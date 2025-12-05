50 e 50. La mostra. Radio Popolare 1975 – 2025 racconta cinque decenni di onda e venti storie realizzate dai fotografi che in questi anni sono stati vicini alla radio. La mostra sarà allestita dal 14 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026 nello Spazio Cisterne della Fabbrica del Vapore. Sono presenti le immagini scattate nell’arco di cinquant’anni da Gabriele Basilico, Marco Becker, Paola Bensi, Gianni Berengo Gardin, Matteo Bergamini, Carlo Cattadori, Lucio Cavicchioni, Carlo Cerchioli, Mario Dondero, Pietro Fanti, Dino Fracchia, Salvatore Laforgia, Uliano Lucas, Erica Mela Magagnato, Marzia Malli, Fabio Minotti, Angelo Navarria, Robi Schirer, Markus Sotto Corona, Michele Tabozzi. Una parte della mostra sarà dedicata all’interpretazione creativa realizzata da Studio Azzurro dei video che ricostruiscono la storia di Radio Popolare in uno spazio dedicato alla memoria di Fabio Cirifino, scomparso di recente.

L’esposizione comprende anche 60 ritratti di lavoratrici e lavoratori di Radio Popolare, in grande formato, realizzati da Laila Pozzo, e una cronistoria illustrata che ripercorre la storia della radio, dal 1975 al 2025, lunga circa 60 metri, realizzata grazie alla ricostruzione cronologica di Luca Gattuso con la grafica di Mario Piazza e Lorenzo Mazzali. Infine, sarà allestito un grande tavolo di oltre 50 mq, che sempre in ordine cronologico illustrerà tutte le attività svolte da Radio Popolare nel corso degli anni, mettendone in luce anche il rapporto con la grande comunità di ascoltatrici e ascoltatori.

Fabbrica del vapore, via Procaccini 4, Milano

Per il pubblico la mostra apre domenica 14 dicembre 2025 alle ore 10.30 e chiude alle ore 19.

Resterà aperta dal 15 al 23 dicembre, dalle 12 alle 19.

Chiuso il 24 e il 25 dicembre.

Riapre dal 26 al 30 dicembre, dalle 12 alle 19.

Chiuso il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Riapre dal 2 al 25 gennaio, dalle 12 alle 19.

Il progetto espositivo è stato curato da Giovanna Calvenzi, con la collaborazione di Cristina Selva, Pietro Fanti e Tiziana Ricci. Gli allestimenti sono stati curati da Francesco Librizzi e Diletta Ciuffi di Studio Francesco Librizzi. La grafica è stata realizzata da Mario Piazza e Lorenzo Mazzali.

Si ringraziano tutte le fotografe e i fotografi in mostra e tutte le persone che nell’arco di 50 anni hanno donato a Radio Popolare le loro immagini.

Il progetto della mostra è un frutto di un lavoro collettivo di professionisti, che hanno regalato a Radio Popolare tempo ed esperienza: Giovanna Calvenzi, Pietro Fanti, Mario Piazza, Lorenzo Mazzali, Francesco Librizzi, Studio Azzurro, Diletta Ciuffi, Gianni Nigro, Roberto Spaiardi, Laila Pozzo, Toni D’Ambrosio, Massimo Mangione, Luca Gattuso.