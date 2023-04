25 aprile 2023, la programmazione di Radio Popolare

Anche quest’anno il 25 aprile Radio Popolare seguirà le tante iniziative in programma per celebrare l’anniversario della Liberazione con una programmazione speciale per i tanti eventi in programma da una parte all’altra dell’Italia, dal tradizionale corteo di Milano che partirà da Corso Venezia e raggiungerà Piazza del Duomo, passando per il corteo organizzato dall’ANPI Provinciale di Roma per le strade della Capitale, la visita a Cuneo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le iniziative Porta un fiore al Partigiano e Partigiani in ogni quartiere a Milano.

Ecco il programma completo della giornata del 25 aprile 2023 su Radio Popolare che si aprirà dopo la maratona notturna con tutte le puntate di Radio Milano Liberata, il progetto di Radio Popolare sul 70° anniversario della Liberazione.

8.30 – Giornale Radio

8.45 – Rassegna stampa con Massimo Rebotti e collegamento da Anna Bredice da Roma per la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria.

10.00 – Documentario speciale a cura di Claudio Jampaglia

10.30 – Giornale Radio

10.40 – La diretta, a cura di Massimo Bacchetta, con le iniziative in programma. Anna Bredice seguirà gli eventi di Roma, Lorenza Ghidini seguirà l’iniziativa Porta un fiore al Partigiano e Luigi Ambrosio sarà a Cuneo e Boves per seguire gli appuntamenti di Sergio Mattarella.

12.30 – Documentario speciale a cura di Claudio Jampaglia

13.00 – Giornale Radio

13.20 – Florencia Di Stefano-Abichain seguirà in diretta la preparazione del corteo di Milano

14.30 – Diretta dalla manifestazione di Milano con Alessandro Gilioli e Lorenza Ghidini. Collegamenti con gli inviati Claudio Jampaglia, Roberto Maggioni, Alessandro Braga, Cecilia Di Lieto, Barbara Sorrentini e Luigi Ambrosio

17.40 – Documentario speciale a cura di Claudio Jampaglia

18.00 – Diretta a cura di Gianmarco Bachi

19.45 – Diretta a cura di Davide Facchini e Luca Gattuso per l’iniziativa Partigiani in ogni quartiere