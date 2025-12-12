50 special, l’inno per i 50 anni di Radio Popolare

https://www.radiopopolare.it/wp-content/uploads/2025/12/50-special-radiopop-free.mp3

La versione cantata da Claudia Buzzetti:

https://www.radiopopolare.it/wp-content/uploads/2025/12/SIGLA-50-CLAUDIA-BUZZETT.mp3

50 SPECIAL

Mixer truccati anni ‘70

Libere voci in alta frequenza

Il metro cubo, nemmeno una stanza

Metà canzoni, metà militanza

Sigla gr, comincia la danza

Compagni in piazza! La Radio s’avanza

Ma come è bello essere in giro dall’età di Kabir Bedi

Con la Popo Radio che ti toglie i problemi

Ma quanto è bello andare in onda tra Saronno e la Brebemi

Con il pendolare che ci ascolta dai treni

Ma la cassa non va

La ricchezza è un miraggio, però

Ho un ascolto che è proprio un babà

Sono certo: ci aiuterà

Ci chiamerà

Ci scriverà

Si abbonerà

Si abbonerà (repeat)

Radio private, anni ‘70

Qualcuno evolve. Qualcuno manca.

Resta la lotta per l’uguaglianza

La stessa gioia, la stessa speranza

Dai, tutti insieme. Il popolo canta

Facciamo insieme 50 e 50

Ma quanto è bello andare in giro con i calli sotto ai piedi

Celebrando Radio Pop dalle 5 sedi

E quanto è bello star lontani dai propositi borghesi

Ma il problema dopo è che: ti tocca la crisi

E la cassa non va

Desolato risulta il caveau

Ma ho un ascolto che è proprio un babà

Sono certo: ci aiuterà

Ci chiamerà

Ci scriverà

Si abbonerà

Si abbonerà (repeat)