20 Nodi: il graphic novel di Elena X

20 nodi è la velocità di crociera ideale per chi veleggia con mano esperta su un mare calmo. 20 Nodi è anche il titolo del graphic novel d’esordio di Elena Migliorini, in arte Elena X, che si svolge proprio a bordo di una piccola barca a vela. La storia, premiata al Lucca Project Contest e pubblicata in versione brossurata da Edizioni BD, racconta di come Renata Colle decida di partire per una breve vacanza per festeggiare il suo diciottesimo compleanno insieme al padre Vittorio, che non vede praticamente mai da quando la madre lo ha lasciato. E di come quello che dovrebbe essere un viaggio di pochi giorni, nel marzo del 2020, si trasformi in un’avventura marina ed esistenziale, mentre sulla terraferma il mondo affronta il primo lockdown.

Disegnato con un grafismo delicato e potente al tempo stesso, che unisce prospettive leggermente deformate e oniriche a tratti sottili, ingarbugliati e nervosi, che ricordano alcuni disegni a penna di Gipi, 20 Nodi affronta dei temi complessi. Come la relazione padre figlia, i cambiamenti che arrivano con l’adolescenza, la morte e, soprattutto, la questione della salute mentale. Non è un caso che la giuria di Lucca parli di “una caratura narrativa modulata su frequenze emozionali molto profonde” e di “un ventaglio di sfumature psicologiche e narrative”. Vittorio, si scopre presto, soffre di sindrome borderline ed è imprevedibile. Al punto che quando in Italia scatta il lockdown propone a Renata, ormai diciottenne e quindi legalmente adulta, di non tornare a terra ma mettere le vele verso l’Africa, l’oceano e i tropici. Come dei pirati. Spinto dal desiderio di recuperare il tempo perduto, non le dice però, di avere dei problemi di cuore e cerca di affrontare ogni contrattempo che si presenta con un grande sorriso, delle battute gentili, tanto affetto e tanta energia.

Ambientando il suo romanzo a fumetti praticamente solo in mare e giocando con la costruzione delle vignette, che alternano dettagli e spazi chiusi a pagine che respirano tanto l’immensità incantevole della natura quanto quella angosciante e pericolosa dei meandri della mente, Elena X riesce a dipingere una meravigliosa storia di formazione. In un isolamento che, contrariamente a quello languido e passivo che vive chi è bloccato sulla terra ferma, può essere a volte un vortice di disperazione ma anche la condizione che ci spinge a maturare una nuova determinazione e a tracciare una nuova rotta. Ribadendo con ogni pagina che, in fin dei conti, quello che conta è il viaggio, non la destinazione.

20 Nodi. Di Elena X. 120 pagine a colori. Edizioni BD, 15 euro.