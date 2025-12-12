50 special, l’inno per i 50 anni di Radio Popolare

La versione cantata da Claudia Buzzetti:
50 SPECIAL
Mixer truccati anni ‘70
Libere voci in alta frequenza
Il metro cubo, nemmeno una stanza
Metà canzoni, metà militanza
Sigla gr, comincia la danza
Compagni in piazza! La Radio s’avanza
Ma come è bello essere in giro dall’età di Kabir Bedi
Con la Popo Radio che ti toglie i problemi
Ma quanto è bello andare in onda tra Saronno e la Brebemi
Con il pendolare che ci ascolta dai treni
Ma la cassa non va
La ricchezza è un miraggio, però
Ho un ascolto che è proprio un babà
Sono certo: ci aiuterà
Ci chiamerà
Ci scriverà
Si abbonerà
Si abbonerà (repeat)
Radio private, anni ‘70
Qualcuno evolve. Qualcuno manca.
Resta la lotta per l’uguaglianza
La stessa gioia, la stessa speranza
Dai, tutti insieme. Il popolo canta
Facciamo insieme 50 e 50
Ma quanto è bello andare in giro con i calli sotto ai piedi
Celebrando Radio Pop dalle 5 sedi
E quanto è bello star lontani dai propositi borghesi
Ma il problema dopo è che: ti tocca la crisi
E la cassa non va
Desolato risulta il caveau
Ma ho un ascolto che è proprio un babà
Sono certo: ci aiuterà
Ci chiamerà
Ci scriverà
Si abbonerà
Si abbonerà (repeat)