governo nepalese?

Se intendiamo quante volte ho incontrato di persona i membri del governo, ho visto più di dieci volte il primo ministro nepalese e tre volte il presidente. In più ho incontrato più e più volte il ministro degli esteri. Fino ad ora non ho ottenuto nessun risultato.

Dal 7 ottobre non avete nessuna informazione su tuo fratello, giusto?

Esatto, non abbiamo più avuto nessuna notizia di Bipin dopo il 7 ottobre 2023.

In questo momento ti trovi negli Stati Uniti. Perché?

Io e mia madre siamo qui per chiedere che Bipin venga rilasciato sano e salvo. Gli Stati Uniti stanno avendo un ruolo centrale nei negoziati degli ultimi giorni. Speriamo con tutto il cuore che presto avremo delle buone notizie e che dopo due anni finalmente rivedremo mio fratello.

  • Autore articolo
    Redazione
ARTICOLI CORRELATITutti gli articoli
POTREBBE PIACERTI ANCHETutte le trasmissioni
  • Sudedoss

    Sudedoss è il programma di infotainment che ogni domenica sera dalle 19.45 alle 21.30 accompagna le ascoltatrici e gli ascoltatori…

  • Le montagne

    di @Marco Albino Ferrari con L’AltraMontagna, regia di Claudio Agostoni. “Le montagne” è la nuova trasmissione sulle terre alte italiane.…

  • No Manches Guey

    Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

  • L'Orizzonte

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo,…

  • Fuori registro

    Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

  • Volume

    VOLUME è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare. Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00,…

Adesso in diretta

  • Ascolta la diretta

Ultimo giornale Radio

  • PlayStop

    Giornale Radio martedì 07/10 19:29

    Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi. Tutto questo nelle tre edizioni principali del notiziario di Radio Popolare, al mattino, a metà giornata e alla sera.

    Giornale Radio - 07-10-2025

Ultimo giornale Radio in breve

  • PlayStop

    Gr in breve martedì 07/10 18:30

    Edizione breve del notiziario di Radio Popolare. Le notizie. I protagonisti. Le opinioni. Le analisi.

    Giornale Radio in breve - 07-10-2025

Ultima Rassegna stampa

  • PlayStop

    Rassegna stampa di martedì 07/10/2025

    La rassegna stampa di Popolare Network non si limita ad una carrellata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani: entra in profondità, scova notizie curiose, evidenzia punti di vista differenti e scopre strane analogie tra giornali che dovrebbero pensarla diversamente.

    Rassegna stampa - 07-10-2025

Ultimo Metroregione

  • PlayStop

    Metroregione di martedì 07/10/2025 delle 19:48

    Metroregione è il notiziario regionale di Radio Popolare. Racconta le notizie che arrivano dal territorio della Lombardia, con particolare attenzione ai fatti che riguardano la politica locale, le lotte sindacali e le questioni che riguardano i nuovi cittadini. Da Milano agli altri capoluoghi di provincia lombardi, senza dimenticare i comuni più piccoli, da dove possono arrivare storie esemplificative dei cambiamenti della nostra società.

    Metroregione - 07-10-2025

Ultimi Podcasts

  • PlayStop

    PoPolaroid di mercoledì 08/10/2025

    Basil Baz evoca il suo amore per la Polaroid, per la bellezza dello spazio bianco intorno all’immagine, che gli permetteva di scrivere la data e dare un titolo alla foto; spesso era ispirato da una canzone. Come le fotografie, le canzoni sono memorie nel tempo, e in PoPolaroid accompagno la musica con istantanee sonore; scatti personali, sociali e soprattutto sentimentali.

    PoPolaroid – istantanee notturne per sognatori - 07-10-2025

  • PlayStop

    No Manches Guey di martedì 07/10/2025

    Un viaggio musicale dentro le culture latino americane.

    No Manches Guey - 07-10-2025

  • PlayStop

    News della notte di martedì 07/10/2025

    L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

    News della notte - 07-10-2025

  • PlayStop

    Soulshine di martedì 07/10/2025

    Soulshine è un mix eclettico di ultime uscite e classici immortali fra soul, world music, jazz, funk, hip hop, afro beat, latin, r&b, ma anche, perchè no?, un po’ di sano rock’n’roll. L’obiettivo di Soulshine è ispirarvi ad ascoltare nuova musica, di qualsiasi decennio: scrivetemi i vostri suggerimenti e le vostre scoperte all’indirizzo e-mail cecilia.paesante@gmail.com oppure su Instagram (cecilia_paesante) o Facebook (Cecilia Paesante).

    Soulshine - 07-10-2025

  • PlayStop

    È morta Daniela Benelli. "Il mondo della cultura milanese le deve molto"

    È morta a 73 anni Daniela Benelli, assessora alla Casa di Milano durante la giunta guidata da Giuliano Pisapia. Entrata in politica con il Pci, Benelli è stata anche assessora alla Cultura della Provincia di Milano, consigliera regionale in Lombardia e membro della Commissione Cultura. A Benelli, che fu direttrice della Casa della Cultura di Milano, si deve l’apertura dello Spazio Oberdan. “La città di Milano le deve molto - dice la senatrice Cristina Tajani (PD), che era assessora insieme a Daniela Benelli nella giunta Pisapia - spero che si trovi il modo di ricordarla come merita”. Ermanno Tritto, suo storico collaboratore, la ricorda così: “Il mondo teatrale, del cinema e delle gallerie ha sempre avuto un grande rispetto per quello che faceva”. Ascolta i ricordi di Cristina Tajani ed Ermanno Tritto, ai microfoni di Chiara Manetti.

    Clip - 07-10-2025

  • PlayStop

    Fuori registro di martedì 07/10/2025

    Voci tra i banchi di scuola. A cura di Lara Pipitone, Chiara Pappalardo e Sara Mignolli

    Fuori registro - 07-10-2025

  • PlayStop

    L'Orizzonte delle Venti di martedì 07/10/2025

    A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

    L’Orizzonte delle Venti - 07-10-2025

  • PlayStop

    Occupata l’università di Scienze Politiche a Milano

    Bloccare tutto. Ancora e ancora. Da oggi anche la sede di scienze politiche della Statale di Milano si è bloccata, al primo giorno di occupazione in sostegno a Gaza. In cui si è parlato di Palestina e dei rapporti dell’Università con Israele con dibattiti e incontri. Chiara del collettivo universitario Rebelot è tra le persone che hanno coordinato l’occupazione. È un’onda lunga delle giornate che dal 22 settembre hanno portato in strada tante persone nuove. La prima occupazione per tante studentesse e studenti. Che ha visto anche l’appoggio del corpo docenti. Insomma, chi è arrivato per la prima volta si aspettava di trovare qualcosa di più violento, dice qualcuno, magari come le cose che si leggono sui giornali, aggiunge, ma la situazione è “molto più tranquilla di quello che pensavo” dicono in molti. Un appoggio che non stupisce, dice il collettivo, viste le partecipatissime manifestazioni e scioperi, e che non fa cadere la mobilitazione che non si blocca, ma che ancora vuole bloccare tutto. di Martino Fiumi

    Clip - 07-10-2025

  • PlayStop

    Esteri di martedì 07/10/2025

    Due anni dal 7 ottobre: Valeria Schroter intervista la sorella Bipin Joshi, 24enne nepalese ancora ostaggio nella striscia di Gaza. Racconto dai Kibbutz israeliani (Agenzia Prospekt) Il punto sull'inchiesta del 7 ottobre (Virginia Platini, Guido Olimpio - Corriere della Sera) Caos Francia: Macron ha 24 ore per decidere come mettere fine alla crisi politica (Francesco Giorgini) Stati Uniti: La Corte Suprema pronta a pronunciarsi contro il divieto del Colorado sulle "terapie di conversione" (Roberto Festa)

    Esteri - 07-10-2025

  • PlayStop

    Ilaria Salis salva per un voto grazie ai franchi tiratori del Ppe. Immunità confermata

    Per un voto l'Europarlamento ha confermato l’immunità a Ilaria Salis, l’europarlamentare di Avs sotto processo in Ungheria per la presunta aggressione a 3 neonazisti. “È una vittoria del diritto e dell’antifascismo”, commenta Salis al microfono di Luigi Ambrosio. Poi la risposta a Salvini: “La Lega è una cosa vergognosa, si definiscono patrioti e consegnerebbero una concittadina nelle mani di un potere autoritario che ha già dimostrato un intento persecutorio”.

    Clip - 07-10-2025

  • PlayStop

    L'Orizzonte di martedì 07/10 18:35

    L'Orizzonte è l’appuntamento serale con la redazione di Radio Popolare. Dalle 18 alle 19 i fatti dall’Italia e dal mondo, mentre accadono. Una cronaca in movimento, tra studio, corrispondenze e territorio. Senza copioni e in presa diretta. Un orizzonte che cambia, come le notizie e chi le racconta. Conducono Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro.

    L’Orizzonte - 07-10-2025

  • PlayStop

    Canzoni di empatia, tempo e conoscenza. Il nuovo album di Carmen Consoli

    “Amuri Luci” è il titolo dell’album con cui Carmen Consoli ritorna all'affetto del suo pubblico con tante novità e tanti segnali riconoscibili di una autorialità che non è mai scesa a compromessi. Sono trascorsi quattro anni da “Volevo fare la rockstar”, ultimo album di inediti della “cantantessa”, come lei stessa, con siciliana autoironia, ama definirsi, e il mondo sembra stravolto da allora. Per chi segue la musica il tempo si misura anche così, attraverso i dischi degli artisti che ama. “Amuri Luci” sviluppa però anche i semi piantati nella “Terra ca nun senti”, la toccante testimonianza su album del concerto con l'Orchestra Popolare Siciliana tenutosi al Teatro Greco di Siracusa, con ospiti Donatella Finocchiaro, a narrare con Carmen di Rosa Balistreri, e Giovanni Impastato, che rievocava l’eroismo giovanissimo, antico ed eterno del fratello Peppino. Era già quello un disco di Resistenza culturale e alla amorevole, tenace, paziente vicenda di Giovanni nel tenere viva e d'esempio la memoria del fratello è dedicato il brano che dà il titolo all’album appena uscito. “Amuri e Luci” è un’opera stratificata, intensa, emotiva, che prende posizione e nella quale le ragioni dell’empatia incontrano quelle di una riflessione profonda sull’umanità e sui suoi destini. L’Amore e la Luce insomma, ricondotti al punto inscindibile dove la conoscenza e il sentire si incontrano e possono esprimersi attraverso i suoni arcaici del Siciliano, ma anche del Greco e del Latino classici, dei versi di Ovidio e Teocrito, di Ibn Hamdis, poeta arabo-siciliano dell’alto Medioevo, come di Ignazio Buttitta, accostati alla scrittura urgente e ispirata di Carmen Consoli. Il tutto intonato da un voce piena e assertiva, fatta di passione e denuncia, e vestito di un impianto sonoro sorprendente, in cui suoni elettrici e tradizionali, psichedelia e cantautorato, Morricone e indie-rock, modernità e radici si sposano grazie ad una cura meticolosa e ricercata per le armonie e gli equilibri strumentali. Un disco che richiede del tempo e lo ripaga con la moneta della qualità, della sincerità, della forza espressiva e della poesia. L'intervista di Piergiorgio Pardo a Volume.

    Clip - 07-10-2025

  • PlayStop

    Poveri ma belli di martedì 07/10/2025

    Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

    Poveri ma belli - 07-10-2025

Adesso in diretta