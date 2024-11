Violenza di genere: il governo se la prende con gli immigrati

PlayStop News della notte di lunedì 25/11/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Esteri di lunedì 25/11/2024 La puntata del 25 novembre è dedicata quasi interamente alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in particolare nella Striscia di Gaza. Storie di donne maltrattate dalla urchia, Kenya e Afghanistan. Poi raccontiamo la storia del 25 novembre e il suo percorso attraverso tre tappe cruciali: repubblica domenicana, Messico e argentina. Gaza ( Martina Stefanoni)/ Turchia ( Serena Tarabini)/ Kenya( Sara Milanese intervista Cynthia Oningoi )/ Afghanistan ( Elenea Brizzi intervista Shakiba di RAWA) La storia del 25 Novembre: Repubblica Domenicana( Sabrina Montrasio)/ Ciudad Juarez ( Alfredo Somoza) / Argentina ( intervista di Alfredo Somoza a Florencia Etcheves cofondatrice del movimento Ni Una Menos) - Serie Tv: su Disney+ plus non dire niente “ ( Alice Cucchetti)

PlayStop Alessio Boni presenta "Uomini si diventa" Il femminicida non è un malato, ma un figlio sano del patriarcato, cresciuto in una cultura che considera la donna un essere inferiore. Da proteggere, sminuire, controllare, e nei casi più estremi, da picchiare o uccidere. In Italia, ogni tre giorni una donna viene uccisa, spesso per mano di chi dovrebbe amarla. E oltre agli omicidi, un sommerso di violenze – dal catcalling alla violenza psicologica – pesa sulle donne, mentre la società si interroga troppo poco sulle sue responsabilità. Da questa riflessione nasce il progetto ideato dal Teatro Carcano, scritto da otto autori uomini e interpretato da Alessio Boni e Omar Pedrini, un viaggio nella mente del carnefice per analizzare il retaggio culturale che alimenta la violenza di genere. Inaugurato il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lo spettacolo è un atto di autocoscienza collettiva che punta a smantellare le radici patriarcali della nostra cultura. Ospite a Cult, Alessio Boni ne ha parlato con Ira Rubini.